Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Евгения Евсеева

Суд одобрил иски кинобизнеса Мамута из-за долга «Трасту» на 19 млрд рублей — срок выплаты продлят, ставку снизят до 1% Статьи редакции

Владелец «Синема парка» и «Формулы кино» оспаривал условия кредита через несколько исков, первый из них «Траст» уже оспорил.

  • Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск подконтрольной Александру Мамуту A&NN Investments Ltd об изменении условий кредитного договора с банком «Траст», пишет «Коммерсант».
  • Согласно документам, компания потребовала снизить ставку по долгу на 5,98 млрд рублей с 7,5% до 1% и продлить срок кредитования до конца 2027 года.
  • Это последний из четырёх исков, которые структуры Мамута подали из-за долгов «Синема парка» и «Формулы кино» в банке «Траст». Предыдущие иски суд одобрил, они содержали аналогичные требования. «Траст» оспорил оспорил первый иск.
  • Общий долг структур Александра Мамута перед «Трастом» составляет 23 млрд рублей. Из них 19 млрд рублей приходится на кинобизнес, 2,5 млрд рублей — на сеть магазинов игрушек Hamley’s.
  • Конфликт банка и Мамута стал публичным в январе 2021 года: тогда «Траст» подал иск на более 1 млрд рублей к бизнесмену и списал 450 млн рублей у «Синема парка» — это новогодняя выручка сети кинотеатров. В марте банк подал иск и к Hamleys — по нему суд тоже одобрил реструктуризацию.
Снизить ставку до 1% и увеличить срок кредита…
Мамут должен банку из-за кинобизнеса, но намерен менять условия соглашения в суде.
vc.ru

#новость #траст #синемапарк #формулакино #александрмамут

726 просмотров
10 10 комментариев
5
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u043e\u0440\u043c\u0443\u043b\u0430\u043a\u0438\u043d\u043e","\u0442\u0440\u0430\u0441\u0442","\u0441\u0438\u043d\u0435\u043c\u0430\u043f\u0430\u0440\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u043c\u0430\u043c\u0443\u0442"], "comments": 10, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 286021, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Aug 2021 15:02:19 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Константин Шукалов

3

Отсыпьте мне кредитов по такой ставке. Хотя бы по 7,5% как у него было раньше, а не по 1% как сейчас. Я тогда тожа активов накуплю.

Ответить

Alex Mont

Константин
4

При такой ставке влезть в долги - это надо умудриться. Их же тупо положить на депозит - и то больше чем 1% выйдет

Ответить

Константин Шукалов

Alex
0

Это да )

Ответить

Alex Mont

Констан…
0

Мне это напоминает старый анекдот про бизнес по-русски: с3.14здить ящик водки, водку продать, а деньги пропить

Ответить

Alex Mont

2

История из того разряда, когда кредит перед банком - это проблемы банка уже, а не твои.

А кинотеатрам (всем) хана. Ради интереса недавно зашел просто в зал на какую-то премьеру - человек 10 сидят.

Ответить

MedievalRain

Alex
1

А кинотеатрам (всем) хана. Ради интереса недавно зашел просто в зал на какую-то премьеру - человек 10 сидят.

Туда им и дорога. Давно пора было меняться.

Ответить

Игнат Смирнов

Alex
1

Это где? Недавно был в Художественном — битком. 

Ответить

Alex Mont

Игнат
0

Я в основном в сетевые хожу в тц средних размеров, там все плохо

Тоже мне, сравнили с Арбатом. На Арбате шаурмячную открой - будет золотые яйца нести

Ответить

Denis Bystruev

Alex
0

Нет, почему, останутся для ценителей, типа как джаз-клубы.

То есть не премьеры, а фильм Феллини 1960 года в ламповой атмосфере.

Ответить

Герман Воронов

0

Борьба была равна, боролись два говна.
Отжимальщики nginx против скамеров финансовых 👌

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
Ясно
Психологические защиты — как они проявляются в работе?
0 Обсудить
Финансы
Максим Ильин
Как знакомая моих родителей навязчиво втягивает других людей в финансовую пирамиду Ai.Marketing

Со слов родителей эта подруга привлекла в пирамиду довольно большое количество людей (около 100 человек). Среди приглашенных есть её друзья, родственники, собственные дети и подписчики из Instragram. Мне стало любопытно как же она будет оправдываться и смотреть людям в глаза, которые потеряют свои вложения с её помощью.

25 25 комментариев
33
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Дизайн
Логомашина
«Логомашина» делает бесплатные логотипы за комментарий на vc.ru

Привет! Мы — дизайн-студия «Логомашина», сегодня бесплатно делаем логосы для читателей vc.ru.

356 356 комментариев
58
DiDi
Год назад сервис по заказу такси DiDi пришел в Россию. 10 фактов о том, как это было

В августе 2020 года в Россию пришел международный сервис по заказу поездок такси DiDi. Почему все началось с регионов, сколько пользователей собрал сервис за год и почему водители стали выбирать DiDi — в подборке из десяти фактов о работе сервиса в России.

11 11 комментариев
6
Торговля
Nazigul Jusupova
IKEA открыла магазины без лабиринта в проходах, парковки и с рестораном на крыше Статьи редакции

Компания тестирует формат в Китае и Австрии.

Новый магазин IKEA в Шанхае IKEA
14 14 комментариев
5
Устойчивые города: Москва
Бизнес на черепахах. Как обманывают покупателей

Продавец на улице предлагает умилительного вида черепашек. Они словно живые игрушки. Ребенок просит себе в подарок. И вы покупаете, не задумываясь о "родословной" нового питомца, возможных болезнях, условиях проживания и предстоящих расходах. А хлопот предстоит немало.

0 Обсудить
1
Сервисы
DTF
OnlyFans решила не запрещать на сайте контент сексуального характера — компания смогла договориться с банками Статьи редакции

В августе платформа заявила, что начнёт блокировать «откровенные» эротические посты из-за давления платёжных сервисов и банков.

13 13 комментариев
ВКонтакте
Шесть историй Агентов Поддержки «ВКонтакте» — об ответе, который довёл до свадьбы, борьбе с буллингом и жизни у океана

Ко дню рождения мы собрали шесть историй Агентов Поддержки «ВКонтакте». Они рассказали о самых интересных случаях из работы, своём необычном прошлом и ежедневной рутине.

5 5 комментариев
25
Транспорт
Маша Цепелева
Opel представила двухместный электрокар, которым могут управлять подростки Статьи редакции

Цена пока неизвестна, но в компании обещают, что ежемесячный платёж за машину в лизинг будет «не больше цены за проездной».

Rocks-e Opel
94 94 комментария
27
Личный опыт
Amal Usmanov
Тайско-камбоджийские фишеры iCloud или история об iPhone, который украли дважды

Чуть больше года назад я работал в той самой компании, которая помогает найти дешевые авиабилеты, и жил на Пхукете.

73 73 комментария
217
ВТБ
ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых

С его помощью индивидуальные предприниматели и физические лица могут бесплатно встать на учёт в ФНС по режиму «Налог на профессиональный доход».

13 13 комментариев
7
Больше статей
null