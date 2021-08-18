Акции «Тинькофф» выросли с $10 до $100 за полтора года: с чем это связано, не слишком ли дорого и что будет дальше Статьи редакции
Помогли финтех-проекты, внимание публики и молодые инвесторы.
17 августа 2021 года акции TCS Group превысили $100 за штуку. Капитализация группы выросла до $20,04 млрд. На спаде в марте 2020 года ценные бумаги компании стоили $10.
Аналитики рассказали vc.ru, чем объясняется рост стоимости акций компании и стоит ли покупать бумаги группы в будущем.
Переоценён ли «Тинькофф»
Как банк — да. Но как финтех-компания, которой хочет стать группа, — нет, говорят аналитики.
По словам Ганелина, интерес инвесторов к финтех-организациям в мире остается высокой и продолжает расти.
Почему так резко вырос за полтора года
Восстановление экономики
Март 2020 года — это «дно, когда всё стоило дёшево», объясняет старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева. С тех пор многое изменилось: все привыкли к коронавирусу, вырос весь рынок — это уже часть причин, по которым выросла стоимость акций «Тинькофф», добавила она.
В начале 2020 года случился кризис и паника, поэтому бумаги «Тинькофф» рухнули как и все прочие, соглашается Ганелин. Однако, по его словам, в кризис все становятся сильнее. «Дальше мы увидели, что экономика быстро восстанавливается, что финансовых потерь у банка нет», — добавил он.
Олег Тиньков больше не самый важный
На оценку компании влиял и негативный новостной поток: в марте 2020 года Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, и инвесторы не понимали, что будет с банком в отсутствие главного акционера. Предприниматель также судился с налоговой службой США, объяснил аналитик Ганелин.
Затем Тиньков пошёл на поправку, а также изменил структуру акционеров, снизив свою долю ниже контрольной. «Это было воспринято инвесторами позитивно, новостной поток ушёл на второй план, и все сконцентрировались на бизнес-модели», — рассказал Ганелин.
Рост небанковских доходов
Компания озвучила новую стратегию до 2023 года и стала детальнее раскрывать показатели других бизнес-направлений, рассказывает Царева.
Весной «Тинькофф» запустил ежемесячные публичные стратегические презентации, подтвердил Ганелин. «Это информативные и насыщенные презентации, которые говорят об их амбициях и возможностях», — добавил он.
Брокер «Открытие брокер» Сергей Трощенков согласен с тем, что «Тинькофф» — успешный бизнес.
Несостоявшаяся сделка с «Яндексом»
Внимание к «Тинькофф» также привлекли переговоры с «Яндексом» и включение TCS Group в феврале 2021 года в состав основного российского индекса — MSCI Russia, считают аналитики.
- «Яндекс» предварительно договорился о полном приобретении группы «Тинькофф» за $5,48 млрд в сентябре 2020 года.
- Через 24 дня, 16 октября, «Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров. По официальной версии, «Яндекс» не смог договориться об окончательных условиях покупки «Тинькофф». По словам источников Forbes, Олег Тиньков хотел участвовать в управлении бизнесом, но в «Яндексе» это не приветствовали.
Внимание миллениалов
Верников считает, что переоценка «Тинькофф» как финтех-компании связана с приходом нового поколения миллениалов на фондовый рынок.
Продолжится ли рост
Аналитики считают, что рост акций «Тинькофф» замедлится, однако в долгосрочной перспективе всё равно принесёт прибыль инвесторам.
Моё субъективное мнение, что пузырь сдуется. Но я не очень то умный и потому и не богатый
Было бы любопытно почитать, что эти же аналитики говорили про акции ТКС в 2013 году, к примеру. Тогда мы сможем оценить нынешний прогноз.
Ганелин в 2017 году смотрел позитивно:
"повышаем прогноз с 12,3 до 15,2 долларов" эх =)
Остальных не нашёл при быстром гугле.
Новое поколение миллениалов не обращает внимания на фундаментальные оценки стоимости компаний. Они покупают те акции, которые знают и которые им импонируют своим имиджем, близки по духу.
Новому поколению инвесторов нравится то, что банк позиционирует себя как компанию сектора финтех, который строит свою экосистему. Нравится большое количество программистов, которые создают удобные приложения для торговли акциями.
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