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Финансы
Маша Цепелева

Акции Alibaba на Гонконгской бирже упали до рекордного минимума на фоне новых ограничений китайских властей Статьи редакции

Регулятор хочет расширить права водителей в интернет-компаниях и усилить контроль над видеосервисами.

  • 19 августа акции Alibaba на Гонконгской бирже упали до исторического минимума — 160,3 гонкгонских доллара за штуку.
Изменение котировок Alibaba 19 августа
Изменение котировок Alibaba за всё время
  • Акции упали после заявления властей о расширении прав водителей в интернет-компаниях и усилении контроля за видеосервисами. Tencent предупредила, что регулятор может ввести новые правила для использования данных пользователей для рекламы, сообщает Bloomberg.
  • Alibaba вышла на Гонконгскую биржу в 2019 году с ценой акций 176 гонконгских долларов за штуку. С начала 2021 года акции Alibaba на Гонконгской бирже подешевели на 30%. Акции Alibaba на Нью-Йоркской бирже стоят $172 за штуку, по данным на 19 августа, минимум был в 2015 году — $57,2.
  • С начала июля капитализация Alibaba упала на $103 млрд — компания на втором месте по потерям в мире. На первом Tencent, которая потеряла $170 млрд.
  • В августе 2021 года акции Alibaba падали на 4% после публикаций китайскими властями проекта правил по борьбе с недобросовестной конкуренцией. Тогда компания потеряла ещё $20 млрд капитализации.

#новость #alibaba

1898 просмотров
25 25 комментариев
3
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25 комментариев
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Slava Reznor

9

На самом деле очень интересно, чем закончится все это дело для экономики Китая.
И это точно войдет в историю как существенный довод в извечном споре между сторонниками либерального подхода и государственного интервенционизма.
Я бы поставил на замедление темпов роста китайской экономики 

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Alex Destiny

Slava
4

Экономике Китая с этого мыльного пузыря ни холодно ни жарко. В отличие от прочих экономик, она базируется не на дутых рыночных оценках.
Ну а то что кому то из владельцев Эго подрезали - в целом тоже есть за что

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Slava Reznor

Alex
2

На каком горизонте ни холодно, ни жарко? Как мне то что сейчас происходит сильно демотивирует китайских предпринимателей, китайские и зарубежные венчурные фонды, да и частных инвесторов в китайскую экономику.
Ты сделал абсолютно легальный и вообще весьма полезный (какая-то дискуссия тут возможна), и уж точно не вредный, как ни посмотри, для общества бизнес - образовательную платформу.
И тут государство все рушит одним днем. Мотивация там скажем такая себе. 
А попытки админстративно назначать важные отрасли и задавать траектории развития применения технологий обкатывалась в СССР, и там все было печально.
Несмотря на научный и промышленный потенциал делать технологические продукты ничего не вышло, многие идеи и наработки не нашли применения, или их нашли позже на Западе выходцы из СССР 

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evilnw

Alex
1

У всего есть последствия. Когда китайская IT компания захочет выйти на IPO, чтобы получить деньги на дальнейшее развитие, а в итоге получит фиг с маслом, то самое время будет вспомнить о пузыре.

Ответить

Джон Картошкин

evilnw
1

IPO нужно чтобы скинуть закредитованную лажу в народ и вернуть деньги основателю. У китайцев, очевидно, подход фундаментальный - сохранить контроль над серьёзным бизнесом, который половине земного шара барахло привозит. Они не про фантики и состояние основателя, они про рабочие места.

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Руслан

Джон
1

угу, о народе китайском думают)

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Руслан Ніколаєнко

Alex
1

я вас удивлю, но это "мыльный пузырь" в целом Очень сильно ударит по экономике Китая, просто мы это не сразу увидим, но то, что будет негативный эффект, к бабке не ходи

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Иван Шеметов

–1

самое время закупаться 

Ответить

Chester Rush

Иван
11

так говорили, когда они стоили 250, потом 200... 

Еще даже коррекция не началась нормальная, когда начнется весь Китай еще быстрее посыпется вниз.

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Vitaly

Chester
0

Но, возможно и то, что когда все будет падать Китай будет на месте, уж очень сильно его укатали.

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Chester Rush

Vitaly
0

маловероятно, на мой взгляд, когда начнется глобальная коррекция, индексы хотя бы на процентов на десять просядут, тогда  деньги начнут уводить из всех бумаг в принципе. Так что на Китай будут еще вкуснее цены) 

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Комментарий удален

Николай Шелопугин

Иван
2

Удачи))

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Dima Artyukhov

Иван
1

Ещё рано. Цель 100.

Ответить

Eugene Sanberg

2

Соболезнования клубу300.

Ответить

Смелый парфюмер

Eugene
5

Че за клуб, как найти?

Ответить

Занятый ихтиандр

Смелый
2

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_300._%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

Комитет 300. Тайны мирового правительства
Комитет 300, Тайны мирового правительства (англ. The Conspirators' Hierarchy: The Committee of…
ru.wikipedia.org
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Дмитрий Сухов

Eugene
0

Думаешь еще кто-то держит с такой средней?

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Руслан Ніколаєнко

3

это хитрый план, это они наказывают Запад, о народе думаю, барыг наказали -писали мне тут очередные восхищенные  комментаторы, че там, как дела ребята, все гуд?

Ответить

Best Practice

0

Пора покупать?)

Ответить

No Name

Best
1

Билеты инвесторам с Китая 

Ответить

Vitaly

No
0

Выигрывают как всегда самые смелые, ну или лишаются средств.

Ответить

No Name

Vitaly
0

Скорее второе, если говорим про Китай. Каждую неделю новость, что правительство Китая закручивает гайки и роняет стоимость компаний. Какой инвестор захочет в такую рулетку играть?

Ответить

Vitaly

No
1

Да конечно, но кто знает где у них тормоз, ведь приченение вреда своей экономике не сулит ничего хорошего казалось бы.

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Комментарий удален

Джон Картошкин

0

Посмотрите как выглядит логотип TSMC. Если ты несёшь фундаментальную ценность, то тебе по...ую что там у тебя с акциями и какой у тебя PR-рейтинг. Или акции упадут вы паяльники будете в другом месте покупать?

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Комментарий удален

tdghdgsg

0

htdhdhgsdgs

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