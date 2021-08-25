Состояние Татьяны Бакальчук выросло на 1200% за год до $13 млрд — она самая богатая женщина России по версии Forbes Статьи редакции
По росту состояния основательница и гендиректор Wildberries — на втором месте среди всех миллиардеров мира в рейтингах Forbes.
- Состояние Татьяны Бакальчук выросло на 1200% за счёт роста оборота Wildaberries. В 2020 году он вырос почти вдвое — до 437,2 млрд рублей. Но ещё больше на оценку повлияло «сверхоптимистичное восприятие рынком результатов его прямого конкурента — Ozon», сообщает Forbes.
- За счет роста состояния Бакальчук совокупный показатель всех участниц рейтинга вырос за год с $10,7 млрд до $25,3 млрд. Благодаря удачной рыночной конъюнктуре увеличились капиталы почти всех участниц списка.
- На втором месте рейтинга — президент Inteco Management Елена Батурина ($1,3 млрд), на третьем — совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова ($1,3 млрд). В пятёрке также дочь совладельца «Лукойл» Екатерина Федун ($900 млн) и впервые в рейтинге — совладелица сети «Светофор» Валентина Шнайдер ($650 млн).
- Всего в рейтинге четыре новичка, кроме Шнайдер это замгендиректора «Сусуманзолото» Любовь Герасимова (22 место — состояние $250 млн), основательница «Эвалар» Лариса Прокопьева (24 место — состояние $250 млн) и владелица «Колыманефтепродукт» и управляющая золотодобывающей ГДК «Берелех» Федосья Суханкина (25 место — $250 млн).
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