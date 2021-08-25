Краснодарский стартап по производству «умных» печей Qummy привлёк $1,6 млн от Joint Journey и других Статьи редакции
Компания планирует потратить деньги на экспансию в США.
Стартап привлёк $1,6 млн от инвестиционного офиса Joint Journey Сергея Дашкова, бизнес-ангелов Рината Салихова, Сергея Родионова и Даниила Филатова, сообщили vc.ru в компании.
Компания планирует потратить инвестиции на экспансию в США и увеличение ежемесячной выручки до $300 тысяч (около 22,2 млн рублей). Выручка Qummy в 2020 году составила 16 млн рублей, убыток — 6,3 млн.
Qummy запускает «умные» кафе без поваров и кухни. Компания готовит еду на фабриках-кухнях, после с помощью собственной технологии «Умный лёд» замораживает готовые блюда, сохраняя качества, вкус, запах и внешний вид. После — доставляет блюда клиентам, которые «доготавливают» их в «умной» печи Qummy. Она распознаёт блюдо по QR-коду и подбирает программу для его доготовки за 4-7 минут.
В компании сообщают, что ипользуют только натуральные продукты без добавления консервантов, красителей и усилителей вкуса. В меню есть том-ям, борщ, каши, лапша Wok и другие. У Qummy более 150 локаций в России, среди партнёров — «Кухня на районе», сети АЗС «Роснефть», «Лукойл», РЖД, отели, аэропорты и другие.
По данным базы «Контур.Фокус», после сделки доля Сергея Родионова — 9,31%, Рината Салихова — 25,77%, Joint Journey — 9,9%, доли основателей Евгения Писарева, Алексея Кислуна и Артёма Симонянца — от 17,97% до 18,9%.
Компания основана в 2019 году, тогда же привлекла первые инвестиции в 9 млн рублей, в 2020 году — 57 млн рублей от частных инвесторов.
Если отбросить всю шелуху, то получается, что они продают обычную заморозку?
Если отбросить шелуху (нюансы), то все будет обычным, так еще деды делали при царе горохе.
Меня всегда мучает вопрос, как люди умудряются получать инвестиции на вот такое. Это мастера гипноза или что?
Пиздеть - не мешки ворочать, тут талант нужен.
Меня поражает, что азс всякие это уже внедряют. Неужели жесткая привязка поставок питания (ладно бы только печей) к одному вендору и связанные с этим риски стоят 5 минут обьяснения балбесу на кассе, как правильно запихивать замороженную еду в микроволновку? А еще еда может перезаморожена, недозаморожена, вообще полуоттаявшая, в зависимости от состояния холодильника на месте.
АЗС пофиг что продавать) лишь бы быстро и выгодно. Это для них доп заработок и все
Как то смотрел на кофе машины, и смысл был в том, что клиент (заправка) вообще не думает ни о чем, а просто продает кофе, а компания поставщик сама мониторит все, исправность, чистку, расходники и т.п.
И.е. по сути продают не кофе-машины и печи, а стабильный сервис, а платят то за это все равно конечные покупатели
Если они на себя берут все нюансы и риски, а АЗС получат доп. копейку без всяких проблем, почему нет?
Полагаю, там оборудование не покупается самой АЗС, от того стартапу нужно много денег.
АЗС ничем не рискует и при этом все аутсорс по сути.
Напомнило историю про супертехнологичные соковыжималки за несколько сотен $, которые можно было использовать только со специальными пакетами с соком, на которых и планировалось зарабатывать.
"Она распознаёт блюдо по QR-коду и подбирает программу для его доготовки за 4-7 минут" - а чего так долго, моя сразу включается.
.. Прорыв блин😀.. Как говорил Крошик в смешариках "самое главное завернуть красиво..."
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