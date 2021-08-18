Криптовалюта MobileCoin от создателя Signal привлекла $66 млн при оценке в $1 млрд Статьи редакции
Эта криптовалюта встроена в Signal — но доступна только пользователям из Великобритании.
Среди инвесторов раунда Alameda Research, Berggruen Holdings, Coinbase Ventures, более ранние спонсоры General Catalyst, Future Ventures и другие, пишет TechCrunch.
Средства направят на создание системы чат-ботов для платежей в мессенджерах и запуск собственного стейблкоина. По данным издания, всего платформа привлекла $107 млн, включая $30 млн в 2018 году.
MobileCoin создана для «мгновенных транзакций» по телефону и предполагает защиту конфиденциальности во время платежей. В апреле 2021 года Signal встроил MobileCoin в мессенджер. Система работает у пользователей из Великобритании, они могут оплачивать услуги и покупать продукты, при этом платежи не может отследить никто, кроме покупателя и получателя.
MobileCoin также используется для транзакций в китайском мессенджере Mixin Messenger, который позволяет людям отправлять криптовалюты своим телефонным контактам.
По словам создателей, MobileCoin экологичнее биткоина, так как алгоритм её производства требует меньше энергии и людей. В компании сейчас работают 40 человек.
По данным TechCrunch, MobileCoin действительно безопаснее, но не надёжнее. Среди рисков для криптовалюты могут быть потеря телефона, отсутствие блокировки или взлом iOS.
Паше не дали.
Чтоб себе разрешить.
Честная конкуренция?
Свободный рынок?
Пффф ...
Держите вот британскую подделку на глючном сигнале небось с таким же количеством глюков
Паше США не дали, этим тоже США не дали. О каком свободном рынке может идти речь, когда существует государство?
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