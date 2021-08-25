Год назад сервис по заказу такси DiDi пришел в Россию. 10 фактов о том, как это было

В августе 2020 года в Россию пришел международный сервис по заказу поездок такси DiDi. Почему все началось с регионов, сколько пользователей собрал сервис за год и почему водители стали выбирать DiDi — в подборке из десяти фактов о работе сервиса в России.