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Финансы
Таня Боброва

Qiwi не стала «единым центром учёта переводов ставок»: что это такое и много ли потеряет компания Статьи редакции

Букмекерский рынок важен для Qiwi: она предупреждала инвесторов, что если потеряет сегмент, то пострадает весь бизнес компании.

2 2 комментария
470 просмотров

В декабре 2020 года в России приняли закон о создании организации для контроля за отраслью азартных игр — Едином регуляторе азартных игр.

По закону все расчёты между игроками и букмекерами должны будут проходить через Единый центр учёта переводов ставок (ЕЦУПС): он заменит действующие Центры учёта переводов интерактивных ставок (ЦУПИС).

До этого таких ЦУПИС было два — небанковская кредитная организация «Мобильная карта» и Qiwi, и оба претендовали на статус ЕЦУПС. Все легальные букмекеры сотрудничают как минимум с одним из них — всего около 20 компаний. Это были электронные кошельки, через которые проходят деньги для ставок в интернете.

Теперь, по распоряжению Путина, ЕЦУПС с 1 сентября станет «Мобильная карта». По данным «Контур.Фокуса», крупнейшие доли в ООО «НКО “Мобильная карта”» у первого вице-президента и совладелицы букмекера «Лига ставок» Ольги Журавской и Игоря Авдеева — 16,5% и 11,25% соответственно.

По данным издания «Компания», Авдеев — отец Алены Авдеевой, которой принадлежит 15% в ООО «ПМБК» (юрлицо «Лиги ставок»).

У компании ещё девять совладельцев, среди них — совладелец букмекера «Бетсити» Сергей Самсоненко, совладелец «ПМБК» Магомедрасул Гаджиев и председатель совета директоров «Мобильной карты» Антон Рожковский с долями по 10%.

За расчёты между букмекерами и игроками компании берут комиссию. В 2019 году источник Forbes говорил, что у Qiwi это примерно 3,5% за ввод денег и около 5% за получение выигрыша. По данным отраслевого сайта «Рейтинг Букмекеров», в 2020 году совокупный объём депозитов, совершенных у легальных российских букмекеров, составил 350-380 млрд рублей.

Что это значит для Qiwi

Из отчётности Qiwi, которая рассчитывала стать ЕЦУПС, за первые шесть месяцев 2021 года следует:

  • Совокупный объём всех операций из индустрии ставок составил 27% (223,3 млрд рублей) от объёма выплат в сегменте платёжных сервисов.
  • Он также составил 37% (3,4 млрд рублей) чистой выручки от платежей в сегменте платёжных сервисов.
  • Деятельность ЦУПИС, сопутствующие услуги эквайринга и выплаты выигрышей составили 23% выручки от платежей в сегменте платёжных сервисов (около 2 млрд рублей).

Сама компания предупреждала инвесторов, что если не сможет занять активную роль в новом отраслевом секторе, то может столкнуться с уменьшением или полной потерей оборотов платежей и выручки, прямо или косвенно связанных с ЦУПИС.

Это или любое другое существенное изменение законодательства о ставках может негативно повлиять на оборот платежей, выручку и маржинальность нашего бизнеса платежных сервисов, а также на общее использование «Qiwi Кошелька».

Qiwi
из финансовой отчётности за первый квартал

После объявления ЕЦУПСа акции компании на Мосбирже упали более чем на 7% — до 659 рублей за штуку.

В Qiwi заявили «РБ Бизнес», что назначение НКО «Мобильная карта» приведёт к дополнительным затратам тех букмекеров, которые работают на базе компании, поскольку им придётся переводить клиентов на новый процессинг. Сама Qiwi и дальше планирует работать с букмекерским рынком.

Уже в конце прошлого года мы рассматривали несколько сценариев развития ситуации с ЦУПИСом и проработали план, который в среднесрочной перспективе позволит нам сгладить эффект от возможного закрытия этого направления. В рамках актуальной стратегии мы сфокусировали внимание на сегменте b2b платежных сервисов и развитии платежной инфраструктуры для отраслевых рынков и прогнозируем устойчивый рост оборота в этом направлении.

Андрей Протопопов
гендиректор Qiwi

#букмекеры #qiwi

2 2 комментария
4
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Maxim Sergeevich

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Про упущенную выгоду киви понятно, но в чем смысл для государства в создании одного оператора вместо двух? Или это лоббизм на букву К? И просто кто-то вытеснил конкурента с лакомого куска пирога?

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Антон Семенов

0

Кивитосу нужно на Revolut смотреть. Хотя даже не знаю кто на кого смотрит..

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