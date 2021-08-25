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Финансы
Маша Цепелева

Банки столкнулись с проблемами блокировки платежей в онлайн-казино — они не могут проверить организации Статьи редакции

Участники рынка просят предоставить им доступ к реестру Роскомнадзора для проверки, эксперты считают, что это не решит проблему.

  • Банки не могут автоматически проверять платежи клиентов на причастность к нелегальным онлайн-казино и вынуждены это делать вручную, сообщает РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву. О сложностях также сообщала Ассоциация банков России.
  • По принятым в закон поправкам банки не могут принимать или проводить платежи компаний, если их сайт находится в «чёрном списке» Роскомнадзора. Это реестр доменных имен организаций, чья деятельность запрещена в России. В 2019 году Роскомнадзор сообщал, что в списке — 30 тысяч связанных с казино сайтов.
  • Банки просят доработать закон и открыть им доступ к автоматической проверке реестра. Ещё одна проблема — банки не могут определить организацию по доменному имени, а проверить достоверность информации от клиента сложно.
  • Представитель Qiwi рассказал РБК, что нет открытых и достоверных источников информации о сайтах, принадлежащих юрлицам для проверки их причастности к онлайн-казино.
  • Опрошенные изданием эксперты считают, что автоматический доступ к реестру не решит проблему — через него нельзя выяснить, какому юрлиц принадлежит сайт и есть ли у него другие подобные. Также онлайн-казино может в любой момент поменять свой домен.
  • В 2020 году ЦБ ограничил переводы Qiwi и «ЮМани» на иностранные кошельки, это могло быть связано с обработкой платежей для букмекеров. В 2021 году за расчеты с онлайн-казино ЦБ отозвал лицензии у нескольких кредитных организаций: РФИ-банка, «Русское финансовое общество», банка «Онего» и других.

#новость #казино

1452 просмотров
3 3 комментария
4
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3 комментария
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I S

5

Проблемы с доступом к реестру Роскомнадзора?...

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Kirill Tronin

0

Вывод один - учитесь пользоваться стейблкоинами, в будущем пригодится 

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Комментарий удален

xxx xxx

0

Все выгорают, работать не могут, а у чиновников прям уже не руки , а всё чешеться, чтоб что-нибудь заблокировать, готовы похоже по ночам и вместо выходных сидеть на работе и блокировать.

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Финансы
Маша Цепелева
Банки столкнулись с проблемами блокировки платежей в онлайн-казино — они не могут проверить организации Статьи редакции

Участники рынка просят предоставить им доступ к реестру Роскомнадзора для проверки, эксперты считают, что это не решит проблему.

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