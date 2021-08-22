Путин предложил разово выплатить по 10 тысяч рублей пенсионерам и поддержал мораторий на проверки бизнеса в 2022 году Статьи редакции
«Чем меньше административной давленки, тем лучше», — заявил президент.
Владимир Путин предложил в 2021 году разово выплатить работающим и неработающим пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — в среднем по 15 тысяч рублей. Об этом он заявил во время встречи с представителями партии «Единая Россия».
- Президент также заявил, что планирует обсудить с правительством вопрос о продлении до конца 2022 года моратория на плановые проверки малого бизнеса. Сейчас мораторий действует до конца 2021 года.
«Чем меньше административной давленки, тем лучше. Но, единственно, конечно, это вопрос, связанный с обеспечением безопасности потребителей», — сказал он. Путин также поддержал идею обеспечить доступ к цифровым сервисам для малого бизнеса.
- Помимо этого, нужно сделать так, чтобы банки вернули социальные выплаты, списанные со счетов на погашение кредитов, заявил президент и отметил, что получаемые гражданами соцвыплаты должны быть защищены.
- «Они как бы формально защищены, но если финансовые учреждения их списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули», — подчеркнул Путин. Этим вопросом займётся Госдума и ЦБ.
Выглядит как подачка или взятка.
Если вы полагаете нужным и возможным увеличить выплаты пенсионерами или кому угодно, делайте это на постоянной основе.
У нас вечно всем недоволен народ. Ужесточают что или увеличивают налоги/штрафы и пр. - плохо, делают вычеты/единоразовые выплаты/меры поддержки какие никакие - тоже плохо.
Потому что как правило это несоизмеримо мало к доходам от нефти и газа.
Ручной бас
Ну это понятно что все будут ждать что им по миллиону просто так раздадут, но тем кто действительно нуждается они и тому что дали будут рады. Давайте тогда вообще отменим все меры поддержки, давить бизнес, уберём предупреждения, увеличим штрафы в 20 раз, налоги увеличим, раз эта "поддержка туфта". Если вы не нуждаетесь в той поддержке что есть это не значит что другие не нуждаются.
Много или мало сложно сказать, это 500 млрд где-то, доходы от НДПИ в прошлом году не досчитались 2 трл, а в этом году все в шоколаде.
Я не только конкретно про данные выплаты, а про любые меры поддержки/разовые выплаты которые вводят. А каждый раз когда какие никакие меры поддержки вводят один хейт сразу. Не угодить. Такое ощущение что все ждут что каждому по миллиону раздадут просто так и только тогда будут довольны... Хотя и здесь найдутся недовольные этим. Какая разница перед чем? Пенсионеры будут рады вне зависимости из-за выборов или нет. Лучше наверное хоть какие то меры поддержки чем их полное отсутствие? Тем кто действительно нуждается в них им всё равно перед выборами это сделали или после.
Потому что до выборов меньше месяца Игорь. Ну на поверхности же. Чего вы так радуетесь активности властей. Все не системно, копеечно и никакого эффекта не имеет для экономики)
Так и другие меры вводили до выборов задолго ещё. И не знаю как вам, но вот спросите пенсионера - будет ли он рад что ему единоразово дадут 10 тысяч или нет. Он скажет - да. И ему абсолютно не важно перед чем их ему дали. Вам эти 10 тысяч ничего не дадут, а другому и такая сумма будет в радость.
Если человека три дня не кормить и не поить, даже стакан грязной воды будет для него огромным счастьем ;)
Наличие каких мер куда лучше их отсутствие. Вот недавно давали 10000 на подготовку к школе. Да, для тех кто получает 50-200 тысяч в месяц скажут зачем мне эти копейки. А малоимущим семьям которые едва концы с концами сводят будут рады. Так зачем лишать поддержки тех кто действительно в ней нуждается пусть даже такой?
Малоимущим семьям, которые сводят концы с концами? Так это, может им удочку дать, а не рыбеху кинуть с барского стола? Ну чтобы они перестали быть малоимущими и не зависели от жалких подачек.
Гениальный
А чего нет? Мы же не будем спорить о том, что у нас есть олигархи и прочие приближенные, которые имеют миллиарды и не рублей. И нихера не спешат вкладывать их тут.
