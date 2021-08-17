Forbes Media запланировала выйти на биржу через слияние с компанией-«пустышкой» с оценкой более $650 млн — Bloomberg Статьи редакции
При продаже доли в 2014 году компанию оценили в $475 млн.
- Forbes Media обсуждает выход на биржу через слияние с Magnum Opus Acquisition — компанией-«пустышкой», созданной для выхода других на биржу. Об этом рассказали источники Bloomberg, знакомые с вопросом.
- В сделке с гонконгской компанией Forbes Media получит оценку более чем $650 млн, рассказали источники. По словам одного из источников, сделка с Magnum Opus сорвет предыдущие переговоры Forbes с консорциумом, возглавляемым главой GSV Ventures Майклом Мо.
- Представители Forbes, Magnum Opus и GSV отказались от комментариев.
- В 2014 году гонконгская компания Integrated Whale Media Investments купила 95% акций Forbes, тогда компанию оценили в $475 млн. Оставшаяся часть принадлежит семье Форбс.
- По данным Forbes, журнал читают 6 млн человек старше 18 лет каждый месяц. Цифровая платформа охватывает 140 млн пользователей ежемесячно.
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