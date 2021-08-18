Самой дорогой азиатской компанией стал производитель чипов TSMC с капитализацией в $538 млрд Статьи редакции
Он обогнал Tencent — капитализация китайской компании с июня упала с $777 млрд до $536 млрд.
На третьем месте Alibaba с капитализацией в $472 млрд, пишет CNBC со ссылкой на данные Refinitiv.
Капитализация Tencent снизилась на $170,2 млрд с начала июля, Alibaba потеряла $103,9 млрд. Акции начали падать на фоне ужесточения требований китайских властей к сбору и передаче данных компаниями, которые торгуются на иностранных биржах.
Ещё по $20 млрд капитализации Alibaba и Tencent потеряли в августе, отмечает CNBC. Причиной стали предложения китайского регулятора по борьбе с конкуренцией в интернете.
Стоимость акций и капитализация TSMC растут на фоне дефицита полупроводников, который вызвала пандемия Covid-19, пишет издание. Из-за него вырос спрос на продукцию компании со стороны различных отраслей — как автопроизводителей, так и дата-центров.
В апреле 2021 года TSMC объявила, что потратит $100 млрд на расширение производства микросхем за три года. TSMC пользуются Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia, автопроизводители и множество других компаний. Микросхемы, которые она производит, есть почти во всей современной технике, от смартфонов и «умных» холодильников до автомобилей.
Ну естественно, во время, когда чипы есть повсюду и нужны всегда и везде - их производители будут гипер-успешны. Спрос сейчас огромен, как никогда.
их производители будут гипер-успешны
Особенно когда рядом нет компартии...
Ну так-то да, но суть в том, что чипы не подрезать, спрос на них стабильный, всем нужны - т.е. гигант IT-шник может прыгать вверх и вниз, но чипы это стабильность и те же огромные прибыли но с меньшими нервами. Примерно как цемент или кирпичи продавать.
Представьте, где будет цена этих бумаг, когда регуляторы ослабят давление)
Я уже сейчас вижу слом нормы восприятия агрессивных руководителей и коллег с «у него такой особенный стиль руководства, зато эффективный» на «агрессивный мудак, не хочу с ним работать, я лучше пойду на меньше денег, но в команду, в которой все будут друг о друге заботиться».
Он обогнал Tencent — капитализация китайской компании с июня упала с $777 млрд до $536 млрд.
Правила начнут действовать с 1 марта 2022 года.
Привет! С вами снова Руслан Остропольский, Head of PMO В СберЗдоровье.
Обычно в стаканах для напитков «с собой» есть пластик, поэтому их почти не принимают на переработку.
Это подарок МЕГИ к 305-летию Омска.
Помогли финтех-проекты, внимание публики и молодые инвесторы.
Разработка компании “Сайберия”, позволяющая автоматизировать процессы распознавания различных патологий на медицинских изображениях с помощью ИИ , проходит тестирование в трех медицинских учреждениях Европы, а также получила приглашение принять участие в акселераторах Тайваня и Канады. Профильные организации этих стран заинтересованы во внедрении…
Как известно недавно компания Wildberries принадлежавшая одной из богатейших женщин России Татьяне Бакальчук вдруг ополчилась на иностранные Международные платежные системы (МПС) Visa и MasterCard и захотела получать при оплате данными картами комиссию в 2%