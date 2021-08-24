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Финансы
Nazigul Jusupova

ЦБ предложил разрешить любым компаниям оказывать платёжные услуги Статьи редакции

Компаниям придётся получить особый статус — это даст право проводить платежи, принимать карты и открывать электронные кошельки.

20 20 комментариев
2155 просмотров

Центробанк хочет разрешить нефинансовым и небанковским финансовым организациям инициировать и выполнять переводы от имени клиентов, пишут «Ведомости» со ссылкой на зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

Они смогут проводить безналичные платежи, принимать платежи по карте, открывать электронные кошельки и проводить перечисления между ними. Сейчас эти функции не доступны для нефинансовых компаний.

Центробанк планирует поэтапно вносить изменения в законодательство, но конкретные сроки не называет. По словам Чистюхина, предложения нужно обсудить с рынком.

По данным ЦБ, в системе приёма платёжных карт есть высокие издержки. Сейчас в операции участвуют плательщик с картой банка-эмитента, сама торговая точка и обслуживающий её банк-эквайер. Так, банк-эквайер взимает с торговой точки комиссию, установленную платёжной системой, и перечисляет банку-эмитенту.

Если нефинансовые организации смогут самостоятельно заниматься эквайрингом, это сократит расходы.

Что предлагает ЦБ

Центробанк хочет создать институт небанковских поставщиков платёжных услуг (НППУ) с двумя типами:

  • С согласия клиента инициировать перевод с банковского счёта в кредитных организациях.
  • Выполнять перевод, в том числе с карты, электронных кошельков, онлайн-переводы, агрегировать переводы и открывать электронные кошельки для малого и среднего бизнеса.

Чтобы получить статус НППУ, нефинансовые организации должны быть включены в реестр Банка России. Им нужно соблюдать требования к минимальной стоимости чистых активов, антиотмывочного законодательства, а топ-менеджеры должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации.

К небанковским финансовым организациям относятся действующие регуляторные требования.

Как будут работать такие организации

НППУ должны использовать отдельные банковские счета для оказания платежных услуг. По данным ЦБ, это позволит отделить средства клиентов от собственных средств НППУ в случае банкротства. Эти средства не будут включаться в общую конкурсную массу НППУ и будут работать только на клиентов.

По закону НППУ не смогут выдавать кредиты и начислять проценты на остаток средств. Средства клиентов на электронных кошельках НППУ не будут застрахованы.

НППУ смогут использовать платёжную инфраструктуру и инициировать через открытые API переводы клиентов по их банковским счетам, а также направлять распоряжения и получать переводы денежных средств, в том числе в Системе быстрых платежей (СБП).

#новости #центробанк

20 20 комментариев
9
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20 комментариев
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Владимир В.

10

Сначала: с согласия клиента инициировать перевод с банковского счёта в кредитных организациях.

Потом: БЕЗ согласия клиента.

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John K

4

Не забывайте, что банки несут ответственность по страховым случаям и возмещают деньги, а подобные организации это либерализация сферы и повышение доступности.
Отличная идея ЦБ. Монополисты переводов не должны на этом играть.

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Artemy

3

Очень странная идея

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Алексей Никитенко

Artemy
1

Это лучшее, что ЦБ предложил рынку в последнее время.

Ответить

Arkadiy K

Artemy
0

Скорее всего это попытка открыть рынок для каких-то инновационных сервисов - из категории Wise, Veem и прочих

Ответить

Nikolay Isaev

2

Яндекс зря банк купил?

Ответить

Alexander Ivanov

Nikolay
0

И WB

Ответить

Роман Ягубов

2

Но это поможет и выйти честным,порядочным игрокам на рынок,с их сервисами,и удешевить,ускорить ряд операций

Ответить

Владимир В.

Роман
–6

Да-да, честные ростовщики и сборщики %. Вы откуда, гражданин?

