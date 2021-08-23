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Финансы
Nazigul Jusupova

Virgin Orbit выйдет на биржу путём слияния с компанией-«пустышкой» с оценкой более $3,2 млрд Статьи редакции

Компания Ричарда Брэнсона занимается доставкой небольших спутников на околоземную орбиту.

  • Virgin Orbit объединится с NextGen — компанией-«пустышкой», созданной для выхода других на биржу. Компания получит $483 млн наличными, включая частные инвестиции в биржевые акции на $100 млн. Virgin Orbit будет торговаться на Nasdaq под тикером VORB.
  • В июне о переговорах о выходе на биржу через SPAC-компанию, сообщал CNBC.
  • По данным TechCrunch, SPAC стал популярным способом выхода на биржу для космических стартапов. Например, 25 августа так на биржу выйдет Rocket Lab. А первой крупной сделкой со SPAC стал выход на биржу другой компании Ричарда Брэнсона — Virgin Galactic.
  • Virgin Orbit занимается доставкой небольших спутников на околоземную орбиту. Virgin Orbit впервые успешно запустила ракету LauncherOne с самолёта Boeing 747 в январе 2021 года. Тогда компания вывела десять спутников NASA на орбиту. В июне компания запустила ракету с коммерческими спутниками.
  • SPAC — это «пустышки», которые проводят IPO, а затем к ним присоединяется компания с активами, которую они «выводят» на биржу. Поскольку SPAC уже торгуется на бирже, эти компании обходят процедуру классического IPO.
Virgin Orbit Virgin Orbit

#новости #virginorbit

1249 просмотров
11 11 комментариев
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Yury Kotov

9

Теперь будет Галя и Оля

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Степан Разин

4

Ждём новых рыданий ракетчиков с плечами на все депо

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Игорь Сарычев

4

Казино #2 

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Kesha Pazzy

1

Ричарду Брэнсону давно пора электромобили делать)

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Ivan Berdasov

0

В Тинькофф SPAC конечно же нет NextGen

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умный человек

0

неповторимый оригинал

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умный человек

умный
0

жалкая пародия

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Михаил Похеров

0

Это тот дед, который допкой всех накормил? Дважды? 

Ну, ну, несите ему свои деньги) 

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Люц Шнайдер

Михаил
0

Да не было допки, алло

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Михаил Похеров

Люц
0

Аллоу, он тебя накормил с 55 до 45, и второй раз с 35 до 25. На 500 млн и 350 млн $. Смотри документы за август.

Еще накормит на 150$ как только проторговка пройдет

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Джон Картошкин

0

Раньше Брэнсон избегал биржевых игрушек. Испортился или научился?

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