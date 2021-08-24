ЦБ предложил разрешить любым компаниям оказывать платёжные услуги Статьи редакции
Компаниям придётся получить особый статус — это даст право проводить платежи, принимать карты и открывать электронные кошельки.
Центробанк хочет разрешить нефинансовым и небанковским финансовым организациям инициировать и выполнять переводы от имени клиентов, пишут «Ведомости» со ссылкой на зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.
Они смогут проводить безналичные платежи, принимать платежи по карте, открывать электронные кошельки и проводить перечисления между ними. Сейчас эти функции не доступны для нефинансовых компаний.
Центробанк планирует поэтапно вносить изменения в законодательство, но конкретные сроки не называет. По словам Чистюхина, предложения нужно обсудить с рынком.
По данным ЦБ, в системе приёма платёжных карт есть высокие издержки. Сейчас в операции участвуют плательщик с картой банка-эмитента, сама торговая точка и обслуживающий её банк-эквайер. Так, банк-эквайер взимает с торговой точки комиссию, установленную платёжной системой, и перечисляет банку-эмитенту.
Если нефинансовые организации смогут самостоятельно заниматься эквайрингом, это сократит расходы.
Что предлагает ЦБ
Центробанк хочет создать институт небанковских поставщиков платёжных услуг (НППУ) с двумя типами:
- С согласия клиента инициировать перевод с банковского счёта в кредитных организациях.
- Выполнять перевод, в том числе с карты, электронных кошельков, онлайн-переводы, агрегировать переводы и открывать электронные кошельки для малого и среднего бизнеса.
Чтобы получить статус НППУ, нефинансовые организации должны быть включены в реестр Банка России. Им нужно соблюдать требования к минимальной стоимости чистых активов, антиотмывочного законодательства, а топ-менеджеры должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации.
К небанковским финансовым организациям относятся действующие регуляторные требования.
Как будут работать такие организации
НППУ должны использовать отдельные банковские счета для оказания платежных услуг. По данным ЦБ, это позволит отделить средства клиентов от собственных средств НППУ в случае банкротства. Эти средства не будут включаться в общую конкурсную массу НППУ и будут работать только на клиентов.
По закону НППУ не смогут выдавать кредиты и начислять проценты на остаток средств. Средства клиентов на электронных кошельках НППУ не будут застрахованы.
НППУ смогут использовать платёжную инфраструктуру и инициировать через открытые API переводы клиентов по их банковским счетам, а также направлять распоряжения и получать переводы денежных средств, в том числе в Системе быстрых платежей (СБП).
Сначала: с согласия клиента инициировать перевод с банковского счёта в кредитных организациях.
Потом: БЕЗ согласия клиента.
Не забывайте, что банки несут ответственность по страховым случаям и возмещают деньги, а подобные организации это либерализация сферы и повышение доступности.
Отличная идея ЦБ. Монополисты переводов не должны на этом играть.
Очень странная идея
Яндекс зря банк купил?
Но это поможет и выйти честным,порядочным игрокам на рынок,с их сервисами,и удешевить,ускорить ряд операций
Когда это было нужно - ЦБ сопротивлялся как рак: ДО принятия ФЗ №161 "О национальной платёжной системе". Тогда рынок был, много новых игроков можно было внедрить в него и, условно пусть, "захватить мир" (напомню, что WebMoney и PayPal, например, возникли в одном 1998 году, но...). А теперь это кто и зачем сделает? Кому именно это принесёт пользу? Также и с криптой: в том же 2011 мы могли бы стать №01 в мире по регуляторике и на 5 лет опередить даже Японию, но мы пошли запретами и с 2014 года пользуемся нормативным, но не правовым письмом пресс-службы (!) ЦБ и все РФ-стартапы из отрасли (1inch, solana, chainlink и т.п.) все находятся вне юрисдикции этой страны. Но зато теперь ЦБ, когда кризис 2018-2022 гг. в разгаре - встрепенулся и решил переложить риски на тех, кто ничего с процесса десятки лет не получал. Круто: всё в рамках политики "сначала забери всё - потом раздай по кускам". И не важно, касается ли это распределения бюджета федерального/регионального или каких-то историй с регуляторными песочницами и прочим. Но с другой стороны: все, кто в теме вопроса, наконец-то могут поставить жирную точку в споре о том, чьи интересы лоббируются и как защищаются.
Раньше платежных систем было сотни три, каждый еле живой "банк" покупал процессинг и биллинг (забавно что большие типа Сбера и Альфы этот момент в 200х пое..ли) и подключал прием карт, валют, кошельков, всем хватало 3-6% в зависимости от способа платежа. Теперь рынок "порезали", проценты те-же в массе, но выбора особого нет, а ЦБ все подводит к монополизации, вот увидите, к таким компаниям будут требования, по тем же чистым активам и не попадут туда стартапы с УК 10к, а будет АФК, А1, Сбер, и еще несколько, остальные не аккредитуются.
Как то вообще не похоже на инициативу ЦБ. Они последняя время все больше и больше регулируют. А тут предлагают наоборот.
Им выгодно иметь % и им выгодно, чтобы потом согласия клиента не требовалось, чтобы отбирать деньги со счетов. Цели примерно одни:
Выгода
А чем сейчас регулирование уровня НКО таким агентам не подходит?
Чего конкретно в этой конструкции не хватает?
ООО Рокет вот даже без статуса НКО управляло счетами пользователя рокетбанка в Интеркоммерце(лиц.отозвана), Военно-ПромышленномБанке(отозвана), открытии(на санации) и Киви(последний столкнул с орбиты рокету самостоятельно).
Тот случай когда Wildberries оказался пушечным мясом
Можно только представить, каким новым мошенническим схемам это нововведение даст жизнь — даже страшно 🙀 Служба безопасности Сбербанка будет очень довольна.
Компаниям придётся получить особый статус — это даст право проводить платежи, принимать карты и открывать электронные кошельки.
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