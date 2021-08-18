Он обогнал Tencent — капитализация китайской компании с июня упала с $777 млрд до $536 млрд.

773 просмотров

На третьем месте Alibaba с капитализацией в $472 млрд, пишет CNBC со ссылкой на данные Refinitiv.

Капитализация Tencent снизилась на $170,2 млрд с начала июля, Alibaba потеряла $103,9 млрд. Акции начали падать на фоне ужесточения требований китайских властей к сбору и передаче данных компаниями, которые торгуются на иностранных биржах.

Ещё по $20 млрд капитализации Alibaba и Tencent потеряли в августе, отмечает CNBC. Причиной стали предложения китайского регулятора по борьбе с конкуренцией в интернете.

Стоимость акций и капитализация TSMC растут на фоне дефицита полупроводников, который вызвала пандемия Covid-19, пишет издание. Из-за него вырос спрос на продукцию компании со стороны различных отраслей — как автопроизводителей, так и дата-центров.