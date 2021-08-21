Как мы в кризис заработали на коровах с помощью компьютерного зрения

Всем привет. Меня зовут Дима Дяговченко, я менеджер по продукту в Cattle Care. Мы помогаем фермерам больше зарабатывать с помощью компьютерного зрения. Расскажу о том, как мы нашли полезное применение новым технологиям в консервативной индустрии и сделали жизнь коров лучше.