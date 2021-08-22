Из соцсети ВК превратился в Алиэкспресс

Ну что же, как показала практика и время, ВК перестал мне быть интересным. Общее развитие платформы зашло не туда. У меня давно была идея записать видео с разбором всех проблем ВК с точки зрения дизайна. Тогда я недоснял это видео, поскольку проект, над которым я трудился с несколькими людьми, получил официальных медиа партнеров в виде ВКонтакте.…