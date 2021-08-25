Филиппины могут быть интересны «Тинькофф» из-за небольшой конкуренции в стране и большой численности населения без банковских счетов.

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23 августа «Тинькофф» рассказал, что подал документы на получение лицензии цифрового банка на Филиппинах. Это первый шаг в стратегии выхода группы на финансовый рынок стран Азии. На Филиппинах конкуренция небольшая, но в регионе уже десятки игроков, с которыми «Тинькофф» придётся сражаться за пользователей.

Как устроены цифровые банки в Азии

В Азиатско-Тихоокеанском регионе расположено около 50 цифровых банков, больше 70% которых появились лишь в 2016-2020 годы, следует из данных консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). До 2015 года в регионе было мало цифровых банков из-за ограниченной инфраструктуры, нормативных барьеров, недостаточного интереса со стороны клиентов и существующих банковских олигополий, отмечает McKinsey.

В отличие от Европы и США, где многие необанки — это стартапы, в Азии цифровые банки часто состоят в консорциумах и поддерживаются технологическими и нефинансовыми компаниями. Они делают ставку на существующие базы пользователей, данные и технологии. Например, Xiaomi владеет долей в китайском XW Bank, а производитель автокомпонентов Wanxiang Group — в MYBank.

Среди причин создания консорциумов в McKinsey называют возможность быстрого роста и, частично, регулирование: например, в Южной Корее и Китае доли акционеров нефинансовых сервисов в цифровых банках должны быть ограничены 34% и 30% соответственно.

Некоторые цифровые банки Азиатско-Тихоокеанского региона BCG

По данным BCG, только 13 из 249 цифровых банков во всём мире прибыльны, при этом 10 из них находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, два в — Великобритании, ещё один — «Тинькофф».

Прибыльные цифровые банки BCG

Общая черта у прибыльных банков — поддержка компаний с большим опытом ведения бизнеса и развитыми экосистемами. На руку играет узнаваемость бренда, стабильная клиентская база и накопленные данные для её анализа, отмечают аналитики.

При этом в ближайшие годы банковский сектор Юго-Восточной Азии значительно вырастет, считают в BCG. Среди стран с наибольшим потенциалом аналитики называют и Филиппины: благодаря большому проценту населения, пока не охваченному банковскими услугами, и быстрорастущей экономике.

В августе местный ЦБ также заявил, что с 1 сентября на три года перестанет принимать заявки на получение лицензий необанков. Общее количество цифровых банков регулятор ограничит семью, сейчас лицензии есть у пяти: UNObank, UnionDigital Bank, GoTyme, Overseas Filipino Bank и Tonik Bank.

Выручка банков в 2019-2024 годы в миллиардах долларов и процент населения, охваченный банковскими услугами BCG

Три заметных и старейших игрока на рынке необанков в регионе

WeBank

Китайский WeBank, который получил банковскую лицензию в декабре 2014 года и стал первым цифровым банком в стране, оказывает финансовые услуги физлицам, малому и среднему бизнесу, который обычно отказываются обслуживать традиционные банки.

На запуске крупнейшим акционером компании стала Tencent, которой принадлежат мессенджеры WeChat и QQ, с долей 30%. В числе других акционеров — финансовые компании Shenzhen Baiyeyuan Investment и Shenzhen Li Ye Group, у каждой из которых было по 20%. В 2016 году чистая прибыль банка составляла 401 млн юаней, в 2019-м — почти 3,95 млрд юаней (1 юань = примерно 11,4 рубля на 25 августа).

По собственным данным, в 2020 году у компании было 200 млн клиентов-физлиц и 1,3 млн из МСП. ИТ-директор WeBank Генри Ма рассказывал Banking Transformed, что в штате компании свыше 2000 сотрудников, больше половины которых занимаются технологиями, исследованиями и разработками.

Например, служба поддержки клиентов во многом основана на технологиях ИИ — более 98% входящих запросов пользователей обрабатывают чат-боты, а большие данные позволяют обращаться к конкретной аудитории в рекламе.

Основные продукты WeBank — микрокредитование в приложении и кредиты для малого бизнеса. Компания ориентируется при выдаче займов на большие данные и обещает принять заявку на кредит за пять секунд, а для проверки личности клиентов использует биометрию.

MYBank

В 2015 году Ant Financial, «дочка» Alibaba, запустила онлайн-банк «для маленьких ребят» — MYbank. Как и WeBank он предлагает кредиты физлицам, малому и среднему бизнесу, в частности в сельской местности. MYbank отчитался о 35,07 млн клиентов в малом и микробизнесе в Китае на конец 2020 года по сравнению с 20,87 млн годом ранее.

Банк также опирается на технологии: он проверяет надёжность заёмщиков с помощью собственной системы оценки, используя данные о его покупках и поведении в интернете по более чем 3000 параметрам. Пользователи могут подать заявку со смартфона и почти мгновенно получить деньги: весь процесс занимает около трёх минут и не требует участия человека.

Среди акционеров MYBank — поставщик автозапчастей Wanxiang Group с долей 18% и финансово-промышленный конгломерат Fosun с долей 25%, самой Ant Financial на 2019 год принадлежало 30%. В 2019 году операционная выручка банка составила 6,6 млрд юаней, чистая прибыль — 1,3 млрд юаней.

KakaoBank

Южнокорейский KakaoBank основан в 2016 году, а для пользователей стал доступен на следующий год. В 2019 году число клиентов превысило 10 млн, на конец 2020-го у банка было 13,6 млн пользователей в стране с населением 51 млн человек, писало The Korea Economic Daily.

Компания предлагает традиционные банковские продукты с управлением со смартфона: депозиты, денежные переводы за границу, дебетовые карты и другие. Пользователей удалось заманить интуитивно понятным интерфейсом приложения, быстрым процессом аутентификации с помощью биометрии, низкими процентными ставками по кредитам и комиссиями, писало Asian Banking & Finance.

Среди популярных продуктов — совместный счёт, который могут открыть коллеги или друзья для общих расходов, например вечеринок. За семь месяцев услугой воспользовались 2,85 млн человек. Другой продукт — «26-недельный депозит», который позволяет откладывать от 1000 вон в неделю в течение 26 недель. На июль было открыто 2,73 млн таких счетов.

До IPO в начале августа 2021 года крупнейшими акционерами компании были Kakao, разработчик мессенджера KakaoTalk, с долей 31,78% и инвесткомпания Korea Value Asset Management с долей 27,1%; у eBay Korea и Tencent было по 3,74%.

KakaoBank стал первым цифровым банком Южной Кореи, который вышел на биржу. На 245 августа капитализация компании составляет 42,6 трлн южнокорейских вон. В 2020 году выручка банка выросла до 804,2 млрд вон, чистая прибыль — 113,6 млрд вон (южнокорейская вона = 0,06 рубля).