Компания планирует потратить деньги на экспансию в США.

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Стартап привлёк $1,6 млн от инвестиционного офиса Joint Journey Сергея Дашкова, бизнес-ангелов Рината Салихова, Сергея Родионова и Даниила Филатова, сообщили vc.ru в компании.

Компания планирует потратить инвестиции на экспансию в США и увеличение ежемесячной выручки до $300 тысяч (около 22,2 млн рублей). Выручка Qummy в 2020 году составила 16 млн рублей, убыток — 6,3 млн.

Qummy запускает «умные» кафе без поваров и кухни. Компания готовит еду на фабриках-кухнях, после с помощью собственной технологии «Умный лёд» замораживает готовые блюда, сохраняя качества, вкус, запах и внешний вид. После — доставляет блюда клиентам, которые «доготавливают» их в «умной» печи Qummy. Она распознаёт блюдо по QR-коду и подбирает программу для его доготовки за 4-7 минут.

Печь Qummy Qummy

В компании сообщают, что ипользуют только натуральные продукты без добавления консервантов, красителей и усилителей вкуса. В меню есть том-ям, борщ, каши, лапша Wok и другие. У Qummy более 150 локаций в России, среди партнёров — «Кухня на районе», сети АЗС «Роснефть», «Лукойл», РЖД, отели, аэропорты и другие.

По данным базы «Контур.Фокус», после сделки доля Сергея Родионова — 9,31%, Рината Салихова — 25,77%, Joint Journey — 9,9%, доли основателей Евгения Писарева, Алексея Кислуна и Артёма Симонянца — от 17,97% до 18,9%.