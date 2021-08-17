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Финансы
Nazigul Jusupova

Mastercard откажется от магнитной полосы на картах с 2024 года Статьи редакции

Компания планирует, что к 2033 году карты с магнитной полосой исчезнут совсем.

Компания планирует перейти к более безопасным и удобным альтернативам, таким как чипы и бесконтактные платежи.

Переход на карты только с чипом начнётся в Европе в 2024 году, в США — в 2027 году. С 2029 года Mastercard перестанет выпускать карты с магнитными полосами и к 2033 году они полностью исчезнут.

Карты без магнитной полосы Mastercard

По данным Mastercard, во время пандемии популярность бесконтактных платежей с помощью карты или смартфонов резко возросла.

В первом квартале 2021 года Mastercard провела год к году на 1 млрд больше транзакций. Во втором квартале 2021 года 45% всех транзакций во всём мире были бесконтактными.

#новости #mastercard

1072 просмотров
25 25 комментариев
6
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25 комментариев
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Best Practice

6

А кто-то пользовался ей хоть раз за последние лет 10?

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Denis Kite

Best
0

наши банки перестали выпускать полосатые карты (без чипа) с 20-го что ли года, до этого та же кукуруза у которой выгодная конвертация, была без чипа, так что да - постоянно пользовался

Ответить

Sergey Vlasov

Denis
0

Сейчас от неё есть смысл? Слышал, что кэшбек интересный был.

Ответить

Denis Kite

Sergey
1

кэшбек, как и везде, очень сильно порезали, опять же он фантиками - можно потратить в связном и переке - выгодно только при оплате заграницей

Ответить

Oleg Loutchansky

Best
0

В бизнес залах карты проводят через магнитную ленту

Ответить

Denis Kite

4

У нас современное ПО в банках, современные терминалы. А бесконтактные терминалы в той же Европе далеко не везде.

Как я офигел когда на французских карибах увидел, что народ до сих пор чеками расплачивается.

Ответить

Jay Green

Denis
2

В европах все очень плохо с банками и их сервисом кроме Эстонии и ещё парочки стран.

Ответить

Sht_Anton

Denis
0

Какое отношение имеет современное ПО в банках к приему карт с чипом и без)

Ответить

Женя Гагарин

Sht_Anton
0

Инвестиции в инфраструктуру

Ответить

Sht_Anton

Женя
0

Какую инфраструктуру?) Условный BofA все банкоматы почти перевел на nfc-технологии еще года 3 назад; почти все банки в США и кредитные союзы! предлагают валлет с поддержкой Гугл-пей и Эппл-пей, но продолжают выпускать карты с магнитной полосой. Или отказ условного Костко в США от приема карточек Мастеркард в пользу Визы это тоже отсутствие вложений в инфраструктуру. Не смешите 

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Nikita Semenov

2

Когда они уже откажутся от слова master в названии? Ужасно звучит

Ответить

Образованный будильник

Nikita
4

будут называться MainCard?

Ответить

Artemy

Образованный
0

И будут Card

Ответить

selecadm

Nikita
2

СЖВ?

Согласен, нужно переименовать в SlaveownerCard.

Ответить

Raimond Vladimirov

Nikita
1

Когда Coca-Cola от слова coca, а Mail.ru от слова Mail :)

Ответить

Павел Бокарёв

2

я думал что к 30 году сами карты совсем исчезнут. если не раньше

Ответить

Best Practice

Павел
1

Полосы уже исчезают, карты исчезнут. Останутся чипы)

Ответить

Jay Green

Павел
0

Согласен. Получил, закинул в Гугл/эпл пей и все. Зачем этот кусочек пластика непонятно.

Ответить

Fartesq Winch

Jay
0

Рассказываю - уронить кошелек с картой обычно менее фатально чем телефон. Потому не юзаю все эти пэи а обхожусь пластиком лежащим в кошельке. Что телефон достать что кошелек - время одно. что трубу разлочить что пин ввести - тоже не критичная разница. 

Ответить

Шумный Слава

Jay
0

Если кто то не пользуется пластиком , это не значит что и все такие 

Ответить

Шумный Слава

Jay
0

Хотя сам виртуальную использую 

Ответить

Gabby BenDer

2

Наконец-то

Ответить

Artemy

0

 А вы уже обзавелись картой с чипом (chip and pin)? Или продолжаете подписывать чеки?

Ответить

Женя Гагарин

0

Почему не завтра? 

Ответить

KSA

0

Дизайн говно
Выглядит как талоны на хлеб в блокадном городе

Ответить

Pavel

–1

11

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