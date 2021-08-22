Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Таня Боброва

Путин предложил разово выплатить по 10 тысяч рублей пенсионерам и поддержал мораторий на проверки бизнеса в 2022 году Статьи редакции

«Чем меньше административной давленки, тем лучше», — заявил президент.

Владимир Путин предложил в 2021 году разово выплатить работающим и неработающим пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — в среднем по 15 тысяч рублей. Об этом он заявил во время встречи с представителями партии «Единая Россия».

  • Президент также заявил, что планирует обсудить с правительством вопрос о продлении до конца 2022 года моратория на плановые проверки малого бизнеса. Сейчас мораторий действует до конца 2021 года.

  • «Чем меньше административной давленки, тем лучше. Но, единственно, конечно, это вопрос, связанный с обеспечением безопасности потребителей», — сказал он. Путин также поддержал идею обеспечить доступ к цифровым сервисам для малого бизнеса.

  • Помимо этого, нужно сделать так, чтобы банки вернули социальные выплаты, списанные со счетов на погашение кредитов, заявил президент и отметил, что получаемые гражданами соцвыплаты должны быть защищены.
  • «Они как бы формально защищены, но если финансовые учреждения их списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули», — подчеркнул Путин. Этим вопросом займётся Госдума и ЦБ.

#новость

1390 просмотров
64 64 комментария
0
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 64, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 284827, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 22 Aug 2021 16:33:29 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
64 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Vlad Zloy

22

Выглядит как подачка или взятка.
Если вы полагаете нужным и возможным увеличить выплаты пенсионерами или кому угодно, делайте это на постоянной основе.

Ответить

Roman Vasilev

Vlad
16

Зачем? Достаточно разочек дать и получить голоса 

Ответить

Ручной бас

Vlad
–25

У нас вечно всем недоволен народ. Ужесточают что или увеличивают налоги/штрафы и пр. - плохо, делают вычеты/единоразовые выплаты/меры поддержки какие никакие - тоже плохо. 

Ответить

Matvey Glazkov

Ручной
7

Потому что как правило это несоизмеримо мало к доходам от нефти и газа.

Ответить

Ручной бас

Matvey
–11

Ну это понятно что все будут ждать что им по миллиону просто так раздадут, но тем кто действительно нуждается они и тому что дали будут рады. Давайте тогда вообще отменим все меры поддержки, давить бизнес, уберём предупреждения, увеличим штрафы в 20 раз, налоги увеличим, раз эта "поддержка туфта". Если вы не нуждаетесь в той поддержке что есть это не значит что другие не нуждаются.

Ответить

Pavel Voronkov

Matvey
0

Много или мало сложно сказать, это 500 млрд где-то, доходы от НДПИ в прошлом году не досчитались 2 трл, а в этом году все в шоколаде.

Ответить

Vlad Zloy

Ручной
4

Меры единоразовой поддержки должны предприниматься в связи с определенными событиями. Что произошло с пенсионерами или военными такого, что требует для них поддержки именно в этот момент? 

Ответить

Ручной бас

Vlad
–10

Я не только конкретно про данные выплаты, а про любые меры поддержки/разовые выплаты которые вводят. А каждый раз когда какие никакие меры поддержки вводят один хейт сразу. Не угодить. Такое ощущение что все ждут что каждому по миллиону раздадут просто так и только тогда будут довольны... Хотя и здесь найдутся недовольные этим. Какая разница перед чем? Пенсионеры будут рады вне зависимости из-за выборов или нет. Лучше наверное хоть какие то меры поддержки чем их полное отсутствие? Тем кто действительно нуждается в них им всё равно перед выборами это сделали или после.

Ответить

Gedevan

Ручной
2

А каждый раз когда какие никакие меры поддержки вводят один хейт сразу.

Потому что это не меры поддержки а наебалово жуликов перед выборами. 

Ответить

VK

Ручной
–1

маняврируешь плоха
минус 15 копеек

Ответить

Сергей С.

