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Финансы
Таня Боброва

Ozon отчитался за квартал: выручка выросла на 53%, до 37 млрд рублей, убыток — до 15 млрд рублей Статьи редакции

Убытки растут из-за инвестиций в развитие, благодаря им компания хочет занять треть рынка через четыре-пять лет.

33 33 комментария
2168 просмотров

Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 94% год к году и достиг 89 млрд рублей во втором квартале, закончившемся 30 июня 2021 года. Скорректированная EBITDA составила минус 9,1 млрд рублей посравнению с минус 1,8 млрд рублей годом ранее. Маркетплейс опубликовал финансовые результаты за второй квартал и полгода.

Отношение скорректированной EBITDA к GMV составило 10,3% по сравнению с 3,9% во втором квартале 2020 года. Ритейлер объясняет это стратегическими инвестициями в масштабирование и увеличением доли на рынке.

Мы усилили наши инвестиции в завоевание доли рынка, то есть в инфраструктуру логистики, ИТ, расширение ассортимента и развитие продукта для продавцов и покупателей, что в моменте отражается на размере убытка, но в перспективе 4-5 лет даст нам возможность занять порядка трети российского рынка электронной коммерции.

Игорь Герасимов
финансовый директор Ozon

Выручка за второй квартал выросла на 53% год к году, до 37 млрд рублей. Выручка от продажи товаров составила 26,4 млрд рублей (+39% год к году) — это то, что Ozon сам закупает и сам продаёт.

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Рекламная выручка выросла на 106%, почти до 1,5 млрд рублей. Более половины выручки от рекламы за квартал пришлось на баннерную рекламу, продвижение в поиске и товарную рекламу, уточнили в Ozon.

Убыток во втором квартале составил 15,2 млрд рублей против почти 3,29 млрд рублей во втором квартале 2020 года.

  • Количество доставленных заказов выросло на 180%, до 40,9 млн против 14,6 млн заказов во втором квартале 2020 года. По данным компании, рост связан с увеличением базы покупателей на 80% — до 18,4 млн, и частоты заказов на 40% — до 6,6 в год на одного клиента.
  • На 30 июня 2021 года количество точек выдачи заказов Ozon превысило 15 тысяч по сравнению с 10 тысячами в 2020 году.
  • Количество продавцов увеличилось более чем втрое по сравнению с 2020 году и достигло 50 тысяч. Во втором квартале более 60% регистрации совершили продавцы из регионов.
  • Во втором квартале 2021 года количество выпущенных картOzon.Card достигло 1 млн.

Чего ждать инвесторам

На 15:22 мск на Мосбирже бумаги Ozon дешевеют менее чем на 1% и стоят 3825,5 рублей за штуку. На Nasdaq бумаги ритейлера стоят $52,19 за штуку (+0,38%).

По словам управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого, Ozon выглядит дёшево относительно конкурентов — MercadoLibre, который управляет онлайн-площадками, Amazon, польского онлайн-ритейлера Allegro, южнокорейского Coupang.

«Торгуется 0,9х GMV против 2х по конкурентам, при этом выручка одна из самых быстрорастущих в сегменте. Это недорого», — добавляет эксперт. Он отметил, что отчётность в целом вышла такая, как и ожидали аналитики: только EBIDTA показало больший убыток, но это «плата за 100%-ный рост в этом и ближайшие годы».

Русецкйи считает, что на примере Ozon можно увидеть кратный рост котировок на длинных горизонтах инвестирования.

#новость #ozon

33 33 комментария
11
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33 комментария
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Валентин Колосов

8

Интересно, конечно, посмотреть на маркетплейсы лет через 5. Почти уверен, что Вайлдберрис уступит 1 место Яндексу или Озону. 

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Dmitry

Валентин
18

Почти уверен, что через 5 лет у Яндекса не будет маркетплейса.

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Валентин Колосов

Dmitry
3

Почему? 

Яндекс инвестирует в него огромные деньги. Скоро запустят еще адекватный финтех и эта связка может стать серьезным конкурентным преимуществом перед другими игроками. 

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 Anatoly

Валентин
0

У вайлдбериз банк уже есть, у озона планируется

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Артем Богданов

Валентин
1

Если принять во внимание, что при двукратном росте выручки убыток увеличивается в 5 раз и это считается в порядке вещей, то ничего хорошего лично у Озона не будет, так и останется пузырьком, каким является 20+ лет, ну, может еще акций на рынк закинут. 

