Люди думают, что чем больше денег в один инструмент они вложили, тем больше рискуют. На мой взгляд, это не совсем так.

Дело не в количестве вложенных денег, а в глубине понимания: чем меньше человек понимает, что делает, тем больше риск.

Верно и обратное: чем больше информации есть у человека, тем меньше риск, который он на себя берет. Поэтому я не большой сторонник диверсификации. Кто-то вкладывает в разные инструменты, толком не понимая, как каждый из них работает, зато диверсификация даёт ощущение безопасности. Наверное так действительно трудно потерять деньги, но и заработать невозможно.