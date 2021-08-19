Кейс Manyfaktura: как читать кейсы агентств и стартапов между строк

Привет! Меня зовут Иван Крапивин, я основатель сервиса Manyfaktura. Весь кейс написан ради этой ссылки, поэтому текст дальше корректор даже не вычитывал. Я расскажу, как наш сервис стал популярен, какие факапы мы совершили, и как, развернув бизнес-модель, завоевали рынок.