А еще контора катастрофически наращивает долгосрочные обязательства. Финансово-экономически Озон - скам и полное говно. У сородичей дела не намного лучше

эта модель не бывает прибыльной. у амазона AWS дают осн. маржинальность. ритейл дает продажи и не убыточен но прибыли с него кот наплакал, особенно к динамике долга, которая тупо катастрофическая 

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Лагодин Максим

Артем
1

Из отчета видно, что инвестировали они не только в рекламу, которая работает в моменте: увидел-зашёл-купил и эффект от которой действительно отразится +-в текущем отчетном периоде. Основные траты были на роботизацию складов, R&D в данном направлении, запуск OZON express, программу набора талантливых сотрудников, снижение собственной маржи. Такие инвестиции проявятся года через 3. Потому да, двукратный рост выручки против пятикратного роста убытка - это нормально в текущем моменте.

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Артем Богданов

Лагодин
4

Это не в моменте и даже не про озон, это тренд эпохи, когда мерой эф-ти является рост выручки или неведомый "потенциал", что угодно, но не прибыль. Вложим хз сколько хз во что хз на какой срок и получим хз что, а денег нам обязательно дадут! 

Прибыльные конторы крайне редки и их очень трудно развивать. Развивать убыточные очень легко, т.к. деньги в них отвязаны от их стоимости. Так появляются все эти бесплатные доставки в тундру, премиум-подписки и прочие няшки, которыми мы с таким удовольствием пользуемся.

По прибыли шаверма за углом в бесконечное число раз опережает Озон. Именно потому, что там волосы в начинке, но сейчас и за углом, а не беспл. доставка 100 литров воды на 50 этаж без лифта на Марсе талантливым и опрятным роботом.

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Михаил Похеров

Артем
1

Ждем когда игроки е-комерс покажут реальную стоимость товаров, а не бесконечно давать Бесплатные доставки в тундру при цене товаров нижерыночных 

Ответить

Артем Богданов

Михаил
0

А пока закрываем свои магазинчики и рабочие места, идущие вразрез с новыми представлениями, что пылесос стоит только часть пылесоса

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Лагодин Максим

Артем
0

Озон действительно в тренде, не самом плохом, для меня как потребителя. Чего не скажешь о многочисленных и бесполезных it стартапах, где крахом доткомов 2 попахивает. Шаверма с волосами это вы о Wildberries с полуконтрафактными изделиями?)) интересно, насколько они прибыльны.

Ответить

Артем Богданов

Лагодин
1

Вб прибыльные, но живут в долг и прибыль к выручке там прям на грани фола. 

Ответить

Михаил Похеров

Лагодин
1

Какая-то многоходовочка, затянувшаяся на 30 лет. Вы точно уверены, что это "долгосрочная стратегия", а не проё в течение уже 22 лет 

Ответить

Лагодин Максим

Михаил
0

Уверен, что за десятилетия много воды утекло, управленцы сменились не раз, многое было пересмотрено и были сделаны правильные выводы. Как по мне, озон года 3 работает. Остальное не в счёт. Обнулились они ))

Ответить

Alexey Ivanov

Лагодин
0

Основные траты были на роботизацию складов, R&D в данном направлении, запуск OZON express, программу набора талантливых сотрудников, снижение собственной маржи.

"Траты на снижение собственной маржи" (которой никогда и не было). Где вы увидели деление расходов в цифрах между роботизацией и набором сотрудников?

"Потому да, двукратный рост выручки против пятикратного роста убытка - это нормально в текущем моменте."

Текущий момент длится лет 10 минимум.

Ответить

Лагодин Максим

Alexey
0

Маржа = комиссия. Прочтите отчёт полностью, если вам интересно. По поводу 10 лет - такое бывает, многие начинают действовать и принимать верные решения только на грани банкротства.

Ответить

Канищев Максим

Валентин
1

Скорее будет что-то типа госинтернетторг. История циклична, товарищи!

Ответить

Денис Демидов

Канищев
1

Если история циклична, то почему вы 1917 пропускаете? Сейчас царь у власти и православие как идеология, ждем еврейских погромов.

Ответить

Денис Демидов

Валентин
0

Почему али должен кого-то вперед пропускать? Усманов негодует...

Ответить

Лагодин Максим

6

Лучший маркетплейс на мой взгляд: цены, срок доставки, отношение поддержки к покупателям, удобное приложение. Пылесосы, утюги и прочую мелочь покупаю только там.

