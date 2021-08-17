Компания планирует, что к 2033 году карты с магнитной полосой исчезнут совсем.

Компания планирует перейти к более безопасным и удобным альтернативам, таким как чипы и бесконтактные платежи.

Переход на карты только с чипом начнётся в Европе в 2024 году, в США — в 2027 году. С 2029 года Mastercard перестанет выпускать карты с магнитными полосами и к 2033 году они полностью исчезнут.

Карты без магнитной полосы Mastercard

По данным Mastercard, во время пандемии популярность бесконтактных платежей с помощью карты или смартфонов резко возросла.

В первом квартале 2021 года Mastercard провела год к году на 1 млрд больше транзакций. Во втором квартале 2021 года 45% всех транзакций во всём мире были бесконтактными.