Просто пример. Лет 6-7 назад гуглил про Карелию, инфу искал. Ну и натолкнулся на сайт, там типа проекты под инвестиции были перечислены. Кто-то в карельской деревне хотел открыть небольшое производство фанеры, кто-то хотел запустить выращивание какие-то там грибов (там еще какая-то собственная технология, это какой-то институт искал деньги), ну много подобного. Понятно, часть там это убыточные проекты, куда без этого.
Но где человеку, который живет в карельской деревне или поселке взять денег? А там суммы от 300т до 1,5 млн в основном. Да, были и подороже проекты. В банке кредит взять? Так они же под открытие бизнеса хуй дадут. Потребительский брать под дикие проценты?
А для условного олигарха, закрыть все потребности этого региона, это даже не 0,5% капитала. А деньги еще и вернутся потом. Но нахуй им это надо, да? Вон, когда у полкана 12 миллиардов находят, этого бы тоже за глаза хватило бы. На золотые унитазы у них бабло есть.
Кроме того, у нас бизнес подобный открывать... еще подумать надо.. Сколько на этих антисанкциях народу погорело? Им же там похуй на людей, они от реальности вообще оторваны.
Так на этом и расчет и деньги дадут после выборов, почти же прямым текстом говорится: дадим по 10 тысяч если на выборах прголосуете за Едро. Очень круто устроились че, на бюджетные деньги покупать избирателей. Засчет каких ресурсов будут эти выплаты кстати пока не известно, потом сюрприз будет.
Комментарий удален
Я был о тебе лучшего мнения, Игорь. Хотя твоё повышение по службе обязывает защищать действующую систему, но хотя бы не публично.
Потому что мотивы таких аттракционов невиданной щедрости вполне понятны - выборы на носу. Сейчас кинем каждому пенсионеру по 130$, он за кого надо и проголосует.
А потом хоть трава не расти. Пенсии ниже прожиточного минимума, тотальная коррупция, уничтоженная медицина, двойное законодательство и обсосанные Трампом подъезды. И вправду, чего это народ недоволен?
Еще как с условиями или вы совсем не слушаете, что говорит ВВП?
"Я бы попросил „Единую Россию“, когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тысяч рублей"
Это можно трактовать как-то по другому? После выборов если партия займет большинство кресел в думе, то так и быть поднимем вопрос о выплатах и сможем его принять. Ну а нет так нет.
Это и есть практически прямое указание пенсионерам голосовать за эту партию.
На то и расчёт, что большая часть людей, не привыкшая рефлексировать, не заметит подвоха и выстроит силлогизм - "Путин дал мне денег просто так - > Путин хороший - > Я буду голосовать за Путина, ведь Путин хороший".
Если вы этого не понимаете и не видите, то у меня для вас плохие новости.
Гениальный
Потому что это выглядит как они пытаются латать дыры в корпусе корабля, который уже затонул по палубу. Они ж нихуя не делают, чтобы сократить количество людей за чертой бедности. Эти подачки - да, это для этих людей не плохо. Но что это меняет для них в корне? Лучше б рабочие места создавали на эти деньги, которые периодически швыряют малоимущим.
Я не защищаю действующую систему, я считаю что есть много чего надо исправить. Но у нас всё хорошее что пытаются сделать хейтится. А малоимущие кто действительно нуждается в помощи они рады будут такой помощи, не все получают по 50-200 тысяч.
Коррупция достигла такого уровня, что если бы ее не было, то можно раздать по 50-70 тысяч рублей.
И это мы ещё не говорим про инфляцию и повышение цен на строительные материалы и продукты питания.
Не спорю могли бы больше, я тоже так считаю. Но те кто нуждается они рады что им такие меры поддержки дают. А в коррупции виноваты обе стороны, не только те кто берут, но и те кто дают. Не раз встречал когда люди сами пытались за взятки что то решить предлагали, так что здесь вина тех кто даёт не меньше тех кто берёт.
Ты говоришь про пешек. Но когда пешки смотрят на королей и их дачи, то считают нормальным взять несколько десятков-тысяч рублей. Если бы доходы от газа и нефти шли на благоустройство общества, как, например, в ОАЭ, то и не надо было бы кидать подачки в 10₽ перед выборами.
Администрация царя застряла в начале 2000-х и их программы тоже. Поэтому мы и видим как пенсионеров и вояк покупают раз в год за копейки, которые тут же съест инфляция!
Ну коррупция она везде есть. Что надо с ней бороться согласен, бороться с обеих сторон надо причём. Люди также считают нормальным дать взятку чтобы в их сторону решить что то и с этим тоже надо бороться, как и с теми кто берёт.
