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Финансы
Лиана Липанова

Акции «Тинькофф» выросли с $10 до $100 за полтора года: с чем это связано, не слишком ли дорого и что будет дальше Статьи редакции

Помогли финтех-проекты, внимание публики и молодые инвесторы.

5 5 комментариев
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17 августа 2021 года акции TCS Group превысили $100 за штуку. Капитализация группы выросла до $20,04 млрд. На спаде в марте 2020 года ценные бумаги компании стоили $10.

Аналитики рассказали vc.ru, чем объясняется рост стоимости акций компании и стоит ли покупать бумаги группы в будущем.

Переоценён ли «Тинькофф»

Как банк — да. Но как финтех-компания, которой хочет стать группа, — нет, говорят аналитики.

С фундаментальной точки зрения акции банка «Тинькофф» переоценены примерно в два раза, но при этом банк показывает сильные фундаментальные результаты.

Андрей Верников
руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал»

Менеджмент долго убеждал инвесторов в том, что «Тинькофф» не банк, а финтех-компания, но они продолжали оценивать его больше как банк. За последний год произошла переоценка, потому что доля банковских доходов падает. У компании уже есть много других направлений: брокерские услуги, транзакционные платежи, страхование.

Это те направления, которые сейчас в мире высоко оцениваются инвесторами. Уже много лет аналогичные компании с таким же уровнем доходов стоят гораздо дороже в Америке.

Как банк «Тинькофф» до недавнего времени торговался по 10 прибылей. И ты понимал, что он не хуже, чем любой международный аналог, который торгуется по 30-50 прибылей. Для сравнения сейчас он торгуются по 20 прибылей этого года. Для российской компании это немало, но для международной не космос.

Михаил Ганелин
старший аналитик по банковскому сектору АТОН

По словам Ганелина, интерес инвесторов к финтех-организациям в мире остается высокой и продолжает расти.

Почему так резко вырос за полтора года

Восстановление экономики

Март 2020 года — это «дно, когда всё стоило дёшево», объясняет старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева. С тех пор многое изменилось: все привыкли к коронавирусу, вырос весь рынок — это уже часть причин, по которым выросла стоимость акций «Тинькофф», добавила она.

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В начале 2020 года случился кризис и паника, поэтому бумаги «Тинькофф» рухнули как и все прочие, соглашается Ганелин. Однако, по его словам, в кризис все становятся сильнее. «Дальше мы увидели, что экономика быстро восстанавливается, что финансовых потерь у банка нет», — добавил он.

Олег Тиньков больше не самый важный

На оценку компании влиял и негативный новостной поток: в марте 2020 года Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, и инвесторы не понимали, что будет с банком в отсутствие главного акционера. Предприниматель также судился с налоговой службой США, объяснил аналитик Ганелин.

Затем Тиньков пошёл на поправку, а также изменил структуру акционеров, снизив свою долю ниже контрольной. «Это было воспринято инвесторами позитивно, новостной поток ушёл на второй план, и все сконцентрировались на бизнес-модели», — рассказал Ганелин.

Рост небанковских доходов

Компания озвучила новую стратегию до 2023 года и стала детальнее раскрывать показатели других бизнес-направлений, рассказывает Царева.

Весной «Тинькофф» запустил ежемесячные публичные стратегические презентации, подтвердил Ганелин. «Это информативные и насыщенные презентации, которые говорят об их амбициях и возможностях», — добавил он.

Некредитная выручка у «Тинькофф» сейчас составляет порядка 35% от общей, а другие банки собираются развить свою экосистему до такого уровня только к 2030 году. Число пользователей экосистемы растёт и одновременно растёт количество инвесторов. Люди с большей охотой покупают акции компаний, деятельность которых они изучают на практике.

Андрей Верников
руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал»

«Тинькофф» растёт на 30-40% в год, он супер прибыльный в отличие от любого публичного глобального аналога. У него возвратный капитал (окупаемость инвестиций — vc.ru) больше 40%. Это огромный показатель, что очень важно финансовых организациях.

