Ozon отчитался за квартал: выручка выросла на 53%, до 37 млрд рублей, скорректированная EBITDA осталась в минусе Статьи редакции
Маркетплейс опубликовал финансовые результаты за второй квартал и полгода.
Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 94% год к году и достиг 89 млрд рублей во втором квартале, закончившемся 30 июня 2021 года. Скорректированная EBITDA составила минус 9,1 млрд рублей посравнению с минус 1,8 млрд рублей годом ранее.
Отношение скорректированной EBITDA к GMV составило 10,3% по сравнению с 3,9% во втором квартале 2020 года. Ритейлер объясняет это стратегическими инвестициями в масштабирование и увеличением доли на рынке.
Выручка за второй квартал выросла на 53% год к году, до 37 млрд рублей. Выручка от продажи товаров составила 26,4 млрд рублей (+39% год к году) — это то, что Ozon сам закупает и сам продаёт.
Рекламная выручка выросла на 106%, почти до 1,5 млрд рублей. Более половины выручки от рекламы за квартал пришлось на баннерную рекламу, продвижение в поиске и товарную рекламу, уточнили в Ozon.
- Количество доставленных заказов выросло на 180%, до 40,9 млн против 14,6 млн заказов во втором квартале 2020 года. По данным компании, рост связан с увеличением базы покупателей на 80% — до 18,4 млн, и частоты заказов на 40% — до 6,6 в год на одного клиента.
- На 30 июня 2021 года количество точек выдачи заказов Ozon превысило 15 тысяч по сравнению с 10 тысячами в 2020 году.
- Количество продавцов увеличилось более чем втрое по сравнению с 2020 году и достигло 50 тысяч. Во втором квартале более 60% регистрации совершили продавцы из регионов.
- Во втором квартале 2021 года количество выпущенных картOzon.Card достигло 1 млн.
Интересно, конечно, посмотреть на маркетплейсы лет через 5. Почти уверен, что Вайлдберрис уступит 1 место Яндексу или Озону.
Почему?
Яндекс инвестирует в него огромные деньги. Скоро запустят еще адекватный финтех и эта связка может стать серьезным конкурентным преимуществом перед другими игроками.
Скорее будет что-то типа госинтернетторг. История циклична, товарищи!
Если история циклична, то почему вы 1917 пропускаете? Сейчас царь у власти и православие как идеология, ждем еврейских погромов.
Если принять во внимание, что при двукратном росте выручки убыток увеличивается в 5 раз и это считается в порядке вещей, то ничего хорошего лично у Озона не будет, так и останется пузырьком, каким является 20+ лет, ну, может еще акций на рынк закинут.
А еще контора катастрофически наращивает долгосрочные обязательства. Финансово-экономически Озон - скам и полное говно. У сородичей дела не намного лучше
эта модель не бывает прибыльной. у амазона AWS дают осн. маржинальность. ритейл дает продажи и не убыточен но прибыли с него кот наплакал, особенно к динамике долга, которая тупо катастрофическая
У них там достаточно недавно началась новая реферальная программа "Рекомендуйте Ozon и зарабатывайте!". Было бы интересно через год посмотреть реальный цифры, на сколько это нововведение сработает или наоборот, загонит еще больше в долги.
*вообще Ozon воспринимается как-то спокойно, нет никаких выдающихся новостей и инфоповодов, но и никакого явного негатива со стороны заказчиков. Непонятно все это, как-то слишком тихо.
через 5 лет маркетплейсы будут привязаны к социальным рейтингам вместе с ценообразованием на их основе.
Кто ж там покупает)я вот там почти перестал покупать..так по мелочи
Трезвый хичхакер
Кто ж там покупает)я вот там почти перестал покупать..так по мелочи
Я постоянно покупаю. Конечно технику нет, но а так беру. Когда есть озон карта с кешбеком и премиум то очень удобно получается.
Желаю озону только процветания. Научится объединять посылки и будет лучшим маркетплейсом.
Лучший маркетплейс на мой взгляд: цены, срок доставки, отношение поддержки к покупателям, удобное приложение. Пылесосы, утюги и прочую мелочь покупаю только там.
Выручка HeadHunter во II квартале 2021 года составила 3,91 млрд рублей, в 2,55 раз выше показателя аналогичного периода прошлого года.
При оплате через российские платежные системы комиссия взиматься не будет.
Онлайн-ритейлер на 2% снизил комиссии для оплаты товаров через СБП, карты «Мир» и SberPay.
В апреле 2020 мы на месяц закрыли все офисы из-за пандемии и проводили встречи с покупателями в Зуме. Менеджеры использовали информацию с сайта: переключались между фотографиями районов, планировками квартир, картами и расчетом ипотеки.
Пошаговая инструкция для поиска локации для открытия вашего бизнеса. Показываем на примере пиццерии: как визуализировать данные по продажам и расположению точек продаж с помощью статистики сети ресторанов «Додо Пицца» и статистики по поисковым запросам Яндекса.
Привет, это Логомашина. В этой статье мы объясняем, зачем каждой компании нужны несколько версий одного и того же логотипа.
Система спутниковой связи «Эфир» оценивалась в 533,6 млрд рублей — но «Роскосмос» не нашёл на неё инвесторов.
В 2016 году Евгений Четвергов и Юрий Рой создали бургерную «Краснодарский парень» — за пять лет она превратилась во всероссийскую сеть с более 20 заведениями, большинство из которых принадлежат франчайзи.
В феврале компания представила расширение для Chrome.