Vlad
1

инфляция произошла с сильным ростом цен, вот и пытаются "типа сгладить", возможно, перед выборами, возможно и просто так.

Ответить

Pavel Voronkov

Сергей
2

Нет, это перед выборами, а скачок действительно был.

Ответить

Сергей Янзин

Vlad
1

Предстоящие выборы

Ответить

Philip Poteryahin

Ручной
1

Потому что до выборов меньше месяца Игорь. Ну на поверхности же. Чего вы так радуетесь активности властей. Все не системно, копеечно и никакого эффекта не имеет для экономики)

Ответить

Ручной бас

Philip
–1

Так и другие меры вводили до выборов задолго ещё. И не знаю как вам, но вот спросите пенсионера - будет ли он рад что ему единоразово дадут 10 тысяч или нет. Он скажет - да. И ему абсолютно не важно перед чем их ему дали. Вам эти 10 тысяч ничего не дадут, а другому и такая сумма будет в радость.

Ответить

Гениальный

Ручной
5

Если человека три дня не кормить и не поить, даже стакан грязной воды будет для него огромным счастьем ;)

Ответить

Philip

Ручной
3

Он будет рад если страна крупнейший экспортер всего из земли будет платить пенсию на которую пенсионер сможет не существовать, а жить.
10000 безумно много для нынешних пенсионеров, это и печалит.

Ответить

Ручной бас

Philip
0

Наличие каких мер куда лучше их отсутствие. Вот недавно давали 10000 на подготовку к школе. Да, для тех кто получает 50-200 тысяч в месяц скажут зачем мне эти копейки. А малоимущим семьям которые едва концы с концами сводят будут рады. Так зачем лишать поддержки тех кто действительно в ней нуждается пусть даже такой?

Ответить

Гениальный

Ручной
6

Малоимущим семьям, которые сводят концы с концами? Так это, может им удочку дать, а не рыбеху кинуть с барского стола? Ну чтобы они перестали быть малоимущими и не зависели от жалких подачек.

Ответить

Pavel

Гениаль…
0

А кто удочку должен давать государство? Тут замкнутый круг получается.

Ответить

Гениальный

Pavel
0

А чего нет? Мы же не будем спорить о том, что у нас есть олигархи и прочие приближенные, которые имеют миллиарды и не рублей. И нихера не спешат вкладывать их тут.

Просто пример. Лет 6-7 назад гуглил про Карелию, инфу искал. Ну и натолкнулся на сайт, там типа проекты под инвестиции были перечислены. Кто-то в карельской деревне хотел открыть небольшое производство фанеры, кто-то хотел запустить выращивание какие-то там грибов (там еще какая-то собственная технология, это какой-то институт искал деньги), ну много подобного. Понятно, часть там это убыточные проекты, куда без этого.

Но где человеку, который живет в карельской деревне или поселке взять денег? А там суммы от 300т до 1,5 млн в основном. Да, были и подороже проекты. В банке кредит взять? Так они же под открытие бизнеса хуй дадут. Потребительский брать под дикие проценты?

А для условного олигарха, закрыть все потребности этого региона, это даже не 0,5% капитала. А деньги еще и вернутся потом. Но нахуй им это надо, да? Вон, когда у полкана 12 миллиардов находят, этого бы тоже за глаза хватило бы. На золотые унитазы у них бабло есть.

Кроме того, у нас бизнес подобный открывать... еще подумать надо.. Сколько на этих антисанкциях народу погорело? Им же там похуй на людей, они от реальности вообще оторваны.

Ответить

Eugene Key

Ручной
0

Так на этом и расчет и деньги дадут после выборов, почти же прямым текстом говорится: дадим по 10 тысяч если на выборах прголосуете за Едро. Очень круто устроились че, на бюджетные деньги покупать избирателей. Засчет каких ресурсов будут эти выплаты кстати пока не известно, потом сюрприз будет. 

Ответить

Комментарий удален

Johnny Vorony

Ручной
–1

Я был о тебе лучшего мнения, Игорь. Хотя твоё повышение по службе обязывает защищать действующую систему, но хотя бы не публично.

