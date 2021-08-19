Выручка Robinhood от криптовалюты во втором квартале 2021 года выросла выросла в 46,6 раз — до $233 млн Статьи редакции
Около 60% выручки от неё пришлось на Dogecoin.
- Выручка компании от перевода криптовалют во втором квартале 2020 года была в 46,6 меньше — $5 млн, пишет CNBC.
- На криптовалюты приходилось 52% выручки от транзакций, по сравнению с 17% в первом квартале и 4% в четвёртом квартале 2020 года. Криптоактивы на платформе почти удвоились во втором квартале до $22,7 млрд c $11,6 млрд в первом квартале и $3,5 млрд в конце 2020 года.
- 62% выручки от транзакций с криптовалютой пришлось на Dogecoin. В своём проспекте IPO компания сообщала, что за первый квартал на долю Dogecoin пришлось 34% её выручки от транзакций с криптовалютами.
- Robinhood зарабатывает деньги на криптовалюте, направляя заказы маркет-мейкерам, которые, по словам компании, предлагают «конкурентоспособные цены» и взимают процент от стоимости заказа.
- CNBC отмечает, что это первый отчёт компании с момента IPO. Приложение Robinhood позволяет инвесторам покупать и продавать семь цифровых валют, включая биткоин, Dogecoin, Etherium и другие.
- 1 июля Robinhood подал заявку на публичное размещение 20-35% акций на бирже Nasdaq под символом «HOOD». После выручка за первый квартал выросла на 309%, до $522 млн.
- 29 июля Robinhood вышел на биржу с капитализацией $31,8 млрд и привлёк $2,1 млрд. Акции онлайн-брокера потеряли в цене до 12% после начала торгов — но через час цена вернулась к начальной.
Сейчас модным стало выражение год к году?
В данном контексте оно не уместно и автор не умело применил.
Я и говорю, что его пихают везде, как и слово кейс и подобные. Видимо сейчас считается, что умнее выглядишь, когда на чужом языке слова произносишь или пихаешь невесть что в обороты речи, где этого быть не должно.
Безграмотность и попытка выпендрежа - лозунг нашего века
Торговля криптовалютами для бирж это один из самых лучших бизнес моделей в наше время. Я думаю пока мало кто из инвесторов это осознал судя по стоимости того же Coinbase.
Повторение (и терпение) - мать учения. МММ и подобные схемы, видимо не учат. Жадность и жажда халявы берут свое. Подождём, когда 80% людей мира закинут в воздух свои деньги и все это схлопнется разом, т.к по логике вещей государство или мир должны создать единую платежную систему а остальные должны исчезнуть. Сейчас испытают людей, подсаживают на криптовалюты, а когда наберётся масса денег - общипают их до нитки и заново.
Сыр в мышеловке
Относительно "мало кто из инвесторов осознал"
По вашему те, кто имеет опыт и постоянно работает с инвестициями в многомиллиардных и миллионных проектах знают меньше вашего? Они то как раз с осторожностью относятся к "щедрым предложениям", ибо басня про сыр их учит, в отличие от большинства. И конечно же пиарят биток с помощью пары корпораций, которые решили им закупиться (на деле - чтобы страха отдавать свои деньги за биток меньше было у остальных, ведь не может же крупная корпорация вкладывать в воздух (на деле может, ибо ей все вернётся в ином виде если вообще вклад был, а не новость обычная))
А чего ждать, уже закинули, доллар, рубль и остальные валюты давно ничем не подкреплены, страховая, банковская, пенсионная и тд системы это тоже классические пирамиды. Основное преимущества крипты что она ограничена и каждый может просматривать эмиссию. Все крупнейшие фонды уже работают с криптой, даже вчерашние ярые её противники
2012 — биткоин по 5$ покупать поздно
2014 — биткоин по 600$ покупать поздно
2016 — биткоин по 960$ покупать поздно
2018 — биткоин по 10000$ покупать поздно
2020 — биткоин по 28000$ покупать поздно
2021 — биткоин по 50000$ покупать поздно
Сейчас стоимость биткоина составляет 45.000$. Если бы вы купили 5 биткоинов по 5$ в 2012 году, то сейчас у вас было бы состояние 21.170.000 рублей, при вложениях в 170 рублей.
Пенсию выплачивают, страховку выплачивают и все это гарантирует государство. Где вы пирамиду увидели?
Что гарантируют хозяева битка?
Во всех странах любой взнос / налог - это по сути грабеж, если учитывать возврат этих денег (малая доля возвращается). Но при этом государство как-то растет и это видно глазами. Так что по обеспечению вы вообще не правы
Биток из другой оперы: обман.Что видно, кроме постоянного пиара и роста чисел без реальной привязки к чему бы то ни было?
И повторю: жажда халявы наказуема всегда и никаких исключений не бывает.
Столько денег, сколько с битка собирать будут - не собирали никогда ни по одной схеме. Это МММ в масштабе мира. И как и в ммм, кто-то успеет что-то заработать, но это будет мизерная доля людей в сравнении с той, которую просто ограбят. И, возможно, в будущем для тех, кто на битке зарабатывает, после объявления того, что данная система расчетов будет недействительна, заберут и деньги, которые кто-то успел на битке заработать, т.к объявят биток вне закона.
Схема всегда одна: тебе мужик из белого дома напишет бумажку - и ты ему все отдашь
Пирамида вроде ммм это организация (бизнес) которая обещает (ОБЕЩАЕТ) определенные постоянные выплаты для всех инвесторов. При этом выплаты для инвесторов она берет не от экономической деятельности, а из вкладов других инвесторов.
Криптовалюты (на примере основной - Биткоина) это просто актив в который ты можешь вложить свои деньги и вывести когда захочешь. Так же как в любую акцию или недвижку или валюту или металл и тд. Никакой организации у биткоина нет. Никакого директора обещающего выплаты тоже. Никто ничего не обещает и не гарантирует в отличии от пирамид. Которые могут быть построены как на рублях так на долларах так и на биткоинах.
Уже пора научиться определять разницу. Которую пока, кстати о тех самых самых экспертах, пока даже цб не хочет увидеть. Ну или делает вид что не видит.
Вы сначала разберитесь, что такое пирамида и при чем здесь вообще криптовалюты?)
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