Когда нибудь этой верхушки не будет (народ не бессмертный) и туда придут с низов. И чтобы уже с низов не было желания "брать" надо чтобы у других не было желания "давать". Народ и организации постоянно сами пытаются дать взятку, так с этим бороться надо тоже или нет? Чтобы не было желания давать?
Выборы же. В 18 годду вроде тоже разово пенсионерам начисляли что-то.
Иностранный ящик
Семьям с детьми уже подкинули, кстати. Типа к школе.
В прошлом году тоже были выплаты. В этом году о них было сказано в апреле, и рекомендовано сделать ежегодной практикой, поэтому на детей это не к выборам.
Всё переводите в доллары. Особенное если кажется что это какая-то большая сумма. Обладатель виноделен, и золотых ёршиков раздаёт по 135 долларов
Пандемия-денег для бизнеса нет.
Выборы-воякам по пятнашки.
Ну вы сравнили конечно, 15 000 руб. или поддержка бизнеса от 100 000 руб.
Ну там надо посмотреть сколько юрлиц осталось. Может и поменьше цифра бцдет, чем разгадать всем физдицам))
Не будет. Юриков сократилось не больше чем на 5%. Где-то была цифра в 200.000
Почему решил именно перед выборами? ))))
+месяц еды и оплаченные жкх, чтоб большинство до голосования дотянуло, а там ну уж извините, куда деваться)
С таким-то рейтингом как у ЕдРа надо было раздавать по 100К, чтобы хоть каким-то чудом набрать 50%.
Бросил медяков на суповой набор, чтобы старики вспомнили как мясные кости выглядят. Большего унижения сложно было выдумать.
Через 20 лет внезапно оказалось, что:
Чем меньше административной давленки, тем лучше
Этого человека бы да в президенты! Oh, wait..
Ого даже не поленились в воскресенье об этом написать. Только ошиблись местом это надо на tj писать.
Короче сейчас даем холопам по 100 баксов, не всем! Потом поднимаем цены на все или роняем рубль, и холопы вернут больше 100 баксов, заплатят все!
Взятка в виде подачки перед выборами. Путин вместо того чтобы реально поднимать экономику и давать возможность людям самим зарабатывать, поддерживает ситуацию когда нищий, в основной массе народ, рад и таким подачкам.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Чем сильнее шатается барский стол, тем больше крошек падает, когда дойдёт дело до пирогов и икры не понятно, надеюсь скоро.
Комментарий удален
Комментарий удален
Чем ближе выборы, тем больше хороших новостей и радужных обещаний.
А потом как крутанут гаечку!(
Самые большие сложности с аналитикой встречаются у только что запущенных стартапов и малого бизнеса. Одни еще только запускаются и не успели построить свою систему учета данных, а до других только доходит, насколько это важно.
Ну что же, как показала практика и время, ВК перестал мне быть интересным. Общее развитие платформы зашло не туда. У меня давно была идея записать видео с разбором всех проблем ВК с точки зрения дизайна. Тогда я недоснял это видео, поскольку проект, над которым я трудился с несколькими людьми, получил официальных медиа партнеров в виде ВКонтакте.…
Если выяснится, что ваш контрагент является «технической» компанией или фирмой-однодневкой, то придется иметь дело с налоговым органом. Недавно налоговая служба опубликовала комментарий к ст 54.1. НК РФ, в котором описала пошаговые действия, необходимые для проверки таких компаний. В этой статье мы рассмотрим, когда фирма может оспорить штрафы, а…
Решил удалить свой аккаунт по старому номер, для чего написал в чат и получил ответ:
Основатель бизнес-инкубатора Y Combinator Пол Грэм считает, что во взрослой жизни куда полезнее навыки самостоятельной работы, чем высокие школьные оценки.
Осенью музей продаст токены пяти картин из своей коллекции. О современном рынке криптоискусства и правовых аспектах владения NFT-копиями музейных объектов в публикации IP BLOG.
Компания HONOR объявила о старте продаж новых беспроводных наушников HONOR Earbuds 2 Lite. По своим характеристикам это лучшая TWS-гарнитура бренда. Рассмотрим 6 причин для покупки нового устройства.
Подборка мнений и объективных фактов про самые интересные препараты рынка «умных» веществ на текущий момент.
Изменения связаны с растущими издержками таксомоторной отрасли, объяснили в компании.