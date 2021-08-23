ЦБ запланировал запустить переводы по номеру телефона в другие страны через СБП в 2022 году Статьи редакции
В апреле ЦБ заявлял о запуске переводов через СБП в Белоруссию.
- ЦБ считает, что такая функция позволит сделать переводы в другие страны такими же быстрыми и доступными, как и по России.
- Функцию планируют реализовать как через взаимодействие с аналогичными иностранными системами, так и через сотрудничество с отдельными иностранными банками. Такие переводы могут появиться в 2022 году, пишет ЦБ.
- Банк России запустил Систему быстрых платежей в России в начале 2019 года. Она позволяет клиентам подключённых к ней банков переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.
- Всего СБП пользуются более 16 млн человек, писал РБК в феврале 2021 года со ссылкой на представителя ЦБ. Треть из них — клиенты «Сбера».
- В апреле 2021 года ЦБ заявлял о планах запустить переводы по номеру через СБП в Белоруссию.
ЦБ запланировал запустить переводы по номеру телефона в другие страны
Ожидание: Германия, Швеция, Испания, США, Китай
Реальность: Белоруссия
Так и будет
Ещё всякие Таджикистан, Узбекистан, короче, как в платёжной системе МИР)
Может я не понимаю чего? С Тинькова в Украину отправлял деньги, как в соседний подъезд и без комиссии… А с этими СБП какая-то дичь, например с Промсвязьбанк на Сбербанк не могу перевести деньги…так эта тема накаляет.
в сбере по моему надо вручную в глубине настроек мобильного аппса подключать эту функцию. в веб версии у сбера вообще нельзя по СПБ ничего перевести. и еще, если тел привязан к двум картам банков, надо в настройках выбирать дефолтный, а если номер привязан к двум картам у сбера же, то СБП вообще будет выдавать ошибку в некоторых банках (а в некоторых будет проходить все без проблем). сбер - это банк который ненавидит СБП всей душой.
Пока перечень стран что-то не очень... Может дальше что-то расширят и усовершенствуют, потому что пока очень скудно
А другие страны в курсе что им придется интеграцию с сбп со своей стороны делать?
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В апреле ЦБ заявлял о запуске переводов через СБП в Белоруссию.
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