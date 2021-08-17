Капитализация группы «Тинькофф» превысила $20 млрд Статьи редакции
С февраля 2021 года стоимость акций выросла с $50,95 до $100,55 за штуку.
- На 19:50 мск акции TCS Group, которая объединяет «Тинькофф Банк» и «Тинькофф Страхование» стоят $100,55 за штуку, следует из данных Лондонской биржи на Bloomberg. Капитализация группы выросла до $20,04 млрд.
- В феврале 2021 года акции TCS Group стоили $50,95, компания преодолела отметку в $10 млрд. В июне 2021 года при цене акций $75,12 за штуку — отметку в $15 млрд.
- Чистая прибыль группы «Тинькофф» за первое полугодие 2021 года составила 23,39 млрд рублей, это на 144% больше, чем в первом полугодии 2020 года — 16,2 млрд рублей.
- К концу 2020 года 58,4% долей в капитале компании находилось в обращении на свободном рынке. Трастам семьи Олега Тинькова принадлежит 35,1% капитала компании, остальные 6,5% — у менеджеров «Тинькофф».
Поздравляю и желаю подарить мне денег
Да они и так дарят. Покупаешь акции тинька по 6000, продаёшь по 7000.
7400 уже
Не не!
Он правильно написал!
Покупаешь по 6000, продаёшь по 7000 на страхе.
Потом на FoMO покупаешь на 7400 и продаёшь на 5000 от отчаяния!
Скорее всего по нему идет веселый шорт-сквиз.. но неясно из-за чего... внешне ничто не говорит о причинах роста в 4 раза за прошедшие 12 месяцев..
Заходишь на Яндекс, в там: Путин, Путин, Путин.... Идешь сюда, а здесь: Тинькофф, Тинькофф, Тинькофф...
23,39 млрд рублей, это на 144% больше, чем в первом полугодии 2020 года — 16,2 млрд рублей.
Может быть на 44%?
Всего год назад почти продали Яндексу в четыре раза дешевле. Почти как с Богуславским и Озоном - для всех неожиданность
Яндекс уже не хватит денег купить ?
Видимо, как и говорил Тиньков, скоро они сами купят этот говнояндекс ))
Мои поздравления 🎉🍾
Желаю такого же стабильного роста.
Подарить мне деньги можно по QR коду, спасибо.
"Чистая прибыль группы «Тинькофф» за первое полугодие 2021 года составила 23,39 млрд рублей, это на 144% больше, чем в первом полугодии 2020 года — 16,2 млрд рублей."
М - математика
Это очень круто, что такую компанию создали с нуля, а не приватизировали готовое.
Поздравляю всех причастных. Олег молодец. Дай Бог здоровья.
Я ничего не понимаю: несколько лет назад они мне присылали карточки по почте и я неизменно их выкидывал считая каким-то подъебосом.
а теперь я закрыл все карты кроме тинька и Сбера, и подумываю сбер закрыть потому что нахой не нужон. Просто удобный сервис и неплохие, но не сказочные условия. Видимо таких как я немало, но это не объясняет сказочную веру инвесторов
7 лет пользовался. перестал. вывел почти все деньги, поскольку теперь кешбэк смешной до злобы, проценты ниже, чем в втб, курс бакса невыгодный. олег, вернись, топы зажрались!
а что с кэшбеком то случилось)
ну дают 5% на всякое г... а на супермаркеты, бензин и рестораны не дают))
Жирный волк
Видимо, монетку бросают -) У меня вот сейчас такси, спортовары и аптеки (что полностью попадает в категории, где я много трачу).
Хотя иной раз, действительно, какое-то совершенное говно бывает -)
О, у Ходорковского тоже в 2003м как раз 20 млрд было!!! 🍿
А в чем аналогия?
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