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Финансы
Евгения Евсеева

Самой дорогой азиатской компанией стал производитель чипов TSMC с капитализацией в $538 млрд Статьи редакции

Он обогнал Tencent — капитализация китайской компании с июня упала с $777 млрд до $536 млрд.

7 7 комментариев
773 просмотров

На третьем месте Alibaba с капитализацией в $472 млрд, пишет CNBC со ссылкой на данные Refinitiv.

Капитализация Tencent снизилась на $170,2 млрд с начала июля, Alibaba потеряла $103,9 млрд. Акции начали падать на фоне ужесточения требований китайских властей к сбору и передаче данных компаниями, которые торгуются на иностранных биржах.

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Ещё по $20 млрд капитализации Alibaba и Tencent потеряли в августе, отмечает CNBC. Причиной стали предложения китайского регулятора по борьбе с конкуренцией в интернете.

Стоимость акций и капитализация TSMC растут на фоне дефицита полупроводников, который вызвала пандемия Covid-19, пишет издание. Из-за него вырос спрос на продукцию компании со стороны различных отраслей — как автопроизводителей, так и дата-центров.

В апреле 2021 года TSMC объявила, что потратит $100 млрд на расширение производства микросхем за три года. TSMC пользуются Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia, автопроизводители и множество других компаний. Микросхемы, которые она производит, есть почти во всей современной технике, от смартфонов и «умных» холодильников до автомобилей.

«Важнейшая компания в мире, о которой мало кто…
Тайваньский производитель занял 90% рынка и пока его доминированию никто не может помешать, пишет…
vc.ru

#новость #tsmc #tencent

7 7 комментариев
7
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7 комментариев
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Никита Орлов

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Ну естественно, во время, когда чипы есть повсюду и нужны всегда и везде - их производители будут гипер-успешны. Спрос сейчас огромен, как никогда. 

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Raimond Vladimirov

Никита
0

их производители будут гипер-успешны

Особенно когда рядом нет компартии...

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lakoros

Никита
0

Так то они заметно проигрывали it компаниям. пока правительство китая их не подрезало.

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Никита Орлов

lakoros
0

Ну так-то да, но суть в том, что чипы не подрезать, спрос на них стабильный, всем нужны - т.е. гигант IT-шник может прыгать вверх и вниз, но чипы это стабильность и те же огромные прибыли но с меньшими нервами. Примерно как цемент или кирпичи продавать. 

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Denis Kolesnikov

0

Представьте, где будет цена этих бумаг, когда регуляторы ослабят давление)

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SEO-Шмео

0

Впервые о них слышу) 

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Диас Конысбек

0

https://youtu.be/7C41AOvfcxw

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Финансы
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Самой дорогой азиатской компанией стал производитель чипов TSMC с капитализацией в $538 млрд Статьи редакции

Он обогнал Tencent — капитализация китайской компании с июня упала с $777 млрд до $536 млрд.

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