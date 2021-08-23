PayPal запустит в Великобритании сервис для покупки, хранения и продажи криптовалюты Статьи редакции
Это первый выход криптовалютного сервиса компании за пределы США.
- Сервис PayPal в Великобритании позволит клиентам покупать или продавать биткоин, Ethereum и Litecoin. Единоразовая плата за сервис — £1, сообщает CNBC. В приложении будет отображаться стоимость криптовалюты и образовательный контент. Сервис начнёт работу в ближайшие дни.
- Это первая международная экспансия криптовалютного приложения PayPal. Оно было запущено в США в октябре 2020 года.
- «В США дела идут очень хорошо. Ожидаем, что в Великобритании будет также», — сказал CNBC гендиректор PayPal по криптовалютам Хосе Фернандес да Понте.
- Сервис PayPal работает на основе американской блокчейн-платформы Paxos. Из приложения пользователи не смогут выводить криптовалюты на личный кошелёк.
- В марте 2021 года PayPal разрешил клиентам в США оплачивать покупки в онлайн-магазинах криптовалютой.
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