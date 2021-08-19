Опыт важен, диверсификация — нет: советы инвестора и экс-аналитика Goldman Sachs, верившего в «Тинькофф» ещё в 2016 году Статьи редакции
Его отмечал Олег Тиньков в своей книге — называл одним из немногих, кто не «махнул рукой» на компанию в момент её трудностей и заметил живучесть бизнеса.
Дмитрий Трембовольский девять лет проработал в аналитическом управлении банка Goldman Sachs: анализировал сектора российской экономики и писал инвестиционные отчёты. В кризис 2016 года Трембовольский ушёл из банка, «удачно» продал недвижимость и инвестировал в акции.
В 2016 году акции «Тинькофф» стоили по $6-10 за штуку, а капитализация превысила $2 млрд только к началу следующего года.
Сейчас акции «Тинькофф» стоят около $100, цена выросла в 10 раз за последние полтора года, а капитализация превысила $20 млрд. Теперь уже независимый инвестор рассказывает в интервью журналу «Процент», на что опирается при инвестировании и что читает.
Уход из Goldman Sachs
Сейчас портфель бывшего аналитика в основном состоит из акций, крупнейшая позиция в нём — «Тинькофф».
Почему не использует диверсификацию
Идеи для инвестирования берутся из личного опыта
СМИ, общение и книги
Три инструмента, которые помогают Требовольскому «держать руку на пульсе». По его словам, полезно приучать себя наблюдать за изменениями в мире: «Все инвестиционные возможности возникают из непостоянства».
Трембовольский читает «Коммерсантъ», РБК, «Медузу», общается с другими инвесторами и читает разные книги — иногда не имеющие никакого отношения к инвестициям.
Он посоветовал книги, с которых можно начать формировать «инвестиционную философию»:
- Питер Кауфман — «Альманах бедного Чарли».
- Йонге Мингьюр Ринпоче — «Будда, мозг и нейрофизиология счастья».
- Питер Линч, Джон Ротчайлд — «Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора».
- Рэй Далио — «Принципы: Жизнь и работа».
- Клейтон Кристенсон — «Стратегия жизни».
«Надо пробовать»
А теперь возьмите интервью у хомяков которые закотлетили виржин галактик (можно у меня)
сколько потеряли?
800к, весь профит на бирже за год, поэтому не так обидно было потерять (хотя это ощущение виртуальных денег заставляет делать необдуманные поступки)
на один хороший ресерч уходит в среднем месяц у такого спеца, он пока хотя бы 10 компаний наберет для диверсификации, то половина уже дойдет до своих таргетов. Стратегия хорошая, но очень тяжела для повторения без доступа к правильной инфе
Хоть что то годное.
Очень верное про диверсификацию модную и не понимание основ бизнеса компании в которую вкладывают.
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