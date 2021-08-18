Менеджмент долго убеждал инвесторов в том, что «Тинькофф» не банк, а финтех-компания, но они продолжали оценивать его больше как банк. За последний год произошла переоценка, потому что доля банковских доходов падает. У компании уже есть много других направлений: брокерские услуги, транзакционные платежи, страхование.

Это те направления, которые сейчас в мире высоко оцениваются инвесторами. Уже много лет аналогичные компании с таким же уровнем доходов стоят гораздо дороже в Америке.

Как банк «Тинькофф» до недавнего времени торговался по 10 прибылей. И ты понимал, что он не хуже, чем любой международный аналог, который торгуется по 30-50 прибылей. Для сравнения сейчас он торгуются по 20 прибылей этого года. Для российской компании это немало, но для международной не космос.