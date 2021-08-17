Mastercard откажется от магнитной полосы на картах с 2024 года Статьи редакции
Компания планирует, что к 2033 году карты с магнитной полосой исчезнут совсем.
Компания планирует перейти к более безопасным и удобным альтернативам, таким как чипы и бесконтактные платежи.
Переход на карты только с чипом начнётся в Европе в 2024 году, в США — в 2027 году. С 2029 года Mastercard перестанет выпускать карты с магнитными полосами и к 2033 году они полностью исчезнут.
По данным Mastercard, во время пандемии популярность бесконтактных платежей с помощью карты или смартфонов резко возросла.
В первом квартале 2021 года Mastercard провела год к году на 1 млрд больше транзакций. Во втором квартале 2021 года 45% всех транзакций во всём мире были бесконтактными.
А кто-то пользовался ей хоть раз за последние лет 10?
наши банки перестали выпускать полосатые карты (без чипа) с 20-го что ли года, до этого та же кукуруза у которой выгодная конвертация, была без чипа, так что да - постоянно пользовался
Сейчас от неё есть смысл? Слышал, что кэшбек интересный был.
кэшбек, как и везде, очень сильно порезали, опять же он фантиками - можно потратить в связном и переке - выгодно только при оплате заграницей
У нас современное ПО в банках, современные терминалы. А бесконтактные терминалы в той же Европе далеко не везде.
Как я офигел когда на французских карибах увидел, что народ до сих пор чеками расплачивается.
Инвестиции в инфраструктуру
Какую инфраструктуру?) Условный BofA все банкоматы почти перевел на nfc-технологии еще года 3 назад; почти все банки в США и кредитные союзы! предлагают валлет с поддержкой Гугл-пей и Эппл-пей, но продолжают выпускать карты с магнитной полосой. Или отказ условного Костко в США от приема карточек Мастеркард в пользу Визы это тоже отсутствие вложений в инфраструктуру. Не смешите
Когда они уже откажутся от слова master в названии? Ужасно звучит
Образованный будильник
будут называться MainCard?
я думал что к 30 году сами карты совсем исчезнут. если не раньше
Рассказываю - уронить кошелек с картой обычно менее фатально чем телефон. Потому не юзаю все эти пэи а обхожусь пластиком лежащим в кошельке. Что телефон достать что кошелек - время одно. что трубу разлочить что пин ввести - тоже не критичная разница.
А вы уже обзавелись картой с чипом (chip and pin)? Или продолжаете подписывать чеки?
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