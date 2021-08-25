Discord запланировала привлечь не менее $500 млн при оценке в $15 млрд — Bloomberg Статьи редакции
В начале года компания вела переговоры с Microsoft о своей продаже — речь шла о сумме в $10 млрд.
- Раунд возглавит инвестиционная компания Dragoneer, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Также в нём примут участие несколько существующих инвесторов. Так как переговоры еще не закончились, детали сделки могут измениться.
- В Discord отказались от комментариев изданию, в Dragoneer не сразу ответили на запрос о комментарии. По данным Bloomberg, у компании более 150 млн активных пользователей в месяц.
- В ноябре 2020 года TechCrunch писал, что Discord готовится привлечь инвестиции с оценкой в $7 млрд. В июне 2020 года Discord привлёк $100 млн при оценке $3,5 млрд.
- Компания сообщала, что планирует выйти за рамки игрового сообщества: сервис уже стал больше похож на инструмент для ежедневного общения.
- В марте 2021 года Discord вела переговоры с Microsoft о покупке более чем за $10 млрд, но потом приостановила.
Лучший мессеннджер человечества
Чем он отличается от Telegram?
у некоторых серверов таки есть привязка к телефону
Дискорд — это поделка на Электроне. Для телеграмма почти нативное приложение для десктопа
А можно пжл без иронии - в чем плюсы?
По сетке играешь, создаешь группу на команду и общаетесь.
В скайпе у вас постоянно кто-нибудь отключался бы и/или дышал в микро.
В дискорде нет как такового коллективного звонка. Это больше похоже на войс-рассылку по всем участникам комнаты. Начал говорить - пошла запись и рассылка, закончил - ничего не передается.
upd: Плюсы каждый для себя находит сам в зависимости от целей и удобства)
Ему бы чуток скорости, он конечно и так не тормоз, но на старом железе все же видно разницу с телеграмм на глаз
С его помощью индивидуальные предприниматели и физические лица могут бесплатно встать на учёт в ФНС по режиму «Налог на профессиональный доход».
Чуть больше года назад я работал в той самой компании, которая помогает найти дешевые авиабилеты, и жил на Пхукете.
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