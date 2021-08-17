Убытки растут из-за инвестиций в развитие, благодаря им компания хочет занять треть рынка через четыре-пять лет.

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Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 94% год к году и достиг 89 млрд рублей во втором квартале, закончившемся 30 июня 2021 года. Скорректированная EBITDA составила минус 9,1 млрд рублей посравнению с минус 1,8 млрд рублей годом ранее. Маркетплейс опубликовал финансовые результаты за второй квартал и полгода.

Отношение скорректированной EBITDA к GMV составило 10,3% по сравнению с 3,9% во втором квартале 2020 года. Ритейлер объясняет это стратегическими инвестициями в масштабирование и увеличением доли на рынке.

Мы усилили наши инвестиции в завоевание доли рынка, то есть в инфраструктуру логистики, ИТ, расширение ассортимента и развитие продукта для продавцов и покупателей, что в моменте отражается на размере убытка, но в перспективе 4-5 лет даст нам возможность занять порядка трети российского рынка электронной коммерции.

Игорь Герасимов финансовый директор Ozon

Выручка за второй квартал выросла на 53% год к году, до 37 млрд рублей. Выручка от продажи товаров составила 26,4 млрд рублей (+39% год к году) — это то, что Ozon сам закупает и сам продаёт.

Рекламная выручка выросла на 106%, почти до 1,5 млрд рублей. Более половины выручки от рекламы за квартал пришлось на баннерную рекламу, продвижение в поиске и товарную рекламу, уточнили в Ozon.

Убыток во втором квартале составил 15,2 млрд рублей против почти 3,29 млрд рублей во втором квартале 2020 года.

Количество доставленных заказов выросло на 180%, до 40,9 млн против 14,6 млн заказов во втором квартале 2020 года. По данным компании, рост связан с увеличением базы покупателей на 80% — до 18,4 млн, и частоты заказов на 40% — до 6,6 в год на одного клиента.

На 30 июня 2021 года количество точек выдачи заказов Ozon превысило 15 тысяч по сравнению с 10 тысячами в 2020 году.



Количество продавцов увеличилось более чем втрое по сравнению с 2020 году и достигло 50 тысяч. Во втором квартале более 60% регистрации совершили продавцы из регионов.



Во втором квартале 2021 года количество выпущенных картOzon.Card достигло 1 млн.

Чего ждать инвесторам

На 15:22 мск на Мосбирже бумаги Ozon дешевеют менее чем на 1% и стоят 3825,5 рублей за штуку. На Nasdaq бумаги ритейлера стоят $52,19 за штуку (+0,38%).

По словам управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого, Ozon выглядит дёшево относительно конкурентов — MercadoLibre, который управляет онлайн-площадками, Amazon, польского онлайн-ритейлера Allegro, южнокорейского Coupang.

«Торгуется 0,9х GMV против 2х по конкурентам, при этом выручка одна из самых быстрорастущих в сегменте. Это недорого», — добавляет эксперт. Он отметил, что отчётность в целом вышла такая, как и ожидали аналитики: только EBIDTA показало больший убыток, но это «плата за 100%-ный рост в этом и ближайшие годы».