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Финансы
Маша Цепелева

Краснодарский стартап по производству «умных» печей Qummy привлёк $1,6 млн от Joint Journey и других Статьи редакции

Компания планирует потратить деньги на экспансию в США.

19 19 комментариев
1197 просмотров

Стартап привлёк $1,6 млн от инвестиционного офиса Joint Journey Сергея Дашкова, бизнес-ангелов Рината Салихова, Сергея Родионова и Даниила Филатова, сообщили vc.ru в компании.

Компания планирует потратить инвестиции на экспансию в США и увеличение ежемесячной выручки до $300 тысяч (около 22,2 млн рублей). Выручка Qummy в 2020 году составила 16 млн рублей, убыток — 6,3 млн.

Qummy запускает «умные» кафе без поваров и кухни. Компания готовит еду на фабриках-кухнях, после с помощью собственной технологии «Умный лёд» замораживает готовые блюда, сохраняя качества, вкус, запах и внешний вид. После — доставляет блюда клиентам, которые «доготавливают» их в «умной» печи Qummy. Она распознаёт блюдо по QR-коду и подбирает программу для его доготовки за 4-7 минут.

Печь Qummy Qummy

В компании сообщают, что ипользуют только натуральные продукты без добавления консервантов, красителей и усилителей вкуса. В меню есть том-ям, борщ, каши, лапша Wok и другие. У Qummy более 150 локаций в России, среди партнёров — «Кухня на районе», сети АЗС «Роснефть», «Лукойл», РЖД, отели, аэропорты и другие.

По данным базы «Контур.Фокус», после сделки доля Сергея Родионова — 9,31%, Рината Салихова — 25,77%, Joint Journey — 9,9%, доли основателей Евгения Писарева, Алексея Кислуна и Артёма Симонянца — от 17,97% до 18,9%.

Компания основана в 2019 году, тогда же привлекла первые инвестиции в 9 млн рублей, в 2020 году — 57 млн рублей от частных инвесторов.

#новость #qummy

19 19 комментариев
4
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19 комментариев
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Григорий Матасов

12

Если отбросить всю шелуху, то получается, что они продают обычную заморозку? 

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D S

Григорий
12

И разморозку )

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Денис Демидов

Григорий
4

Если отбросить шелуху (нюансы), то все будет обычным, так еще деды делали при царе горохе.  

Ответить

Alex Mont

5

Меня всегда мучает вопрос, как люди умудряются получать инвестиции на вот такое. Это мастера гипноза или что?

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Ar AbduRashid

Alex
6

Пиздеть - не мешки ворочать, тут талант нужен.

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Alex Mont

Ar
0

Меня поражает, что азс всякие это уже внедряют. Неужели жесткая привязка поставок питания (ладно бы только печей) к одному вендору и связанные с этим риски стоят 5 минут обьяснения балбесу на кассе, как правильно запихивать замороженную еду в микроволновку? А еще еда может перезаморожена, недозаморожена, вообще полуоттаявшая, в зависимости от состояния холодильника на месте.

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Ar AbduRashid

Alex
1

АЗС пофиг что продавать) лишь бы быстро и выгодно. Это для них доп заработок и все

Ответить

Alex Mont

Ar
0

Потому что когда люди потравятся или станет невкусно или надоест, ты просто делаешь следующий закуп еды в другой фирме и все, а тут оборудование менять

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Gennady

Alex
1

Как то смотрел на кофе машины, и смысл был в том, что клиент (заправка) вообще не думает ни о чем, а просто продает кофе, а компания поставщик сама мониторит все, исправность, чистку, расходники и т.п.

И.е. по сути продают не кофе-машины и печи, а стабильный сервис, а платят то за это все равно конечные покупатели

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Alex Mont

Gennady
0

Тогда ясно, да. вендинговый аппарат по сути

Ответить

Денис Демидов

Alex
0

Если они на себя берут все нюансы и риски, а АЗС получат доп. копейку без всяких проблем, почему нет?

Ответить

Alex Mont

Денис
0

Если схема а-ля вендинга, тогда понятно

Ответить

Денис Демидов

Alex
0

Полагаю, там оборудование не покупается самой АЗС, от того стартапу нужно много денег.
АЗС ничем не рискует и при этом все аутсорс по сути.

Ответить

Sergey Grischyov

4

Juicero по-русски. Спасибо, что хотя бы не свежевыжатые соки

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Митя Мурасов

2

Автоматизированная микроволновка с разморозкой и лентой для подачи

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Владимир FRUITSY

1

Напомнило историю про супертехнологичные соковыжималки за несколько сотен $, которые можно было использовать только со специальными пакетами с соком, на которых  и планировалось зарабатывать. 

Ответить

Alex Mont

Владимир
0

Jucero. Закрылись.
Любая шнековая соковыжималка делает то же самое дешевле и лучше.

Ответить

Аналитик Толян

0

"Она распознаёт блюдо по QR-коду и подбирает программу для его доготовки за 4-7 минут" - а чего так долго, моя сразу включается.

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Dmitri Petrov

0

.. Прорыв блин😀.. Как говорил Крошик в смешариках "самое главное завернуть красиво..."

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