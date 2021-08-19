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Финансы
Маша Цепелева

Стартап для тестирования решений разработчиков Qase выходца из Avito привлёк $500 тысяч Статьи редакции

Компания потратит инвестиции на маркетинг и развитие в США и Европе.

  • Qase привлёк первые инвестиции в $500 тысяч от фондов S16VC, FinSight Ventures и ExpoCapital, рассказали vc.ru в компании. Стороны не раскрывают условия сделки.
  • Компанию основал в 2019 году бывший технический руководитель Avito Никита Фёдоров. Это сервис для тестирования программного обеспечения разработчиками.
  • Qase можно интегрировать с Asana, Github, Jira, Trello, Slack и другими сервисами. Платформа работает по подписке от $20 в месяц.
  • Компания потратит инвестиции на расширение команды разработчиков, маркетинг и развитие на рынках США и Европы.
  • По собственным данным, у Qase 26 тысяч пользователей, среди них американские и европейские компании — Asana, Trancon, Eless и другие.
Как работает Qase

#новость #стартапы #инвестиции

1647 просмотров
19 19 комментариев
4
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19 комментариев
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Занятый ихтиандр

2

Чёт тоже не понял, что сервис делает 

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Dennis Gooddeni

Занятый
8

Очередное приложение, которое объединяет други приложения 🤷‍♂️

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Oleg Krasikov

Dennis
0

Они ничего не объединяют, почему вы так решили?

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Oleg Krasikov

Занятый
2

Позволяет организовывать тест-кейсы

Ответить

Занятый ихтиандр

Oleg
0

Вот теперь понятно. 
Очередная штука, но больше штук всяких и разных! 

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Ислам Исмаилов

Занятый
2

Даже если так, что в этом плохого? почему бы не поощрить попытку?)
Тест-кейсы в разных продуктах/командах/софте, может знаете, могут быть абсолютно разными. Если ребята решили покопать в направлении того, как бы все унифицировать/автоматизировать, то почему бы и нет?

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Занятый ихтиандр

Ислам
0

Ну что ж вы так будто я против -)
Я всегда за возможности

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Пабы старой Руси

Занятый
0

Может и очередная, но для небольших команд он выгоден: функции как у других, но заметно дешевле. Софт для тестеров по сравнению с остальной разработкой просто золотой

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Gedevan

1

Как работает Qase

Так и не догнал что такого умеет эта штука. Кажется на гитхабе есть такие же но бесплатно. 

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Oleg Krasikov

Gedevan
0

Ровно до того момента, пока у вас нет 10-50 команд разработки и сотни тестировщиков

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Gedevan

Oleg
0

Ну как бы я работал в компаниях где момент 50 команд разработчиков прошёл уже давно, и у нас не было такой штуки, были тесты, и все было ок. 

Ответить

Семен Смирнов

Oleg
0

В этом случае точно не qase надо использовать

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Комментарий удален

Руслан Марк

0

И зочем это право(лево)славным разработчикам? Какой профит? Какие это тест-кейсы организовывать? Нафига нужно то вообще? 

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Пабы старой Руси

Руслан
0

Это не для разработчиков, а для тестеров, чтобы держать проект под контролем

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Комментарий удален

Yura Z.

0

Авито - интернет сервис для размещения скам объявлений о товарах, услугах, недвижимости и всего прочего что можно разместить с целью обмануть покупателя и/или продавца или их обоих, занимающий второе место [6] в мире и первое в России [7] среди онлайн классифайдеров. Товары предлагаемые к продаже на авито могут быть (и будут) несуществующими и/или с явными признаками мошенничества. В феврале 2021-го года на авито было размещено 72,5 млн мошеннических объявлений. // wikirofliya

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Arkadiy Gaydarzhy

Yura
0

Поясните связь с темой новости, пожалуйста 

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Vasiliy Neverov

0

Поздравляю!

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Maxim Medvedev

0

Это типа для тех, кто не умеет пользоваться junit/testng и иже с ними?

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Семен Смирнов

Maxim
0

Нет, у кого нет денег на Testrail

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