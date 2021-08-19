Стартап для тестирования решений разработчиков Qase выходца из Avito привлёк $500 тысяч Статьи редакции
Компания потратит инвестиции на маркетинг и развитие в США и Европе.
- Qase привлёк первые инвестиции в $500 тысяч от фондов S16VC, FinSight Ventures и ExpoCapital, рассказали vc.ru в компании. Стороны не раскрывают условия сделки.
- Компанию основал в 2019 году бывший технический руководитель Avito Никита Фёдоров. Это сервис для тестирования программного обеспечения разработчиками.
- Qase можно интегрировать с Asana, Github, Jira, Trello, Slack и другими сервисами. Платформа работает по подписке от $20 в месяц.
- Компания потратит инвестиции на расширение команды разработчиков, маркетинг и развитие на рынках США и Европы.
- По собственным данным, у Qase 26 тысяч пользователей, среди них американские и европейские компании — Asana, Trancon, Eless и другие.
Очередное приложение, которое объединяет други приложения 🤷♂️
Позволяет организовывать тест-кейсы
Занятый ихтиандр
Вот теперь понятно.
Очередная штука, но больше штук всяких и разных!
Даже если так, что в этом плохого? почему бы не поощрить попытку?)
Тест-кейсы в разных продуктах/командах/софте, может знаете, могут быть абсолютно разными. Если ребята решили покопать в направлении того, как бы все унифицировать/автоматизировать, то почему бы и нет?
Может и очередная, но для небольших команд он выгоден: функции как у других, но заметно дешевле. Софт для тестеров по сравнению с остальной разработкой просто золотой
Как работает Qase
Так и не догнал что такого умеет эта штука. Кажется на гитхабе есть такие же но бесплатно.
Ровно до того момента, пока у вас нет 10-50 команд разработки и сотни тестировщиков
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И зочем это право(лево)славным разработчикам? Какой профит? Какие это тест-кейсы организовывать? Нафига нужно то вообще?
Это не для разработчиков, а для тестеров, чтобы держать проект под контролем
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Авито - интернет сервис для размещения скам объявлений о товарах, услугах, недвижимости и всего прочего что можно разместить с целью обмануть покупателя и/или продавца или их обоих, занимающий второе место [6] в мире и первое в России [7] среди онлайн классифайдеров. Товары предлагаемые к продаже на авито могут быть (и будут) несуществующими и/или с явными признаками мошенничества. В феврале 2021-го года на авито было размещено 72,5 млн мошеннических объявлений. // wikirofliya
Это типа для тех, кто не умеет пользоваться junit/testng и иже с ними?
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