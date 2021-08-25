Как основать школу программирования в 2012 году и чуть не потерять всё из-за бума в Edtech

CEO «Хекслета» Кирилл Мокевнин о том, как не надо создавать свою школу программирования, если вы хотите зарабатывать, и почему инженерная экспертиза в IT-сфере мешает реальному пониманию рынка.