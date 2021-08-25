Суд одобрил иски кинобизнеса Мамута из-за долга «Трасту» на 19 млрд рублей — срок выплаты продлят, ставку снизят до 1% Статьи редакции
Владелец «Синема парка» и «Формулы кино» оспаривал условия кредита через несколько исков, первый из них «Траст» уже оспорил.
- Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск подконтрольной Александру Мамуту A&NN Investments Ltd об изменении условий кредитного договора с банком «Траст», пишет «Коммерсант».
- Согласно документам, компания потребовала снизить ставку по долгу на 5,98 млрд рублей с 7,5% до 1% и продлить срок кредитования до конца 2027 года.
- Это последний из четырёх исков, которые структуры Мамута подали из-за долгов «Синема парка» и «Формулы кино» в банке «Траст». Предыдущие иски суд одобрил, они содержали аналогичные требования. «Траст» оспорил оспорил первый иск.
- Общий долг структур Александра Мамута перед «Трастом» составляет 23 млрд рублей. Из них 19 млрд рублей приходится на кинобизнес, 2,5 млрд рублей — на сеть магазинов игрушек Hamley’s.
- Конфликт банка и Мамута стал публичным в январе 2021 года: тогда «Траст» подал иск на более 1 млрд рублей к бизнесмену и списал 450 млн рублей у «Синема парка» — это новогодняя выручка сети кинотеатров. В марте банк подал иск и к Hamleys — по нему суд тоже одобрил реструктуризацию.
Отсыпьте мне кредитов по такой ставке. Хотя бы по 7,5% как у него было раньше, а не по 1% как сейчас. Я тогда тожа активов накуплю.
При такой ставке влезть в долги - это надо умудриться. Их же тупо положить на депозит - и то больше чем 1% выйдет
Это да )
История из того разряда, когда кредит перед банком - это проблемы банка уже, а не твои.
А кинотеатрам (всем) хана. Ради интереса недавно зашел просто в зал на какую-то премьеру - человек 10 сидят.
А кинотеатрам (всем) хана. Ради интереса недавно зашел просто в зал на какую-то премьеру - человек 10 сидят.
Туда им и дорога. Давно пора было меняться.
Это где? Недавно был в Художественном — битком.
Нет, почему, останутся для ценителей, типа как джаз-клубы.
То есть не премьеры, а фильм Феллини 1960 года в ламповой атмосфере.
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