Для сравнения один из лучших показателей в России у «Сбербанка» — 25%. В Европе 10-15% уже хороший показатель.

Михаил Ганелин
старший аналитик по банковскому сектору АТОН

Брокер «Открытие брокер» Сергей Трощенков согласен с тем, что «Тинькофф» — успешный бизнес.

«Тинькофф» – прекрасный бизнес, возглавляемый сильным акционером-визионером и управляемый грамотной командой менеджеров.

В компании в последние годы наблюдается значительный рост по ключевым направлениям бизнеса: кредитование, карты, инвестиции, страхование.

Проникновение этих услуг среди населения России заметно ниже, чем в развитых странах. Поэтому на растущем рынке TCS Group получает значительные преимущества перед конкурентами за счет своих компетенций, мобильности, сильного бренда и технологического преимущества.

При этом «Тинькофф» аккуратно развивает свою экосистему, не рассматривая в качестве инвестиционных проектов нынче популярные сферы электронной коммерции, онлайн-кинотеатры, различные сервисы по подписке, не связанные напрямую с финансами отдельного человека.

Пока конкуренты инвестируют деньги в околофинансовые сферы, «Тинькофф» сфокусирован на тех сегментах, в которых они обладают сильной экспертизой и могут получить прогнозируемую отдачу при умеренных инвестициях. Например, развитие направления онлайн Private Banking, ипотечного кредитования и так далее.

Сильному росту капитализации способствует и рыночная конъюнктура. Например, активный переток клиентов с банковских депозитов на фондовый рынок.

Сергей Трощенков
брокер «Открытие брокер»

Несостоявшаяся сделка с «Яндексом»

Внимание к «Тинькофф» также привлекли переговоры с «Яндексом» и включение TCS Group в феврале 2021 года в состав основного российского индекса — MSCI Russia, считают аналитики.

  • «Яндекс» предварительно договорился о полном приобретении группы «Тинькофф» за $5,48 млрд в сентябре 2020 года.
  • Через 24 дня, 16 октября, «Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров. По официальной версии, «Яндекс» не смог договориться об окончательных условиях покупки «Тинькофф». По словам источников Forbes, Олег Тиньков хотел участвовать в управлении бизнесом, но в «Яндексе» это не приветствовали.
«У банка есть деньги»: нужно ли «Тинькофф…
Аналитики оценивают текущее положение дел компаний и обсуждают, что будет дальше.
vc.ru

Внимание миллениалов

Верников считает, что переоценка «Тинькофф» как финтех-компании связана с приходом нового поколения миллениалов на фондовый рынок.

Новое поколение миллениалов не обращает внимания на фундаментальные оценки стоимости компаний. Они покупают те акции, которые знают и которые им импонируют своим имиджем, близки по духу.

Новому поколению инвесторов нравится то, что банк позиционирует себя как компанию сектора финтех, который строит свою экосистему. Нравится большое количество программистов, которые создают удобные приложения для торговли акциями.

Андрей Верников
руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал»

Продолжится ли рост

Аналитики считают, что рост акций «Тинькофф» замедлится, однако в долгосрочной перспективе всё равно принесёт прибыль инвесторам.

Мультипликатор P/BV у TCS Group (соотношение капитализации компании к балансовой стоимости) примерно равен 10; в то время как у Сбера это соотношение равно 1,3; а у ВТБ составляет примерно 0,6.

Мультипликатор P/E у TCS Group (соотношение капитализации к годовой прибыли) — 29,7, в то время как у того же «Сбера» данный мультипликатор равен 6,79, а у ВТБ еще ниже.

Капитализация компании составляет $19,5 млрд и по мультипликаторам сейчас она оценивается как вполне успешная американская растущая технологическая компания. Похожие оценки по показателю P/E имеют Facebook, Microsoft и так далее.