Ответить

Александр

Johnny
0

Глупости. Игорь правильно говорит.  Что бы не предложили, всегда куча недовольных. Мало, не всем , не тем. Маразм. Когда выплаты на детей были, сколько говна было в обсуждениях, что а вот их ребёнку не дают. Даже если им уже 17+. 

Ответить

Владимир

Алексан…
4

Потому что мотивы таких аттракционов невиданной щедрости вполне понятны - выборы на носу. Сейчас кинем каждому пенсионеру по 130$, он за кого надо и проголосует.
А потом хоть трава не расти. Пенсии ниже прожиточного минимума, тотальная коррупция, уничтоженная медицина, двойное законодательство и обсосанные Трампом подъезды. И вправду, чего это народ недоволен?

Ответить

Александр

Владимир
0

А где то предлагают деньги взамен правильно поставить галочку? Нет. Деньги отдают без условий.  

Ответить

Eugene Key

Алексан…
1

Еще как с условиями или вы совсем не слушаете, что говорит ВВП?
"Я бы попросил „Единую Россию“, когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тысяч рублей"

Это можно трактовать как-то по другому? После выборов если партия займет большинство кресел в думе, то так и быть поднимем вопрос о выплатах и сможем его принять. Ну а нет так нет. 
Это и есть практически прямое указание пенсионерам голосовать за эту партию. 

Ответить

Владимир

Алексан…
0

На то и расчёт, что большая часть людей, не привыкшая рефлексировать, не заметит подвоха и выстроит силлогизм - "Путин дал мне денег просто так - > Путин хороший - > Я буду голосовать за Путина, ведь Путин хороший".

Если вы этого не понимаете и не видите, то у меня для вас плохие новости. 

Ответить

Гениальный

Алексан…
0

Потому что это выглядит как они пытаются латать дыры в корпусе корабля, который уже затонул по палубу. Они ж нихуя не делают, чтобы сократить количество людей за чертой бедности. Эти подачки - да, это для этих людей не плохо. Но что это меняет для них в корне? Лучше б рабочие места создавали на эти деньги, которые периодически швыряют малоимущим.

Ответить

Ручной бас

Johnny
–1

Я не защищаю действующую систему, я считаю что есть много чего надо исправить. Но у нас всё хорошее что пытаются сделать хейтится. А малоимущие кто действительно нуждается в помощи они рады будут такой помощи, не все получают по 50-200 тысяч.

Ответить

Johnny Vorony

Ручной
2

Коррупция достигла такого уровня, что если бы ее не было, то можно раздать по 50-70 тысяч рублей.
И это мы ещё не говорим про инфляцию и повышение цен на строительные материалы и продукты питания.

Ответить

Ручной бас

Johnny
0

Не спорю могли бы больше, я тоже так считаю. Но те кто нуждается они рады что им такие меры поддержки дают. А в коррупции виноваты обе стороны, не только те кто берут, но и те кто дают. Не раз встречал когда люди сами пытались за взятки что то решить предлагали, так что здесь вина тех кто даёт не меньше тех кто берёт.

Ответить

Johnny Vorony

Ручной
1

Ты говоришь про пешек. Но когда пешки смотрят на королей и их дачи, то считают нормальным взять несколько десятков-тысяч рублей. Если бы доходы от газа и нефти шли на благоустройство общества, как, например, в ОАЭ, то и не надо было бы кидать подачки в 10₽ перед выборами.
Администрация царя застряла в начале 2000-х и их программы тоже. Поэтому мы и видим как пенсионеров и вояк покупают раз в год за копейки, которые тут же съест инфляция!

Ответить

Ручной бас

Johnny
2

Ну коррупция она везде есть. Что надо с ней бороться согласен, бороться с обеих сторон надо причём. Люди также считают нормальным дать взятку чтобы в их сторону решить что то и с этим тоже надо бороться, как и с теми кто берёт.

