Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Евгения Евсеева

ЦБ запланировал запустить переводы по номеру телефона в другие страны через СБП в 2022 году Статьи редакции

В апреле ЦБ заявлял о запуске переводов через СБП в Белоруссию.

  • ЦБ считает, что такая функция позволит сделать переводы в другие страны такими же быстрыми и доступными, как и по России.
  • Функцию планируют реализовать как через взаимодействие с аналогичными иностранными системами, так и через сотрудничество с отдельными иностранными банками. Такие переводы могут появиться в 2022 году, пишет ЦБ.
  • Банк России запустил Систему быстрых платежей в России в начале 2019 года. Она позволяет клиентам подключённых к ней банков переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.
  • Всего СБП пользуются более 16 млн человек, писал РБК в феврале 2021 года со ссылкой на представителя ЦБ. Треть из них — клиенты «Сбера».
  • В апреле 2021 года ЦБ заявлял о планах запустить переводы по номеру через СБП в Белоруссию.

#новость #цб #сбп

484 просмотров
10 10 комментариев
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0446\u0431","\u0441\u0431\u043f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 10, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 285135, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 23 Aug 2021 16:00:22 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Стрельцов

11

ЦБ запланировал запустить переводы по номеру телефона в другие страны

Ожидание: Германия, Швеция, Испания, США, Китай
Реальность: Белоруссия

Ответить

Nikolay Isaev

Дмитрий
3

Так и будет
Ещё всякие Таджикистан, Узбекистан, короче, как в платёжной системе МИР)

Ответить

Jevgeni Vakker

6

В другие страны: Беларусь, Белоруссия.

Ответить

Dimaloss

6

Заставьте уже Сбер всем по умолчанию СПБ включить

Ответить

Дмитрий Филиппов

2

Может я не понимаю чего? С Тинькова в Украину отправлял деньги, как в соседний подъезд и без комиссии… А с этими СБП какая-то дичь, например с Промсвязьбанк на Сбербанк не могу перевести деньги…так эта тема накаляет.

Ответить

nochnoy.ru

Дмитрий
0

Сберчанка гадит

Ответить

Денис Колокольцев

Дмитрий
0

в сбере по моему надо вручную в глубине настроек мобильного аппса подключать эту функцию. в веб версии у сбера вообще нельзя по СПБ ничего перевести. и еще, если тел привязан к двум картам банков, надо в настройках выбирать дефолтный, а если номер привязан к двум картам у сбера же, то СБП вообще будет выдавать ошибку в некоторых банках (а в некоторых будет проходить все без проблем). сбер - это банк который ненавидит СБП всей душой.

Ответить

Игорь Донской

1

Пока перечень стран что-то не очень... Может дальше что-то расширят и усовершенствуют, потому что пока очень скудно

Ответить

Митя Мурасов

0

А другие страны в курсе что им придется интеграцию с сбп со своей стороны делать?

Ответить

Oleg March

–1

Интеграция Белоруссии в состав Российской Федерации походу уже началась 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
Финансы
Маша Цепелева
PayPal запустит в Великобритании сервис для покупки, хранения и продажи криптовалюты Статьи редакции

Это первый выход криптовалютного сервиса компании за пределы США.

14 14 комментариев
11
Транспорт
Маша Цепелева
Правительство России запустит эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам с 2022 года Статьи редакции

Власти разработают программу льготного кредитования и будут давать субсидии на открытие зарядных станций.

81 81 комментарий
15
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Евгения Евсеева
ЦБ запланировал запустить переводы по номеру телефона в другие страны через СБП в 2022 году Статьи редакции

В апреле ЦБ заявлял о запуске переводов через СБП в Белоруссию.

10 10 комментариев
Сервисы
Маша Цепелева
«Яндекс» запустил в приложении функцию блокировки нежелательных звонков с незнакомых номеров Статьи редакции

Алгоритм сможет определить звонок от мошенника или рекламное сообщение и заблокировать его.

186 186 комментариев
31
Приёмная
Сергей Висман
«Авито» не удаляет фейковые объявления, помогая жуликам обманывать вас

Всем привет, у меня немного накипело от «Авито» опять, запасаем попкорн и погнали.

6 6 комментариев
14
Торговля
Евгения Евсеева
«Самокат» почти удвоил количество дарксторов с апреля — сейчас их больше 700 Статьи редакции

У немецкого сервиса доставки продуктов Delivery Hero — 600 дарксторов, американского Gopuff – 400, у «Лавки» — 360.

85 85 комментариев
27
Открытие Брокер
Несёт ли управляющий ответственность за доверенные ему деньги?

Перед тем как передать средства в управление профессиональному управляющему, большинство инвесторов задается вопросом, насколько в этом случае риск ниже, чем самостоятельная торговля на фондовой бирже.

0 Обсудить
0
SeoProfy
Перевод контента сайта на много языков — как делать корректно

Поисковые сервисы позволяют нам не только быстро находить нужную информацию, но и стараются по возможности угадать, что именно мы хотели бы увидеть. Такой подход работает не всегда, так как пользователи могут не соглашаться с тем, как тот или иной поисковик трактует их запрос. С другой стороны, комбинация предиктивных функций и машинного обучения…

0 Обсудить
1
Admitad Affiliate
Кейс Socolor: как увеличить объем продаж по CPA с помощью безопасного трафика

Если вы читали про партнерский маркетинг, но почему-то еще не работаете с этим маркетинговым каналом, мы расскажем вам историю успеха бренда Socolor, который за квартал увеличил продажи по CPA в 6 раз.

2 2 комментария
2
Торговля
Виктория Степанова
Бизнес на товарах из IKEA: служба доставки, магазины для перепродажи и пункты выдачи заказов по франшизе Статьи редакции

Дмитрий Файрузов начинал с закупки, упаковки и доставки товаров из IKEA в Новосибирске, но хотел доставлять их по всей России. Спустя 12 лет через его сервис Dostavka.tk проходят заказы на сумму свыше 500 млн рублей в год.

Магазин «Идея» в Томске
0 Обсудить
Модульбанк
Модульбанк и сервис «Ясно» запустили бесплатные психологические консультации для предпринимателей

Модульбанк и сервис «Ясно» запустили серию совместных воркшопов. На них предприниматели могут получить психологическую поддержку онлайн от специалистов сервиса психологических видеоконсультаций «Ясно».

Модульбанк и сервис «Ясно» запустили бесплатные психологические консультации для предпринимателей Külli Kittus
1 1 комментарий
0
Больше статей
null