Да, у них могут быть ниже темпы роста бизнеса, но эти темпы они обеспечивают годами. Способен ли TCS Group расти также быстро — это главный вопрос.

Сам Олег Тиньков недавно говорил: «Моя семья — долгосрочный инвестор, и я верю, что капитализация "Тинькофф" в ближайшие пару лет достигнет $30 млрд».

Если человек готов инвестировать в TCS Group на горизонте несколько лет, то акции компании вполне могут достигнуть отметки, которую обозначил Олег. Например, эта сделка может принести 50% доходности на горизонте трёх лет.

На мой взгляд, схожую доходность с учетом выплаченных дивидендов способны обеспечить менее рисковые акции как «Сбербанка», так и ВТБ.

При этом покупка TCS Group — это покупка в первую очередь истории роста по высоким мультипликаторам. В таком случае можно рассмотреть множество перспективных компаний на рынке США, где при прочих равных риски инвестирования в отдельные компании ниже.

Я бы рекомендовал присмотреться к покупке TCS Group по более низким уровням, хотя бы при достижении цены 6000 рублей (к 12:42 мск стоимость одной акции составляет 7245 рублей — vc.ru) за ГДР (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).

Сергей Трощенков

брокер «Открытие Брокер»

До каких уровней вырастут эти акции, предсказать невозможно, как невозможно с объективных позиций оценить потенциал роста капитализации Tesla, Facebook или Apple, которые стоят сейчас десятки и сотни своих годовых прибылей. Но можно предсказать, когда начнётся коррекция к текущему росту.

Как только высокотехнологичные американские акции начнут снижаться, акции «Тинькофф» тоже начнут снижаться. Сентябрь — сложный месяц для американских инвесторов. ФРС может объявить о начале свертывания программы выкупа с рынка казначейских облигаций для поддержки ликвидности. Вероятно, на этом фоне мы увидим коррекцию и американских высокотехнолгичных акций, а вслед за ними и акций банка «Тинькофф» в сентябре.

Андрей Верников

Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал»

Я думаю, что рост стоимости акций «Тинькофф» должен замедлиться. Я не вижу большого потенциала от текущих уровней.

Оценки похожих непубличных финтех-компаний достигают $30 млрд. Это объясняется в том числе их глобальным масштабом. С другой стороны вопрос об их прибыльности остается открытым.

«Тинькофф» пока остаётся локальным игроком, но планирует выходить на международный рынок. Это будет объявлено в четвёртом квартале. Интересно, что компания представит. В долгосрочной перспективе бумага будет расти.

Михаил Ганелин

старший аналитик по банковскому сектору АТОН

#тинькофф #акции #инвестиции

5 5 комментариев
12
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юрий с

1

Моё субъективное мнение, что пузырь сдуется. Но я не очень то умный и потому и не богатый

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Миша Магадан

1

Было бы любопытно почитать, что эти же аналитики говорили про акции ТКС в 2013 году, к примеру. Тогда мы сможем оценить нынешний прогноз.

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Gleb K

Миша
0

Ганелин в 2017 году смотрел позитивно: 
"повышаем прогноз с 12,3 до 15,2 долларов" эх =) 

Остальных не нашёл при быстром гугле. 

Что будет с акциями Tinkoff Bank?
Михаил Ганелин, старший аналитик «АТОН» по банковскому сектору, делится своим взглядом...
www.aton.ru
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Денис Демидов

0

Новое поколение миллениалов не обращает внимания на фундаментальные оценки стоимости компаний. Они покупают те акции, которые знают и которые им импонируют своим имиджем, близки по духу.

Новому поколению инвесторов нравится то, что банк позиционирует себя как компанию сектора финтех, который строит свою экосистему. Нравится большое количество программистов, которые создают удобные приложения для торговли акциями.

Весело и дружно молодые и позитивные ребята копают фундамент для очередной великой депрессии.

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Paco Official

0

титьков топ, сбер смэрть

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