Virgin Orbit выйдет на биржу путём слияния с компанией-«пустышкой» с оценкой более $3,2 млрд Статьи редакции
Компания Ричарда Брэнсона занимается доставкой небольших спутников на околоземную орбиту.
- Virgin Orbit объединится с NextGen — компанией-«пустышкой», созданной для выхода других на биржу. Компания получит $483 млн наличными, включая частные инвестиции в биржевые акции на $100 млн. Virgin Orbit будет торговаться на Nasdaq под тикером VORB.
- В июне о переговорах о выходе на биржу через SPAC-компанию, сообщал CNBC.
- По данным TechCrunch, SPAC стал популярным способом выхода на биржу для космических стартапов. Например, 25 августа так на биржу выйдет Rocket Lab. А первой крупной сделкой со SPAC стал выход на биржу другой компании Ричарда Брэнсона — Virgin Galactic.
- Virgin Orbit занимается доставкой небольших спутников на околоземную орбиту. Virgin Orbit впервые успешно запустила ракету LauncherOne с самолёта Boeing 747 в январе 2021 года. Тогда компания вывела десять спутников NASA на орбиту. В июне компания запустила ракету с коммерческими спутниками.
- SPAC — это «пустышки», которые проводят IPO, а затем к ним присоединяется компания с активами, которую они «выводят» на биржу. Поскольку SPAC уже торгуется на бирже, эти компании обходят процедуру классического IPO.
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неповторимый оригинал
Это тот дед, который допкой всех накормил? Дважды?
Ну, ну, несите ему свои деньги)
Да не было допки, алло
Аллоу, он тебя накормил с 55 до 45, и второй раз с 35 до 25. На 500 млн и 350 млн $. Смотри документы за август.
Еще накормит на 150$ как только проторговка пройдет
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