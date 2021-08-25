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Финансы
Nazigul Jusupova

Discord запланировала привлечь не менее $500 млн при оценке в $15 млрд — Bloomberg Статьи редакции

В начале года компания вела переговоры с Microsoft о своей продаже — речь шла о сумме в $10 млрд.

  • Раунд возглавит инвестиционная компания Dragoneer, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Также в нём примут участие несколько существующих инвесторов. Так как переговоры еще не закончились, детали сделки могут измениться.
  • В Discord отказались от комментариев изданию, в Dragoneer не сразу ответили на запрос о комментарии. По данным Bloomberg, у компании более 150 млн активных пользователей в месяц.
  • В ноябре 2020 года TechCrunch писал, что Discord готовится привлечь инвестиции с оценкой в $7 млрд. В июне 2020 года Discord привлёк $100 млн при оценке $3,5 млрд.
  • Компания сообщала, что планирует выйти за рамки игрового сообщества: сервис уже стал больше похож на инструмент для ежедневного общения.
  • В марте 2021 года Discord вела переговоры с Microsoft о покупке более чем за $10 млрд, но потом приостановила.

#discord #новости

762 просмотров
14 14 комментариев
6
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14 комментариев
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madkliq

0

Лучший мессеннджер человечества 

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Саидакбар Убайдуллин

madkliq
0

Чем он отличается от Telegram?

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madkliq

Саидакбар
2

нет привязки к номеру телефона, чаты с ветками (каналами), веб версия, лучше некотрых приложений не говоря уже про веб версию телеграма, боты большая база, ну это так вкратце 

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Yura Nabokov

madkliq
1

у некоторых серверов таки есть привязка к телефону

Ответить

madkliq

Yura
0

ну у некоторых чатов есть такая фича. но при реги не просят номер

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Pavel Loginov

madkliq
0

Дискорд — это поделка на Электроне. Для телеграмма почти нативное приложение для десктопа

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madkliq

Pavel
0

я боюсь спросить что тогда за поделка у телеграма? 

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Viktor Mann

madkliq
0

А можно пжл без иронии - в чем плюсы?

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Дмитрий Дронов

Viktor
0

Плюс в том что скоро напишут новый )

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madkliq

Viktor
0

плюс основной это чаты с ветками, без мешанины всего хлама

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Стас Иванов

Viktor
0

По сетке играешь, создаешь группу на команду и общаетесь.
В скайпе у вас постоянно кто-нибудь отключался бы и/или дышал в микро.
В дискорде нет как такового коллективного звонка. Это больше похоже на войс-рассылку по всем участникам комнаты. Начал говорить - пошла запись и рассылка, закончил - ничего не передается.

upd: Плюсы каждый для себя находит сам в зависимости от целей и удобства)

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Yury Kotov

0

Кто главный модератор?

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Денис Николаев

0

Ему бы чуток скорости, он конечно и так не тормоз, но на старом железе все же видно разницу с телеграмм на глаз

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Gleb Tyutikov

0

Когда на ковер в Роскомнадзор?

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