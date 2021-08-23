Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Маша Цепелева

PayPal запустит в Великобритании сервис для покупки, хранения и продажи криптовалюты Статьи редакции

Это первый выход криптовалютного сервиса компании за пределы США.

  • Сервис PayPal в Великобритании позволит клиентам покупать или продавать биткоин, Ethereum и Litecoin. Единоразовая плата за сервис — £1, сообщает CNBC. В приложении будет отображаться стоимость криптовалюты и образовательный контент. Сервис начнёт работу в ближайшие дни.
  • Это первая международная экспансия криптовалютного приложения PayPal. Оно было запущено в США в октябре 2020 года.
  • «В США дела идут очень хорошо. Ожидаем, что в Великобритании будет также», — сказал CNBC гендиректор PayPal по криптовалютам Хосе Фернандес да Понте.
  • Сервис PayPal работает на основе американской блокчейн-платформы Paxos. Из приложения пользователи не смогут выводить криптовалюты на личный кошелёк.
  • В марте 2021 года PayPal разрешил клиентам в США оплачивать покупки в онлайн-магазинах криптовалютой.

#новость #paypal #криптовалюта

757 просмотров
2 2 комментария
6
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0430","paypal"], "comments": 2, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 285000, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 23 Aug 2021 12:00:59 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Roman Antonov

4

Doge to the moon! 

Ответить

Александр Мельгунов

0

Какие люди додумаются оплачивать криптой покупки в интернете 😂

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
Сервисы
Полина Лааксо
Обучающий сервис для взрослых мало чем отличается от детского — пример Duolingo и их вселенной с персонажами Статьи редакции

Компания считает себя технологическим сервисом и конкурирует не с языковыми платформами, но и с телевидением, YouTube и Netflix, пишет Fast Company.

Персонажи языковой платформы Duolingo Behance
6 6 комментариев
9
IPQuorum
Эрмитаж продает свою коллекцию в NFT

Осенью музей продаст токены пяти картин из своей коллекции. О современном рынке криптоискусства и правовых аспектах владения NFT-копиями музейных объектов в публикации IP BLOG.

4 4 комментария
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Будущее
Денис Сергеев
Принципы Стива Джобса

Лучшие выдержки из малоизвестных интервью Стива Джобса.

0 Обсудить
2
Открытие Брокер
Несёт ли управляющий ответственность за доверенные ему деньги?

Перед тем как передать средства в управление профессиональному управляющему, большинство инвесторов задается вопросом, насколько в этом случае риск ниже, чем самостоятельная торговля на фондовой бирже.

0 Обсудить
0
Сервисы
Маша Цепелева
«Яндекс» запустил в приложении функцию блокировки звонков с незнакомых номеров Статьи редакции

Алгоритм сможет определить звонок от мошенника или рекламное сообщение и заблокировать его.

104 104 комментария
24
Финансы
Маша Цепелева
PayPal запустит в Великобритании сервис для покупки, хранения и продажи криптовалюты Статьи редакции

Это первый выход криптовалютного сервиса компании за пределы США.

2 2 комментария
6
Техника
Маша Цепелева
Правительство запланировало ввести обязательную маркировку микроэлектроники в 2022 году — «Ъ» Статьи редакции

Это снизит риски контрафакта и повысит собираемость налогов, но может увеличить цены на технику.

80 80 комментариев
15
SeoProfy
Перевод контента сайта на много языков — как делать корректно

Поисковые сервисы позволяют нам не только быстро находить нужную информацию, но и стараются по возможности угадать, что именно мы хотели бы увидеть. Такой подход работает не всегда, так как пользователи могут не соглашаться с тем, как тот или иной поисковик трактует их запрос. С другой стороны, комбинация предиктивных функций и машинного обучения…

0 Обсудить
0
СберКорус
Как трактовать последнее письмо о фирмах-однодневках от ФНС?

Если выяснится, что ваш контрагент является «технической» компанией или фирмой-однодневкой, то придется иметь дело с налоговым органом. Недавно налоговая служба опубликовала комментарий к ст 54.1. НК РФ, в котором описала пошаговые действия, необходимые для проверки таких компаний. В этой статье мы рассмотрим, когда фирма может оспорить штрафы, а…

4 4 комментария
0
Торговля
Евгения Евсеева
«Самокат» почти удвоил количество дарксторов с апреля — сейчас их больше 700 Статьи редакции

У немецкого сервиса доставки продуктов Delivery Hero — 600 дарксторов, американского Gopuff – 400, у «Лавки» — 360.

36 36 комментариев
14
Admitad Affiliate
Кейс Socolor: как увеличить объем продаж по CPA с помощью безопасного трафика

Если вы читали про партнерский маркетинг, но почему-то еще не работаете с этим маркетинговым каналом, мы расскажем вам историю успеха бренда Socolor, который за квартал увеличил продажи по CPA в 6 раз.

0 Обсудить
0
Больше статей
null