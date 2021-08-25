Qiwi не стала «единым центром учёта переводов ставок»: что это такое и много ли потеряет компания Статьи редакции
Букмекерский рынок важен для Qiwi: она предупреждала инвесторов, что если потеряет сегмент, то пострадает весь бизнес компании.
В декабре 2020 года в России приняли закон о создании организации для контроля за отраслью азартных игр — Едином регуляторе азартных игр.
По закону все расчёты между игроками и букмекерами должны будут проходить через Единый центр учёта переводов ставок (ЕЦУПС): он заменит действующие Центры учёта переводов интерактивных ставок (ЦУПИС).
До этого таких ЦУПИС было два — небанковская кредитная организация «Мобильная карта» и Qiwi, и оба претендовали на статус ЕЦУПС. Все легальные букмекеры сотрудничают как минимум с одним из них — всего около 20 компаний. Это были электронные кошельки, через которые проходят деньги для ставок в интернете.
Теперь, по распоряжению Путина, ЕЦУПС с 1 сентября станет «Мобильная карта». По данным «Контур.Фокуса», крупнейшие доли в ООО «НКО “Мобильная карта”» у первого вице-президента и совладелицы букмекера «Лига ставок» Ольги Журавской и Игоря Авдеева — 16,5% и 11,25% соответственно.
По данным издания «Компания», Авдеев — отец Алены Авдеевой, которой принадлежит 15% в ООО «ПМБК» (юрлицо «Лиги ставок»).
У компании ещё девять совладельцев, среди них — совладелец букмекера «Бетсити» Сергей Самсоненко, совладелец «ПМБК» Магомедрасул Гаджиев и председатель совета директоров «Мобильной карты» Антон Рожковский с долями по 10%.
За расчёты между букмекерами и игроками компании берут комиссию. В 2019 году источник Forbes говорил, что у Qiwi это примерно 3,5% за ввод денег и около 5% за получение выигрыша. По данным отраслевого сайта «Рейтинг Букмекеров», в 2020 году совокупный объём депозитов, совершенных у легальных российских букмекеров, составил 350-380 млрд рублей.
Что это значит для Qiwi
Из отчётности Qiwi, которая рассчитывала стать ЕЦУПС, за первые шесть месяцев 2021 года следует:
- Совокупный объём всех операций из индустрии ставок составил 27% (223,3 млрд рублей) от объёма выплат в сегменте платёжных сервисов.
- Он также составил 37% (3,4 млрд рублей) чистой выручки от платежей в сегменте платёжных сервисов.
- Деятельность ЦУПИС, сопутствующие услуги эквайринга и выплаты выигрышей составили 23% выручки от платежей в сегменте платёжных сервисов (около 2 млрд рублей).
Сама компания предупреждала инвесторов, что если не сможет занять активную роль в новом отраслевом секторе, то может столкнуться с уменьшением или полной потерей оборотов платежей и выручки, прямо или косвенно связанных с ЦУПИС.
После объявления ЕЦУПСа акции компании на Мосбирже упали более чем на 7% — до 659 рублей за штуку.
В Qiwi заявили «РБ Бизнес», что назначение НКО «Мобильная карта» приведёт к дополнительным затратам тех букмекеров, которые работают на базе компании, поскольку им придётся переводить клиентов на новый процессинг. Сама Qiwi и дальше планирует работать с букмекерским рынком.
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