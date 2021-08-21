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Финансы
Таня Боброва

Минстрой предложил ввести налоговый вычет за легальную аренду квартир Статьи редакции

Так чиновники хотят вывести рынок аренды из тени, считает эксперт.

  • Налоговый вычет будет предоставляться арендаторам квартир и домов, следует из проекта госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами до 2030 года от Минстроя. Один из приоритетов программы — развитие рынка аренды жилья, пишет РБК.
  • Одна из мер, которая должна способствовать развитию рынка, — «предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей». Одновременно власти предлагают снизить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды.
  • По плану госпрограмма вступит в силу в 2022 году, но когда может заработать налоговый вычет, не уточняется. В Минстрое не ответили на запрос издания.
  • Введение нового налогового вычета направлено на стимулирование развития рынка аренды в целом, сообщили РБК в «Дом.РФ», которая участвовала в разработке программы. Предельную сумму, на которую мог бы распространяться вычет, в компании не назвали.
  • По подсчётам Минстроя, в 2020 году около 5,7 млн семей в России арендовали жильё — это 10% от общего количества домохозяйств. В агентстве недвижимости Knight Frank отмечают, что 90% рынка аренды в серой зоне, поэтому официальная оценка арендаторов такая низкая.
  • Налоговый вычет может подтолкнуть нанимателя выбрать квартиру, хозяин которой предпочитает платить налоги с получаемого дохода, считают в юридической фирме «Рустам Курмаев и партнёры».

#новость #налоги

135 просмотров
2 2 комментария
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Ольга Павленко

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Увидел падающую звезду и загадал, чтобы нам, компании из четырех парней, без проблем сдали квартиру.
Звезда развернулась и полетела обратно.

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Собственный глобус

0

Ну хз, у меня хозяева только налом, а так как после 2030 у государства возникнут вопросы, почему люди резко перестали сдавать квартиры, я бы не лез

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