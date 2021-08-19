Майнинг на жестком диске (HDD) в 2021 году, самая перспективная криптовалюта

Когда идёт речь о майнинге криптовалют, люди обычно представляют стеллажи специального и очень энергоемкого оборудования, выполняющего тяжелые вычисления 24/7. Действительно, так и есть, при майнинге с использованием популярного консенсуса Proof of Work (PoW и его вариаций) Биткойна, Эфира и многих других. Есть много причин любить Биткойн, но…