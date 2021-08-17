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Финансы
Таня Боброва

Ozon отчитался за квартал: выручка выросла на 53%, до 37 млрд рублей, скорректированная EBITDA осталась в минусе Статьи редакции

Маркетплейс опубликовал финансовые результаты за второй квартал и полгода.

15 15 комментариев
1131 просмотров

Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 94% год к году и достиг 89 млрд рублей во втором квартале, закончившемся 30 июня 2021 года. Скорректированная EBITDA составила минус 9,1 млрд рублей посравнению с минус 1,8 млрд рублей годом ранее.

Отношение скорректированной EBITDA к GMV составило 10,3% по сравнению с 3,9% во втором квартале 2020 года. Ритейлер объясняет это стратегическими инвестициями в масштабирование и увеличением доли на рынке.

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Выручка за второй квартал выросла на 53% год к году, до 37 млрд рублей. Выручка от продажи товаров составила 26,4 млрд рублей (+39% год к году) — это то, что Ozon сам закупает и сам продаёт.

Рекламная выручка выросла на 106%, почти до 1,5 млрд рублей. Более половины выручки от рекламы за квартал пришлось на баннерную рекламу, продвижение в поиске и товарную рекламу, уточнили в Ozon.

  • Количество доставленных заказов выросло на 180%, до 40,9 млн против 14,6 млн заказов во втором квартале 2020 года. По данным компании, рост связан с увеличением базы покупателей на 80% — до 18,4 млн, и частоты заказов на 40% — до 6,6 в год на одного клиента.
  • На 30 июня 2021 года количество точек выдачи заказов Ozon превысило 15 тысяч по сравнению с 10 тысячами в 2020 году.
  • Количество продавцов увеличилось более чем втрое по сравнению с 2020 году и достигло 50 тысяч. Во втором квартале более 60% регистрации совершили продавцы из регионов.
  • Во втором квартале 2021 года количество выпущенных картOzon.Card достигло 1 млн.

Мы усилили наши инвестиции в завоевание доли рынка, то есть в инфраструктуру логистики, ИТ, расширение ассортимента и развитие продукта для продавцов и покупателей, что в моменте отражается на размере убытка, но в перспективе 4-5 лет даст нам возможность занять порядка трети российского рынка электронной коммерции.

Игорь Герасимов
финансовый директор Ozon

#новость #ozon

Статья дополняется
15 15 комментариев
7
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15 комментариев
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Валентин Колосов

5

Интересно, конечно, посмотреть на маркетплейсы лет через 5. Почти уверен, что Вайлдберрис уступит 1 место Яндексу или Озону. 

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Dmitry

Валентин
11

Почти уверен, что через 5 лет у Яндекса не будет маркетплейса.

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Валентин Колосов

Dmitry
1

Почему? 

Яндекс инвестирует в него огромные деньги. Скоро запустят еще адекватный финтех и эта связка может стать серьезным конкурентным преимуществом перед другими игроками. 

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 Anatoly

Валентин
0

У вайлдбериз банк уже есть, у озона планируется

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Канищев Максим

Валентин
1

Скорее будет что-то типа госинтернетторг. История циклична, товарищи!

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Денис Демидов

Канищев
1

Если история циклична, то почему вы 1917 пропускаете? Сейчас царь у власти и православие как идеология, ждем еврейских погромов.

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Артем Богданов

Валентин
0

Если принять во внимание, что при двукратном росте выручки убыток увеличивается в 5 раз и это считается в порядке вещей, то ничего хорошего лично у Озона не будет, так и останется пузырьком, каким является 20+ лет, ну, может еще акций на рынк закинут. 

А еще контора катастрофически наращивает долгосрочные обязательства. Финансово-экономически Озон - скам и полное говно. У сородичей дела не намного лучше

эта модель не бывает прибыльной. у амазона AWS дают осн. маржинальность. ритейл дает продажи и не убыточен но прибыли с него кот наплакал, особенно к динамике долга, которая тупо катастрофическая 

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Денис Демидов

Валентин
0

Почему али должен кого-то вперед пропускать? Усманов негодует...

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Иванка Сегодина

1

У них там достаточно недавно началась новая реферальная программа "Рекомендуйте Ozon и зарабатывайте!". Было бы интересно через год посмотреть реальный цифры, на сколько это нововведение сработает или наоборот, загонит еще больше в долги. 
*вообще Ozon воспринимается как-то спокойно, нет никаких выдающихся новостей и инфоповодов, но и никакого явного негатива со стороны заказчиков. Непонятно все это, как-то слишком тихо.

Станьте Менеджером реферальной программы Ozon…
Станьте Менеджером реферальной программы Ozon — рекомендуйте и зарабатывайте
www.ozon.ru
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sseo

0

через 5 лет маркетплейсы будут привязаны к социальным рейтингам вместе с ценообразованием на их основе.

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Никитка Хархардинов

0

Кто ж там покупает)я вот там почти перестал покупать..так по мелочи

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Трезвый хичхакер

Никитка
0

Кто ж там покупает)я вот там почти перестал покупать..так по мелочи

Я постоянно покупаю. Конечно технику нет, но а так беру. Когда есть озон карта с кешбеком и премиум то очень удобно получается.

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 Anatoly Bereznyak

0

Да будет срач!

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Алексей Волосач

0

Желаю озону только процветания. Научится объединять посылки и будет лучшим маркетплейсом. 

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Лагодин Максим

0

Лучший маркетплейс на мой взгляд: цены, срок доставки, отношение поддержки к покупателям, удобное приложение. Пылесосы, утюги и прочую мелочь покупаю только там.

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