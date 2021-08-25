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Финансы
Евгения Евсеева

Акции Qiwi упали на 6% после того, как она не стала единым центром учёта переводов ставок букмекерских контор Статьи редакции

Им рассчитывала стать Qiwi и заявляла о негативных последствиях для бизнеса — но выбрали другую компанию.

12 12 комментариев
1677 просмотров

В качестве единого центра учета перевода ставок букмекерских контор утвердили небанковскую кредитную организацию «Мобильная карта», следует из распоряжения Владимира Путина.

Распоряжение вступит в силу 1 сентября. Как пишет «Прайм», «Мобильная карта» находится во владении миноритарных участников, крупнейшие доли принадлежат Ольге Журавской, жене сооснователя «Лиги ставок» (16,5%) и Игорю Авдееву (11,25%).

Единым центром учёта ставок хотела стать Qiwi и подала соответствующую заявку. В компании заявляли, что если её не выберут, выручка Qiwi частично сократится. После утверждения акции компании упали на 6%.

Акции Qiwi на Московской бирже

Согласно заявке, Qiwi с 2016 года — оператор центра учёта переводов интерактивных ставок, который позволял принимать электронные ставки от имени букмекерских компаний и обрабатывать соответствующие платежи.

Но в декабре 2020 года в России приняли закон о едином регуляторе азартных игр. К концу сентября 2021 года отдельных операторов заменит единый центр учёта ставок букмекерских контор.

#новость #qiwi #букмекеры

12 12 комментариев
5
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Денис Колокольцев

7

жаль, что не сложилось. можно было бы из этой конторы сделать нац оператора по обналу, кэшбэку с покупок на даркнете, обслуживанию  ставочников, и расчетному центру по зонам казино в рф. потом оставили бы номиналам владеть долями, а силовики могли бы "всю жизнь получать гонорар" (с) чиж. заодно план по посадкам делали бы, точечно срывая покровы. написал, и задумался - а быть может уже так и есть, давно. такое ощущение, что на банковском рынке поляна зачищена, а этих прямо в упор не видят.

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Sergei Timofeyev

Денис
1

Или это кого надо люди.

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Bet Papa

5

И что киви будет делать без наркоманов, а теперь еще и игроманов? Пощадите владельцев, у них же дети

Ответить

A.K.

Bet
–1

Одна из причин, почему избавился от их облиг. Процент так себе, а перспективы мутные.

Ответить

Александр Якунин

A.K.
0

Облигации, это облигации

Ответить

A.K.

Алексан…
1

И в чем же принципиальная разница? Вы на смартлабе гляньте ситуацию с облигациями разных эмитентов - как у эмитента какие-то проблемы, так сразу просадка, с которой зачастую тот уже никогда и не выползает, в отличие от тех же акций. В итоге сидишь и думаешь: "срок по облигам еще 2 года - одному богу известно, какие перспективы". Все написанное справедливо для ВДО или проблемных, если что. Киви постоянно щемят и перспективы туманны, так что она уже попадает в проблемные. Для нормальных компаний ваши слова про различия справедливы.

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yagami42

5

- А вы точно не заинтересованы в махинациях со ставками?
- Точно! Спросите кого хотите - например, моего мужа

Ответить

Kot Wild

0

Есть же цупис,что ещё придумали?

Ответить

Bet Papa

Kot
6

Перепил рынка брат, это очевидно

Ответить

Matvey Glazkov

Kot
0

Мобильная карта создали Цупис

Ответить

Gleb Tyutikov

0

Кем приходятся миноритарии Мобильной карты ко двору? Вельможи?

Ответить

Иван Шеметов

0

Это же миллиардные обороты, повезло кому то , ну кто занёс 
А киви видимо скоро будет умирать 

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