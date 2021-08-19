Сервис для анализа данных Databricks запланировал привлечь $1,5 млрд при оценке в $38 млрд — Bloomberg Статьи редакции
В феврале 2021 года сервис оценивался в $28 млрд.
- Стартап Databricks, который разрабатывает ПО для быстрой обработки больших данных и подготовки их к анализу, планирует привлечь инвестиции от Morgan Stanley, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с условиями сделки.
- Databricks и Morgan Stanley отказались от комментариев изданию. По словам источников, к раунду могут присоединиться и другие инвесторы.
- Databricks получил известность благодаря альтернативной технологии хранения большого количества различных видов данных. ПО сервиса предоставляет компаниям простой способ запуска облачного софта с поддержкой его настройки и обновлений.
- В феврале 2021 года Databricks привлёк $1 млрд от Amazon, Alphabet, Salesforce при оценке в $28 млрд. По данным Crunchbase, с момента основания в 2013 году Databricks привлёк $1,9 млрд.
- В 2020 году конкурирующий с Databricks облачный сервис Snowflake вышел на биржу и привлёк свыше $3 млрд с капитализацией в $70,4 млрд. Сейчас она составляет почти $83 млрд.
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