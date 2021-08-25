Банки столкнулись с проблемами блокировки платежей в онлайн-казино — они не могут проверить организации Статьи редакции
Участники рынка просят предоставить им доступ к реестру Роскомнадзора для проверки, эксперты считают, что это не решит проблему.
- Банки не могут автоматически проверять платежи клиентов на причастность к нелегальным онлайн-казино и вынуждены это делать вручную, сообщает РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву. О сложностях также сообщала Ассоциация банков России.
- По принятым в закон поправкам банки не могут принимать или проводить платежи компаний, если их сайт находится в «чёрном списке» Роскомнадзора. Это реестр доменных имен организаций, чья деятельность запрещена в России. В 2019 году Роскомнадзор сообщал, что в списке — 30 тысяч связанных с казино сайтов.
- Банки просят доработать закон и открыть им доступ к автоматической проверке реестра. Ещё одна проблема — банки не могут определить организацию по доменному имени, а проверить достоверность информации от клиента сложно.
- Представитель Qiwi рассказал РБК, что нет открытых и достоверных источников информации о сайтах, принадлежащих юрлицам для проверки их причастности к онлайн-казино.
- Опрошенные изданием эксперты считают, что автоматический доступ к реестру не решит проблему — через него нельзя выяснить, какому юрлиц принадлежит сайт и есть ли у него другие подобные. Также онлайн-казино может в любой момент поменять свой домен.
- В 2020 году ЦБ ограничил переводы Qiwi и «ЮМани» на иностранные кошельки, это могло быть связано с обработкой платежей для букмекеров. В 2021 году за расчеты с онлайн-казино ЦБ отозвал лицензии у нескольких кредитных организаций: РФИ-банка, «Русское финансовое общество», банка «Онего» и других.
Комментарий удален
Все выгорают, работать не могут, а у чиновников прям уже не руки , а всё чешеться, чтоб что-нибудь заблокировать, готовы похоже по ночам и вместо выходных сидеть на работе и блокировать.
У каждого из нас есть свои привычки — устойчивые паттерны поведения. Часть из них связана с мобильным телефоном: мы просыпаемся и хватаем мобильник, чтобы проверить соцсети, когда нам нужно найти что-то — открываем Google, чтобы заказать продукты — заходим в мобильное приложение магазина. Так мобильные приложения становятся частью нашей…
С его помощью индивидуальные предприниматели и физические лица могут бесплатно встать на учёт в ФНС по режиму «Налог на профессиональный доход».
Участники рынка просят предоставить им доступ к реестру Роскомнадзора для проверки, эксперты считают, что это не решит проблему.
А ещё это порочит деловую репутацию.
Зашел тут в ИБ «Сбера», чтобы чеки скачать для иска к Wildberries, смотрю, а мне пришел возврат на 1 рубль
Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) начало активную наступательную операцию против афганских войск в мае 2021 года, когда США объявили окончательный уход войск из страны. К середине августа талибы контролировали большую часть Афганистана, 16 августа боевики без боя зашли в Кабул и заняли президентский дворец.…
Заметил что захожу на новостные сайты раз по 20 на дню. И вот решил бросить это дело. Совсем. Ни одной новости.
По росту состояния основательница и гендиректор Wildberries — на втором месте среди всех миллиардеров мира в рейтингах Forbes.
В этом тексте мы рассмотрим, как Spotify превратился из популярной бесплатной программы для компьютеров в мобильное приложение, за которое пользователи стали платить. Это вторая статья из серии «Spotify: История продукта», первую вы можете прочитать здесь.