Ответить

Алексей Волосач

5

Желаю озону только процветания. Научится объединять посылки и будет лучшим маркетплейсом. 

Ответить

Михаил Похеров

Алексей
0

Пожелаете ему, когда он реальные цены на товары покажет 

Ответить

Лагодин Максим

Михаил
0

У Безоса динамика интереснее ))

Ответить

Михаил Похеров

Лагодин
0

Так вот и вопрос, это запланированный демпинг длинною 22 года, или они просто прожигают деньги как Беру. А уж что говорить о конкурентах, Озон их купить не может. Вопрос только как долго они будут демпинговать весь бизнес в рунете.

Wb вон, уже реальные комиссии начал раскрывать, не в силах выдержать -2% с оборота, чтобы не показывать комиссии платежных систем через оплату картой  

Потребитель в итоге проиграет, потому что привык к "бесплатным доставкам" и цене ниже чем в магазинах. 

Ответить

Sergey K

Михаил
1

Просто прожигают деньги.

Откройте отчет - у них валовая маржа по своему товару была 10% (это мало), а стала 4%... это просто ахтунг.

При этом самое маржинальное - продажи собственного товара - доля Амазона - 42%. Доля ОЗОНа - 30%.

Они качают бессмысленные низкомаржинальные сервисы...
Реальный оборот ОЗОНа (а не ничего не показывающая GMV) увеличился на 53% (тоже видно в отчете).

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Лагодин Максим

Михаил
0

Тут вы правы. Стационарные магазины уже прибили, прибьют и ипшников, имеющих доморощенные сайты и сжигающих бюджеты на Яндекс Директ. А потом будут диктовать свои условия. И тогда модель окупится. «Это все глобализация»(с) Залечь на дно в Брюгге )

Ответить

ilia

2

Ну, пунктов выдачи стало действительно много и реально "у дома" даже в отдаленных и не "очень богатых на население" районах - после того, как Ozon разрешил заказы и из других магазинов выдавать, того же wildberries. Это влечет и больше заказов...+ кэшбэк в 5% за покупки по их карте... Скептически был настроен относительно Ozon - что "столько лет и убыточен оправдывая развитием логистики", но теперь уже не настолько критичен.

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Alexey Ivanov

2

Если сравнивать 6 мес 2020 и 2021 (22 слайд презентации), то выручка выросла на 60%, а операционный убыток вырос на 130% - больше, чем в 2 раза. Операционный убыток 20 миллиардов при выручке 70 миллиардов, это мощно. На каждый доллар выручки ОЗОН генерирует 30 центов операционного убытка.

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Иванка Сегодина

1

У них там достаточно недавно началась новая реферальная программа "Рекомендуйте Ozon и зарабатывайте!". Было бы интересно через год посмотреть реальный цифры, на сколько это нововведение сработает или наоборот, загонит еще больше в долги. 
*вообще Ozon воспринимается как-то спокойно, нет никаких выдающихся новостей и инфоповодов, но и никакого явного негатива со стороны заказчиков. Непонятно все это, как-то слишком тихо.

Станьте Менеджером реферальной программы Ozon…
Станьте Менеджером реферальной программы Ozon — рекомендуйте и зарабатывайте
www.ozon.ru
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Никитка Хархардинов

0

Кто ж там покупает)я вот там почти перестал покупать..так по мелочи

Ответить

Трезвый хичхакер

Никитка
1

Кто ж там покупает)я вот там почти перестал покупать..так по мелочи

Я постоянно покупаю. Конечно технику нет, но а так беру. Когда есть озон карта с кешбеком и премиум то очень удобно получается.

Ответить

sseo

0

через 5 лет маркетплейсы будут привязаны к социальным рейтингам вместе с ценообразованием на их основе.

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 Anatoly Bereznyak

0

Да будет срач!

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Окружающий единорожек88

0

Все б хорошо, только цены иногда на продукцию зашкаливают на озоне. И таких товаров все больше.
И да. Нашли цену ниже, пожаловаться на цену и так далее не работает. Озон тупо просто с этим не хочет разбираться перекладывая ответственность на продавца, а продавец перекладывает на озон, обвиняя его в том, что бесплатной доставки нет и это развод и что в итоге наценку включает продавец за доставку.
Так что я перешёл на другой маркет, переплачивать за воздух я не хочу.

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