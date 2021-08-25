Как бизнес формирует у пользователя привычку к мобильному приложению

У каждого из нас есть свои привычки — устойчивые паттерны поведения. Часть из них связана с мобильным телефоном: мы просыпаемся и хватаем мобильник, чтобы проверить соцсети, когда нам нужно найти что-то — открываем Google, чтобы заказать продукты — заходим в мобильное приложение магазина. Так мобильные приложения становятся частью нашей…