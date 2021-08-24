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Финансы
Nazigul Jusupova

Акции Alibaba, Tencent и других китайских компаний выросли на 9-15% на фоне принятия закона о защите персональных данных Статьи редакции

Закон вступит в силу в ноябре — это может дать компаниям передышку, а инвесторам станет понятнее, как будут регулировать рынок.

7 7 комментариев
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На Гонконгской бирже акции Tencent выросли на 8,8%, Meituan — примерно на 13,5%, Alibaba — на 9,5%, JD.com — на 15%, приводит CNBC данные биржи.

Акции Alibaba на бирже Гонконга HKG
Акции Tencent на бирже Гонконга HKG
Акции Meituan на бирже Гонконга HKG

На нью-йоркской бирже на премаркете акции JD.com выросли на 8,2%, Alibaba — 4,9%, Baidu — 3,9%. На рост акций могла повлиять отчётность китайского онлайн-ритейлера JD.com: он рассказал о росте выручки за второй квартал на 26,2% — до $39,3 млрд (253,8 млрд юаней).

20 августа Китай принял закон о защите персональных данных, который вступит в силу в ноябре. Возможно, благодаря этому инвесторам стало понятнее, как власти Китая будут регулировать рынок. Это также может замедлить принятие новых законов — до этого меры принимались быстрыми темпами, из-за чего инвесторы продавали акции, пишет CNBC.

По словам эксперта с юридического факультета Нью-Йоркского университета Уинстона Ма, приняв этот закон, китайские регуляторы могут взять паузу в 2021 году.

  • 17 августа акции Tencent и Alibaba упали на 4% после предложений китайского регулятора по борьбе с конкуренцией в интернете.
  • Bloomberg посчитал, что на фоне ужесточения требований китайских властей к сбору и передаче данных компаниями, которые торгуются на иностранных биржах, Tencent за месяц потеряла $170 млрд капитализации, Alibaba — $103,9 млрд.
  • 18 августа 2021 года власти Китая обвинили WeChat и ещё 42 приложения в незаконной передаче данных пользователей. До 25 августа компании должны устранить нарушение, иначе их ждёт наказание.

#новости #китай #alibaba #tencent

7 7 комментариев
2
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Graf De Lotarev

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Вот и вернулось все на свои позиции, нужно было только подождать! А крика то сколько было))

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Антон Семенов

Graf
1

Реально! Буквально несколько месяцев назад тут в коментах один яро рассказывал про то что Китайским акциям кабзда. Для кого-то падения - это драма и слезы с шерстью, а для других - точка входа и роста!

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Graf De Lotarev

Антон
1

И то что Ма (или как там его) похерел всю индустрию IT и враг всего и вся! Ну смех же, у страны план экономического развития на 50 лет прописан!

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Андрей Петров

Graf
0

Вкладывать в диктатуру все равно, что крутить рулетку. Сейчас деду моча в голову ударит(китайскому или американскому), санкции, делистинг и привет. 

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madkliq

0

памп дамп классик

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Александр Балин

0

Тут вроде недавно писали, что для нас Китайские акции доступны через прокладки в Каймане. Из-за этого и не хочется их покупать.

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Александр Балин

Александр
0

https://vc.ru/finance/278718-ne-stoit-skupat-kitayskie-akcii-na-rasprodazhe-i-vot-pochemu

Не стоит скупать китайские акции на…
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