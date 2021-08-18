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Финансы
Nazigul Jusupova

Криптовалюта MobileCoin от создателя Signal привлекла $66 млн при оценке в $1 млрд Статьи редакции

Эта криптовалюта встроена в Signal — но доступна только пользователям из Великобритании.

6 6 комментариев
1119 просмотров

Среди инвесторов раунда Alameda Research, Berggruen Holdings, Coinbase Ventures, более ранние спонсоры General Catalyst, Future Ventures и другие, пишет TechCrunch.

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Средства направят на создание системы чат-ботов для платежей в мессенджерах и запуск собственного стейблкоина. По данным издания, всего платформа привлекла $107 млн, включая $30 млн в 2018 году.

MobileCoin создана для «мгновенных транзакций» по телефону и предполагает защиту конфиденциальности во время платежей. В апреле 2021 года Signal встроил MobileCoin в мессенджер. Система работает у пользователей из Великобритании, они могут оплачивать услуги и покупать продукты, при этом платежи не может отследить никто, кроме покупателя и получателя.

MobileCoin также используется для транзакций в китайском мессенджере Mixin Messenger, который позволяет людям отправлять криптовалюты своим телефонным контактам.

По словам создателей, MobileCoin экологичнее биткоина, так как алгоритм её производства требует меньше энергии и людей. В компании сейчас работают 40 человек.

По данным TechCrunch, MobileCoin действительно безопаснее, но не надёжнее. Среди рисков для криптовалюты могут быть потеря телефона, отсутствие блокировки или взлом iOS.

#новости #mobilecoin

6 6 комментариев
4
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Дмитрий Дронов

3

Паше не дали.
Чтоб себе разрешить.
Честная конкуренция?
Свободный рынок?
Пффф ...
Держите вот британскую подделку на глючном сигнале небось с таким же количеством глюков

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Pavel Loginov

Дмитрий
0

А кто-нибудь может пояснить почему в итоге не разрешили TON?

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Артур Логвинов

Дмитрий
0

Паше США не дали, этим тоже США не дали. О каком свободном рынке может идти речь, когда существует государство?

Ответить

Глеб Лубенников

1

Капитализм и честный рынок вещи несовместимые)

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Ivan Zenkov

1

В bash надо свою крипту добавить. Или сразу во все coreutils

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Kirill Artsymenia

0

Чудесно

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