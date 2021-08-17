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Финансы
Маша Цепелева

Капитализация группы «Тинькофф» превысила $20 млрд Статьи редакции

С февраля 2021 года стоимость акций выросла с $50,95 до $100,55 за штуку.

  • На 19:50 мск акции TCS Group, которая объединяет «Тинькофф Банк» и «Тинькофф Страхование» стоят $100,55 за штуку, следует из данных Лондонской биржи на Bloomberg. Капитализация группы выросла до $20,04 млрд.
  • В феврале 2021 года акции TCS Group стоили $50,95, компания преодолела отметку в $10 млрд. В июне 2021 года при цене акций $75,12 за штуку — отметку в $15 млрд.
  • Чистая прибыль группы «Тинькофф» за первое полугодие 2021 года составила 23,39 млрд рублей, это на 144% больше, чем в первом полугодии 2020 года — 16,2 млрд рублей.
  • К концу 2020 года 58,4% долей в капитале компании находилось в обращении на свободном рынке. Трастам семьи Олега Тинькова принадлежит 35,1% капитала компании, остальные 6,5% — у менеджеров «Тинькофф».
Изменение цены акций TCS Group Bloomberg 

#новость #тинькофф

2788 просмотров
39 39 комментариев
22
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39 комментариев
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Иван Шеметов

13

Поздравляю и желаю подарить мне денег 

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Vlsd Seregin

Иван
9

Да они и так дарят. Покупаешь акции тинька по 6000, продаёшь по 7000.

Ответить

Евгений Кузовкин

Vlsd
3

7400 уже

Ответить

Игорь Рачук

Евгений
8

Не не! 
Он правильно написал! 

Покупаешь по 6000, продаёшь по 7000 на страхе. 
Потом на FoMO покупаешь на 7400 и продаёшь на 5000 от отчаяния! 

Ответить

Vlsd Seregin

Евгений
2

Да-да.

Ответить

Юрий Кушниров

Евгений
0

Скорее всего по нему идет веселый шорт-сквиз.. но неясно из-за чего... внешне ничто не говорит о причинах роста в 4 раза за прошедшие 12 месяцев.. 

Ответить

Недовольный цвет

Vlsd
1

Потом чет ломается и идёшь на VC писать пост про Т.Инвестиции? 😁

Ответить

Superposition

Vlsd
0

Не могу купить по 6000…

Ответить

Ilya Z

Иван
5

так и дарят всем желающим под 30% годовых или сколько там

Ответить

Алексей Попков

13

Заходишь на Яндекс, в там: Путин, Путин, Путин.... Идешь сюда, а здесь: Тинькофф, Тинькофф, Тинькофф...

Ответить

Make Luv

Алексей
1

Уж лучше тут посижу

Ответить

Max N

11

23,39 млрд рублей, это на 144% больше, чем в первом полугодии 2020 года — 16,2 млрд рублей.

Может быть на 44%?

Ответить

Sergei Zotov

Max
0

146%

Ответить

Руслан Райт

9

Верю в Олега Тинькова как в Илона Маска 💳

Ответить

Lev Gershenzon

5

Всего год назад почти продали Яндексу в четыре раза дешевле. Почти как с Богуславским и Озоном - для всех неожиданность

Ответить

KINCH

Lev
0

Яндес.Лох 
@Яндекс вы там как?

Ответить

Михаил Синицын

5

Яндекс уже не хватит денег купить ?

Ответить

Александр Суровцев

Михаил
0

Видимо, как и говорил Тиньков, скоро они сами купят этот говнояндекс ))

Ответить

Superposition

4

Мои поздравления 🎉🍾
Желаю такого же стабильного роста.

Подарить мне деньги можно по QR коду, спасибо.

Ответить

lakoros

Superposition
1

Берите все.

Ответить

Дмитрий Выскребенцев

4

"Чистая прибыль группы «Тинькофф» за первое полугодие 2021 года составила 23,39 млрд рублей, это на 144% больше, чем в первом полугодии 2020 года — 16,2 млрд рублей."

М - математика

Ответить

Максим Стрельцов

3

Это очень круто, что такую компанию создали с нуля, а не приватизировали готовое. 

Поздравляю всех причастных. Олег молодец. Дай Бог здоровья.

Ответить

Дмитрий Иванов

2

Я ничего не понимаю: несколько лет назад они мне присылали карточки по почте и я неизменно их выкидывал считая каким-то подъебосом.
а теперь я закрыл все карты кроме тинька и Сбера, и подумываю сбер закрыть потому что нахой не нужон. Просто удобный сервис и неплохие, но не сказочные условия. Видимо таких как я немало, но это не объясняет сказочную веру инвесторов

Ответить

lakoros

Дмитрий
0

1 банк опасно, если у вас там по какой либо причине заблокируют карту, запасной не будет. Оставить запасные бесплатные в разных банках.

Ответить

Дмитрий Саблин

–4

7 лет пользовался. перестал. вывел почти все деньги, поскольку теперь кешбэк смешной до злобы, проценты ниже, чем в втб, курс бакса невыгодный. олег, вернись, топы зажрались!

Ответить

Дмитрий Выскребенцев

Дмитрий
2

а что с кэшбеком то случилось)

Ответить

Дмитрий Саблин

Дмитрий
1

ну дают 5% на всякое г... а на супермаркеты, бензин и рестораны не дают))

Ответить

Жирный волк

Дмитрий
0

Видимо, монетку бросают -) У меня вот сейчас такси, спортовары и аптеки (что полностью попадает в категории, где я много трачу).
Хотя иной раз, действительно, какое-то совершенное говно бывает -) 

Ответить

ilia

Дмитрий
0

Ну как минимум - с ним НЕ случилось НЕ округление до сотни НЕ в пользу клиента)

Ответить

Ruslan Umarkhanov

1

Олег молодец!!!

Ответить

Сергей Янзин

0

О, у Ходорковского тоже в 2003м как раз 20 млрд было!!! 🍿

Ответить

Максим Стрельцов

Сергей
0

А в чем аналогия?

Ответить

Сергей Янзин

Максим
0

Цифры похожие, нет разве?

Ответить

KINCH

Сергей
0

Вообще, нехорошие мысли, но где-то близки к реальности. 

Ответить

Комментарий удален

Дмитрий Саблин

0

Сообщение удалено

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Чтормит

0

Дак сейчас все финансовые акции растут, и Сбер, и Втб и даже какой-нибудь Фридом Финанс

Ответить

Paul Rodionov

0

Сдержанно рады за них

Ответить

Балкон.Ру

0

@Олег Тиньков 👏👏 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🖖🔥🍾🥳👌

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Юрий Долгоруков

0

Юрич, проставиться бы!)

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