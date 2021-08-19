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Финансы
Лиана Липанова

Аналитик Goldman Sachs верил в рост «Тинькофф» ещё в 2016 году: он инвестирует «по опыту» и избегает диверсификации Статьи редакции

Его отмечал Олег Тиньков в своей книге — называл одним из немногих веривших в компанию, когда все «махнули на неё рукой».

5 5 комментариев
392 просмотров

Дмитрий Трембовольский девять лет проработал в аналитическом управлении банка Goldman Sachs: анализировал сектора российской экономики и писал инвестиционные отчёты. В кризис 2016 года Трембовольский ушёл из банка, «удачно» продал недвижимость и инвестировал в акции.

В 2016 году акции «Тинькофф» стоили по $6-10 за штуку, а капитализация превысила $2 млрд только к началу следующего года.

Сейчас акции «Тинькофф» стоят около $100, цена выросла в 10 раз за последние полтора года, а капитализация превысила $20 млрд. Теперь уже независимый инвестор рассказывает в интервью журналу «Процент», на что опирается при инвестировании и что читает.

Уход из Goldman Sachs

В какой-то момент я понял, что хочу больше свободы и самостоятельности и ушел управлять своими сбережениями.

Акции стали моим основным инструментом, однако я использовал и другие: в моем портфеле были еврооблигации, стартапы и частные компании. В последний год было несколько сделок в pre-IPO financing — покупка доли в частных компаниях, которые в ближайший год-два могут выйти на биржу и стать публичными компаниями.

Дмитрий Трембовольский
инвестор

Сейчас портфель бывшего аналитика в основном состоит из акций, крупнейшая позиция в нём — «Тинькофф».

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Почему не использует диверсификацию

Люди думают, что чем больше денег в один инструмент они вложили, тем больше рискуют. На мой взгляд, это не совсем так.

Дело не в количестве вложенных денег, а в глубине понимания: чем меньше человек понимает, что делает, тем больше риск.

Верно и обратное: чем больше информации есть у человека, тем меньше риск, который он на себя берет. Поэтому я не большой сторонник диверсификации. Кто-то вкладывает в разные инструменты, толком не понимая, как каждый из них работает, зато диверсификация даёт ощущение безопасности. Наверное так действительно трудно потерять деньги, но и заработать невозможно.

Дмитрий Трембовольский
инвестор

Идеи для инвестирования берутся из личного опыта

Один из краеугольных камней моей инвестиционной философии в том, чтобы черпать идеи для вложений из своего опыта и того, как он меняется. Вот пример: несколько лет назад я заметил, что мои интернет-встречи перекочевали в Zoom, платформа оказалась очень удобной. Дальше я стал следить за компанией.

Обратил внимание, что у неё хорошие рейтинги от сотрудников на Glassdoor — они с большим энтузиазмом отзывались об основателе. Я изучил биографию CEO — он всю жизнь занимался тем, что строил коммуникационные платформы. В итоге я вложил деньги в компанию ещё до IPO. Вскоре после размещения компания выросла в несколько раз.

Дмитрий Трембовольский
инвестор

СМИ, общение и книги

Три инструмента, которые помогают Требовольскому «держать руку на пульсе». По его словам, полезно приучать себя наблюдать за изменениями в мире: «Все инвестиционные возможности возникают из непостоянства».

Фундаментальные потребности людей не меняются: и в прошлом, и сейчас нам нужна пища, одежда, комфорт, безопасность, развлечения, однако меняются способы удовлетворения этих потребностей. Так открываются инвестиционные возможности.

Дмитрий Трембовольский
инвестор

Трембовольский читает «Коммерсантъ», РБК, «Медузу», общается с другими инвесторами и читает разные книги — иногда не имеющие никакого отношения к инвестициям.

Он посоветовал книги, с которых можно начать формировать «инвестиционную философию»:

  • Питер Кауфман — «Альманах бедного Чарли».
  • Йонге Мингьюр Ринпоче — «Будда, мозг и нейрофизиология счастья».
  • Питер Линч, Джон Ротчайлд — «Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора».
  • Рэй Далио — «Принципы: Жизнь и работа».
  • Клейтон Кристенсон — «Стратегия жизни».

«Надо пробовать»

Если есть возможность инвестировать, надо пробовать, — начинать с небольших сумм и вкладывать их в разные классы активов: немного положить на банковский депозит, немного в Credit. Club, купить акции и облигации. А дальше смотреть — интересен ли сам процесс? Какие эмоции возникают, когда один из инструментов уходит в минус? Одновременно с этим полезно читать, углублять знания — тогда возникает синтез теории и практики.

Дмитрий Трембовольский
инвестор

#инвестиции

5 5 комментариев
4
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5 комментариев
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Георгий Станков

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А теперь возьмите интервью у хомяков которые закотлетили виржин галактик (можно у меня)

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Андрей Фролов

Георгий
1

сколько потеряли?

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Finzilla

0

на один хороший ресерч уходит в среднем месяц у такого спеца, он пока хотя бы 10 компаний наберет для диверсификации, то половина уже дойдет до своих таргетов. Стратегия хорошая, но очень тяжела для повторения без доступа к правильной инфе

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Александр Якунин

0

Хоть что то годное.
Очень верное про диверсификацию модную и не понимание основ бизнеса компании в которую вкладывают.

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Рамиль

0

"только ты подобрал ключ, а они уже поменяли замки"

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