Ответить

Konstantin Tars

2

Оплаты пойдут мимо рта банков - интересно 

Ответить

Владимир Поповъ

2

Когда это было нужно - ЦБ сопротивлялся как рак: ДО принятия ФЗ №161 "О национальной платёжной системе". Тогда рынок был, много новых игроков можно было внедрить в него и, условно пусть, "захватить мир" (напомню, что WebMoney и PayPal, например, возникли в одном 1998 году, но...). А теперь это кто и зачем сделает? Кому именно это принесёт пользу? Также и с криптой: в том же 2011 мы могли бы стать №01 в мире по регуляторике и на 5 лет опередить даже Японию, но мы пошли запретами и с 2014 года пользуемся нормативным, но не правовым письмом пресс-службы (!) ЦБ и все РФ-стартапы из отрасли (1inch, solana, chainlink и т.п.) все находятся вне юрисдикции этой страны. Но зато теперь ЦБ, когда кризис 2018-2022 гг. в разгаре - встрепенулся и решил переложить риски на тех, кто ничего с процесса десятки лет не получал. Круто: всё в рамках политики "сначала забери всё - потом раздай по кускам". И не важно, касается ли это распределения бюджета федерального/регионального или каких-то историй с регуляторными песочницами и прочим. Но с другой стороны: все, кто в теме вопроса, наконец-то могут поставить жирную точку в споре о том, чьи интересы лоббируются и как защищаются. 

Почему экономику обнулили, или как я готовился к…
Это не статья про то, как оно сейчас всё плохо. Не про то, кто и что думает. Нет, она о том, как я…
vc.ru
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Дарья Смолякова

Владимир
0

Раньше платежных систем было сотни три, каждый еле живой "банк" покупал процессинг и биллинг (забавно что большие типа Сбера и Альфы этот момент в 200х пое..ли) и подключал прием карт, валют, кошельков, всем хватало 3-6% в зависимости от способа платежа. Теперь рынок "порезали", проценты те-же в массе, но выбора особого нет, а ЦБ все подводит к монополизации, вот увидите, к таким компаниям будут требования, по тем же чистым активам и не попадут туда стартапы с УК 10к, а будет АФК, А1, Сбер, и еще несколько, остальные не аккредитуются.

Ответить

Dimitri

1

Как то вообще не похоже на инициативу ЦБ. Они последняя время все больше и больше регулируют. А тут предлагают наоборот.

Ответить

Владимир В.

Dimitri
–4

Им выгодно иметь % и им выгодно, чтобы потом согласия клиента не требовалось, чтобы отбирать деньги со счетов. Цели примерно одни:
Выгода

Ответить

Здешний корабль

1

Хоть бы хоть бы. Ждём давно

Ответить

L A

1

А чем сейчас регулирование уровня НКО таким агентам не подходит?
Чего конкретно в этой конструкции не хватает?

ООО Рокет вот даже без статуса НКО управляло счетами пользователя рокетбанка в Интеркоммерце(лиц.отозвана), Военно-ПромышленномБанке(отозвана), открытии(на санации) и Киви(последний столкнул с орбиты рокету самостоятельно).

Ответить

Александр Борродач

0

Тот случай когда Wildberries оказался пушечным мясом

Ответить

Graf De Lotarev

Александр
0

Было бы правдой если бы не приобрели себе банк

Ответить

Alexander Ivanov

0

ЦБ прям фонтанирует инициативами последнее время. Радует.

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Alex Firssoff

–1

Можно только представить, каким новым мошенническим схемам это нововведение даст жизнь — даже страшно 🙀 Служба безопасности Сбербанка будет очень довольна.

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Читать все 20 комментариев
Финансы
Nazigul Jusupova
ЦБ предложил разрешить любым компаниям оказывать платёжные услуги Статьи редакции

Компаниям придётся получить особый статус — это даст право проводить платежи, принимать карты и открывать электронные кошельки.

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