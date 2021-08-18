Эта криптовалюта встроена в Signal — но доступна только пользователям из Великобритании.

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Среди инвесторов раунда Alameda Research, Berggruen Holdings, Coinbase Ventures, более ранние спонсоры General Catalyst, Future Ventures и другие, пишет TechCrunch.

Средства направят на создание системы чат-ботов для платежей в мессенджерах и запуск собственного стейблкоина. По данным издания, всего платформа привлекла $107 млн, включая $30 млн в 2018 году.

MobileCoin создана для «мгновенных транзакций» по телефону и предполагает защиту конфиденциальности во время платежей. В апреле 2021 года Signal встроил MobileCoin в мессенджер. Система работает у пользователей из Великобритании, они могут оплачивать услуги и покупать продукты, при этом платежи не может отследить никто, кроме покупателя и получателя.

MobileCoin также используется для транзакций в китайском мессенджере Mixin Messenger, который позволяет людям отправлять криптовалюты своим телефонным контактам.

По словам создателей, MobileCoin экологичнее биткоина, так как алгоритм её производства требует меньше энергии и людей. В компании сейчас работают 40 человек.