Ответить

Johnny

Ручной
0

Вопрос масштабов. Вся верхушка погрязла в воровстве. Кто с ними бороться будет?

Ответить

Ручной бас

Johnny
0

Когда нибудь этой верхушки не будет (народ не бессмертный) и туда придут с низов. И чтобы уже с низов не было желания "брать" надо чтобы у других не было желания "давать". Народ и организации постоянно сами пытаются дать взятку, так с этим бороться надо тоже или нет? Чтобы не было желания давать? 

Ответить

Сергей Поляков

Vlad
3

Выборы же. В 18 годду вроде тоже разово пенсионерам начисляли что-то.

Ответить

Иностранный ящик

Сергей
0

Семьям с детьми уже подкинули, кстати. Типа к школе.

Ответить

Pavel Voronkov

Иностра…
2

В прошлом году тоже были выплаты. В этом году о них было сказано в апреле, и рекомендовано сделать ежегодной практикой, поэтому на детей это не к выборам.

Ответить

Gedevan

Vlad
0

Так эти выплаты и делаются на постоянной основе, аккурат перед выборами. 

Ответить

Egor Galstuk

6

Всё переводите в доллары. Особенное если кажется что это какая-то большая сумма. Обладатель виноделен, и золотых ёршиков раздаёт по 135 долларов

Ответить

Степан Фадеев

6

Пандемия-денег для бизнеса нет.
Выборы-воякам по пятнашки.

Ответить

Anderson Silva

Степан
0

Ну вы сравнили конечно, 15 000 руб. или поддержка бизнеса от 100 000 руб.

Ответить

Philip Poteryahin

Anderson
0

Ну там надо посмотреть сколько юрлиц осталось. Может и поменьше цифра бцдет, чем разгадать всем физдицам))

Ответить

Pavel Voronkov

Philip
0

Не будет. Юриков сократилось не больше чем на 5%. Где-то была цифра в 200.000

Ответить

animegravitation

4

Почему решил именно перед выборами? ))))

Ответить

Политический историк

animegravitation
4

Магия 146%

Ответить

Максим Першин

4

+месяц еды и оплаченные жкх, чтоб большинство до голосования дотянуло, а там ну уж извините, куда деваться)

Ответить

Klim Goryaev

3

Тропико какое-то

Ответить

evilnw

1

С таким-то рейтингом как у ЕдРа надо было раздавать по 100К, чтобы хоть каким-то чудом набрать 50%.

Ответить

Dmitry Mikushin

1

Бросил медяков на суповой набор, чтобы старики вспомнили как мясные кости выглядят. Большего унижения сложно было выдумать.

Ответить

Rita Danilova

1

10 тыс руб - щедро. 

Ответить

Вася Пражкин

1

Через 20 лет внезапно оказалось, что:
 Чем меньше административной давленки, тем лучше

Этого человека бы да в президенты! Oh, wait..

Ответить

Gleb Tyutikov

Вася
2

Сами себе господа противоречат.

Ответить

John Fima

1

Ого даже не поленились в воскресенье об этом написать. Только ошиблись местом это надо на tj писать.

Ответить

Иностранный ящик

John
1

Там уже есть, не переживай ).

Ответить

Old Car Raffle

0

Вернуть нам крохи с наших же налогов... вот это "поддержал"

Ответить

madkliq

0

Короче сейчас даем холопам по 100 баксов, не всем!  Потом поднимаем цены на все или роняем рубль, и холопы вернут больше 100 баксов, заплатят все!

Ответить

madkliq

0

А помните ипотеку субсидировали на 1%? А цены взлетели на 25%

Ответить

Онлайн-Аптека

0

Подачки от царя! УРА!

Ответить

Alex Petrov

–1

Взятка в виде подачки перед выборами.  Путин вместо того чтобы реально поднимать экономику и давать возможность людям самим зарабатывать, поддерживает ситуацию когда нищий, в основной массе народ, рад и таким подачкам.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

xxx xxx

0

Чем сильнее шатается барский стол, тем больше крошек падает, когда дойдёт дело до пирогов и икры не понятно, надеюсь скоро.

