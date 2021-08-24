Компаниям придётся получить особый статус — это даст право проводить платежи, принимать карты и открывать электронные кошельки.

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Центробанк хочет разрешить нефинансовым и небанковским финансовым организациям инициировать и выполнять переводы от имени клиентов, пишут «Ведомости» со ссылкой на зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

Они смогут проводить безналичные платежи, принимать платежи по карте, открывать электронные кошельки и проводить перечисления между ними. Сейчас эти функции не доступны для нефинансовых компаний.

Центробанк планирует поэтапно вносить изменения в законодательство, но конкретные сроки не называет. По словам Чистюхина, предложения нужно обсудить с рынком.

По данным ЦБ, в системе приёма платёжных карт есть высокие издержки. Сейчас в операции участвуют плательщик с картой банка-эмитента, сама торговая точка и обслуживающий её банк-эквайер. Так, банк-эквайер взимает с торговой точки комиссию, установленную платёжной системой, и перечисляет банку-эмитенту.

Если нефинансовые организации смогут самостоятельно заниматься эквайрингом, это сократит расходы.

Что предлагает ЦБ

Центробанк хочет создать институт небанковских поставщиков платёжных услуг (НППУ) с двумя типами:

С согласия клиента инициировать перевод с банковского счёта в кредитных организациях.

Выполнять перевод, в том числе с карты, электронных кошельков, онлайн-переводы, агрегировать переводы и открывать электронные кошельки для малого и среднего бизнеса.

Чтобы получить статус НППУ, нефинансовые организации должны быть включены в реестр Банка России. Им нужно соблюдать требования к минимальной стоимости чистых активов, антиотмывочного законодательства, а топ-менеджеры должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации.

К небанковским финансовым организациям относятся действующие регуляторные требования.

Как будут работать такие организации

НППУ должны использовать отдельные банковские счета для оказания платежных услуг. По данным ЦБ, это позволит отделить средства клиентов от собственных средств НППУ в случае банкротства. Эти средства не будут включаться в общую конкурсную массу НППУ и будут работать только на клиентов.

По закону НППУ не смогут выдавать кредиты и начислять проценты на остаток средств. Средства клиентов на электронных кошельках НППУ не будут застрахованы.