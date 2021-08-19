Акции Alibaba на Гонконгской бирже упали до рекордного минимума на фоне новых ограничений китайских властей Статьи редакции
Регулятор хочет расширить права водителей в интернет-компаниях и усилить контроль над видеосервисами.
- 19 августа акции Alibaba на Гонконгской бирже упали до исторического минимума — 160,3 гонкгонских доллара за штуку.
- Акции упали после заявления властей о расширении прав водителей в интернет-компаниях и усилении контроля за видеосервисами. Tencent предупредила, что регулятор может ввести новые правила для использования данных пользователей для рекламы, сообщает Bloomberg.
- Alibaba вышла на Гонконгскую биржу в 2019 году с ценой акций 176 гонконгских долларов за штуку. С начала 2021 года акции Alibaba на Гонконгской бирже подешевели на 30%. Акции Alibaba на Нью-Йоркской бирже стоят $172 за штуку, по данным на 19 августа, минимум был в 2015 году — $57,2.
- С начала июля капитализация Alibaba упала на $103 млрд — компания на втором месте по потерям в мире. На первом Tencent, которая потеряла $170 млрд.
- В августе 2021 года акции Alibaba падали на 4% после публикаций китайскими властями проекта правил по борьбе с недобросовестной конкуренцией. Тогда компания потеряла ещё $20 млрд капитализации.
На самом деле очень интересно, чем закончится все это дело для экономики Китая.
И это точно войдет в историю как существенный довод в извечном споре между сторонниками либерального подхода и государственного интервенционизма.
Я бы поставил на замедление темпов роста китайской экономики
Экономике Китая с этого мыльного пузыря ни холодно ни жарко. В отличие от прочих экономик, она базируется не на дутых рыночных оценках.
Ну а то что кому то из владельцев Эго подрезали - в целом тоже есть за что
На каком горизонте ни холодно, ни жарко? Как мне то что сейчас происходит сильно демотивирует китайских предпринимателей, китайские и зарубежные венчурные фонды, да и частных инвесторов в китайскую экономику.
Ты сделал абсолютно легальный и вообще весьма полезный (какая-то дискуссия тут возможна), и уж точно не вредный, как ни посмотри, для общества бизнес - образовательную платформу.
И тут государство все рушит одним днем. Мотивация там скажем такая себе.
А попытки админстративно назначать важные отрасли и задавать траектории развития применения технологий обкатывалась в СССР, и там все было печально.
Несмотря на научный и промышленный потенциал делать технологические продукты ничего не вышло, многие идеи и наработки не нашли применения, или их нашли позже на Западе выходцы из СССР
IPO нужно чтобы скинуть закредитованную лажу в народ и вернуть деньги основателю. У китайцев, очевидно, подход фундаментальный - сохранить контроль над серьёзным бизнесом, который половине земного шара барахло привозит. Они не про фантики и состояние основателя, они про рабочие места.
я вас удивлю, но это "мыльный пузырь" в целом Очень сильно ударит по экономике Китая, просто мы это не сразу увидим, но то, что будет негативный эффект, к бабке не ходи
самое время закупаться
так говорили, когда они стоили 250, потом 200...
Еще даже коррекция не началась нормальная, когда начнется весь Китай еще быстрее посыпется вниз.
маловероятно, на мой взгляд, когда начнется глобальная коррекция, индексы хотя бы на процентов на десять просядут, тогда деньги начнут уводить из всех бумаг в принципе. Так что на Китай будут еще вкуснее цены)
Комментарий удален
Соболезнования клубу300.
Смелый парфюмер
Че за клуб, как найти?
Занятый ихтиандр
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_300._%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
это хитрый план, это они наказывают Запад, о народе думаю, барыг наказали -писали мне тут очередные восхищенные комментаторы, че там, как дела ребята, все гуд?
Пора покупать?)
Комментарий удален
Посмотрите как выглядит логотип TSMC. Если ты несёшь фундаментальную ценность, то тебе по...ую что там у тебя с акциями и какой у тебя PR-рейтинг. Или акции упадут вы паяльники будете в другом месте покупать?
Комментарий удален
Главное из обзоров нового устройства Карла Пея, который раньше занимался выпуском флагманских смартфонов с низкой ценой.
В интернете есть много вопросов, теорий и мифов про то, как работают стратегии Яндекс.Директа. В этом материале мы разобрали самые популярные из них.
Пока офисы закрыты, сотрудники придумали, как отлынивать и работать сразу в нескольких компаниях. Чем это грозит и какие советы можно почерпнуть — в пересказе The Wall Street Journal.
Партнер московского шоурума ZHIVOPISNAYA Василий Панин рассказал, стоит ли продавать авторские коллекции одежды через мультибрендовые магазины, сколько времени нужно, чтобы ответить на 1000 комментариев, и как виртуальный маркетолог Макс помог привести 17 новых клиентов, которые купили товары на 180 000 ₽.
Сегодня вас будет ждать история страданий, ограничений и открытий, а точнее продолжение истории как запустить wellness-стартап на свои деньги, совмещать с постоянной работой и не сойти с ума. В этой статье я отговорю вас делать стартап, но при одном условии. А точнее, при десяти!
Всем привет. С вами снова Анна Лобанова, сооснователь портала InJust. После предыдущего нашего поста в комментариях возникло много вопросов. Сейчас я отвечу на основные из них.
Технологическое предпринимательство – одно из перспективных направлений, формирующих экономику столицы. В городе растет количество инновационных проектов и стартапов, в том числе, в сфере экологии. К примеру, запущена технология выращивания овощей и зелени в вертикальных городских фермах, создан комплекс автоматической сортировки бытовых отходов,…
Нашему стартапу уже год, но мы с уверенностью можем заявить: у нас все еще нет конкурентов. Хотя мы еженедельно получаем письма с производства, в которых потенциальные клоны спрашивают о возможности выпускать аналогичный нам продукт.