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Финансы
Маша Цепелева

Состояние Татьяны Бакальчук выросло на 1200% за год до $13 млрд — она самая богатая женщина России по версии Forbes Статьи редакции

По росту состояния основательница и гендиректор Wildberries — на втором месте среди всех миллиардеров мира в рейтингах Forbes.

Татьяна Бакальчук Instagram
  • Состояние Татьяны Бакальчук выросло на 1200% за счёт роста оборота Wildaberries. В 2020 году он вырос почти вдвое — до 437,2 млрд рублей. Но ещё больше на оценку повлияло «сверхоптимистичное восприятие рынком результатов его прямого конкурента — Ozon», сообщает Forbes.
  • За счет роста состояния Бакальчук совокупный показатель всех участниц рейтинга вырос за год с $10,7 млрд до $25,3 млрд. Благодаря удачной рыночной конъюнктуре увеличились капиталы почти всех участниц списка.
  • На втором месте рейтинга — президент Inteco Management Елена Батурина ($1,3 млрд), на третьем — совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова ($1,3 млрд). В пятёрке также дочь совладельца «Лукойл» Екатерина Федун ($900 млн) и впервые в рейтинге — совладелица сети «Светофор» Валентина Шнайдер ($650 млн).
  • Всего в рейтинге четыре новичка, кроме Шнайдер это замгендиректора «Сусуманзолото» Любовь Герасимова (22 место — состояние $250 млн), основательница «Эвалар» Лариса Прокопьева (24 место — состояние $250 млн) и владелица «Колыманефтепродукт» и управляющая золотодобывающей ГДК «Берелех» Федосья Суханкина (25 место — $250 млн).

#новость #wildberries #forbes

1225 просмотров
9 9 комментариев
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9 комментариев
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Timur e la squadra

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Таня 2%

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Aleksandr

Timur
0

Эти вечные 2%… (с) Соловьев

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Антон Агальцов

3

И всего то 2% комиссии надо было ввести.

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Lu Gang

0

😅

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роман долгополов

0

Нехило так

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Вася Иванов

0

Красотка! Так держать!

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Степан И.

0

Молодец!

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Nikolay Kenig

0

Вы бы видели ее домик в Геленджике

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Jaroslav Michailov

0

Это средство помогает увеличить состояние на 1200%! Нужно всего лишь...

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Приёмная
animegravitation
«Сбер» вернул 1 рубль, списанный за комиссию в Wildberries в рамках обращения

Зашел тут в ИБ «Сбера», чтобы чеки скачать для иска к Wildberries, смотрю, а мне пришел возврат на 1 рубль

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Состояние Татьяны Бакальчук выросло на 1200% за год до $13 млрд — она самая богатая женщина России по версии Forbes Статьи редакции

По росту состояния основательница и гендиректор Wildberries — на втором месте среди всех миллиардеров мира в рейтингах Forbes.

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