Ответить

Кирилл Далинин

0

Какая пуська.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Ruslan Yunusov

–1

Чем ближе выборы, тем больше хороших новостей и радужных обещаний.
А потом как крутанут гаечку!(

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 64 комментария
Личный опыт
Сообщество Hegai
Как систематизировать продажи? Инструкция и шаблон по управлению в Google Sheets

Самые большие сложности с аналитикой встречаются у только что запущенных стартапов и малого бизнеса. Одни еще только запускаются и не успели построить свою систему учета данных, а до других только доходит, насколько это важно.

5 5 комментариев
18
Приёмная
Andreas Blokh
Из соцсети ВК превратился в Алиэкспресс

Ну что же, как показала практика и время, ВК перестал мне быть интересным. Общее развитие платформы зашло не туда. У меня давно была идея записать видео с разбором всех проблем ВК с точки зрения дизайна. Тогда я недоснял это видео, поскольку проект, над которым я трудился с несколькими людьми, получил официальных медиа партнеров в виде ВКонтакте.…

19 19 комментариев
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
СберКорус
Как трактовать последнее письмо о фирмах-однодневках от ФНС?

Если выяснится, что ваш контрагент является «технической» компанией или фирмой-однодневкой, то придется иметь дело с налоговым органом. Недавно налоговая служба опубликовала комментарий к ст 54.1. НК РФ, в котором описала пошаговые действия, необходимые для проверки таких компаний. В этой статье мы рассмотрим, когда фирма может оспорить штрафы, а…

0 Обсудить
1
Sigur
Как мы внедрили удобное управление доступом и синхронизацию с кадровой системой в торговой сети "Монетка"
0 Обсудить
2
Приёмная
Yan Purvenes
«Ситимобил»: по словам поддержки, для удаления персональных данных достаточно удалить приложение

Решил удалить свой аккаунт по старому номер, для чего написал в чат и получил ответ:

1 1 комментарий
4
Личный опыт
Таня Боброва
Азарт, самостоятельность и беззаботная уверенность в успехе: уроки запуска стартапа от увлечённых детей Статьи редакции

Основатель бизнес-инкубатора Y Combinator Пол Грэм считает, что во взрослой жизни куда полезнее навыки самостоятельной работы, чем высокие школьные оценки.

1 1 комментарий
4
IPQuorum
Эрмитаж продает свою коллекцию в NFT

Осенью музей продаст токены пяти картин из своей коллекции. О современном рынке криптоискусства и правовых аспектах владения NFT-копиями музейных объектов в публикации IP BLOG.

4 4 комментария
2
Honor
Выбираем оптимальные TWS-наушники в 2021 году: 6 причин купить HONOR Earbuds 2 Lite

Компания HONOR объявила о старте продаж новых беспроводных наушников HONOR Earbuds 2 Lite. По своим характеристикам это лучшая TWS-гарнитура бренда. Рассмотрим 6 причин для покупки нового устройства.

9 9 комментариев
5
Карьера
Таня Боброва
На собеседование с мамой? ИТ-рекрутер спросил об этом в LinkedIn — пост собрал более 250 комментариев Статьи редакции

ИТ-рекрутер Александр спросил подписчиков об опыте собеседований втроём — когда кандидат на интервью приходит с мамой. Оказалось, такое — не редкость, пишет dev.by.

110 110 комментариев
32
Офтоп
Дмитрий Райз
Четыре самых обсуждаемых ноотропа Рунета: что купить, а что проигнорировать

Подборка мнений и объективных фактов про самые интересные препараты рынка «умных» веществ на текущий момент.

3 3 комментария
Транспорт
Таня Боброва
«Яндекс» пересмотрит тарифы и повысит комиссию для водителей такси в некоторых регионах Статьи редакции

Изменения связаны с растущими издержками таксомоторной отрасли, объяснили в компании.

89 89 комментариев
4
Больше статей
null