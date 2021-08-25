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Финансы
Маша Цепелева

«Дочка» АФК «Система» купила производителя микроспутников «Спутникс» Статьи редакции

Сумма сделки не разглашается, Sitronics Group принадлежит 71% компании.

4 4 комментария
604 просмотров

Входящая в АФК «Система» Sitronics Group купила 71,06% компании «Спутникс», производителя нано- и микроспутников, следует из данных «Контур.Фокуса». Представители компании подтвердили сделку «Интерфакс», но не уточнили детали. Доля Sitronics может увеличиться в будущем.

Группа получит преимущество при создании новых для российского рынка сервисов, что уменьшит зависимость от иностранных поставщиков, заявил изданию президент Sitronics Николай Пожидаев.

«Спутникс» производит спутники от 1 до 200 кг, комплектующие и платформы для малых космических аппаратов, оборудование для их испытаний и аэрокосмического образования.

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Sitronics планирует использовать решения «Спутникс» для государственных и бизнес-заказчиков — сервисов геоаналитики и мониторинга климатических изменений, лесных пожаров, незаконных вырубок, оценки уровня загрязнения атмосферы, сельхозмониторинга и другого.

«Мы планируем, что приобретение "Спутникс" позволит выйти на международный рынок малых космических аппаратов и занять значительную долю российского рынка», — заявил «Интерфаксу» управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков.

Компания «Спутникс» основана в 2011 году. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО в 2020 году составила 108,33 млн рублей, прибыль — 42,95 млн рублей.

Sitronics Group занимается разработкой и внедрением решений для «умного» города, судоходства и морской навигации, производит ИТ-оборудование, IoT-системы и другое. Выручка компании в 2020 году составила 4 млрд рублей, прибыль — 794 млн рублей.

#новость #афксистема #спутникс

4 4 комментария
1
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Shiva Perica

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Компьютеров персональный спутникс

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Александр Якунин

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Рекламу МТС о будущем будут в жизнь притворять?

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Алексей Ларин

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Хорошая контора, в отличие от Даурии не обделались и год назад получили грант на 500 млн 

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Алексей Ларин

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Кроме того, серьёзный подход позволил «Спутниксу» получить в 2019 году ещё один грант. На сей раз Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы выделяет компании суммарно 476 миллионов рублей софинансирования на создание «масштабируемой платформы для низкоорбитальных малых космических аппаратов» массой от 80 до 200 кг. Согласно одобренному плану, добавив ещё пару сотен миллионов из своих внутренних средств, «Спутникс» отправит в космос первый тестовый аппарат ДЗЗ на новой платформе «Паллада» в 2024 году.
https://sputnix.ru/ru/o-nas/smi-o-nas/russkij-chastnyij-kosmos.-sputniks

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Русский частный космос. Спутникс
sputnix.ru
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