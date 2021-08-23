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Финансы
Маша Цепелева

Регулятор в Китае приостановил IPO 42 компаний из-за расследования в отношении банков, юристов и других Статьи редакции

Причины расследования не уточняются.

  • Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая приостановил 42 первичных публичных предложения акций в Шанхае и Шэньчжэне из-за расследования в отношении инвестбанка, юридической фирмы и других сторон сделок, сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию бирж и данных компаний.
  • Среди сделок было IPO подразделения BYD по производству микросхем. Про другие компании не уточняется.
  • Регулятор ведёт расследование в отношении консалтинговой фирмы China Dragon Securities, пекинской юридической Tian Yuan, финансовой Carea Assets Appraisal и бухгалтерской компании Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP. Причины расследования не уточняются
  • Комиссия заявила в пятницу, что он будет «строго контролировать выход на рынок капитала» и проявлять «абсолютную нетерпимость» к неправомерным действиям на рынке.
  • В директиве, опубликованной Госсоветом 23 августа, власти Китая обещали усилить анализ больших данных в бухгалтерии и создать чёрный список недобросовестных компаний.
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#новость #китай

471 просмотров
4 4 комментария
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Джон Картошкин

4

Какие-то некачественные компании в Китае - ломаются при выходе на IPO.

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Олег Астахов

Джон
1

Китайцы склонны преувеличивать  экономические результаты, а  IPO это строгая проверка  отчетности, то се - не скрыть  реальные показатели.

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Роман Дегтярев

Джон
0

Сейчас их всех кааак починят 

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Denis Kiselev

0

Думаю, мы наблюдаем сдувание пузыря на финансовом рынке путём административного давления. Эдакое «стравливание воздуха»

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