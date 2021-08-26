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Финансы
Маша Цепелева

Инвестиции в фудтех в мире за полгода 2021 года выросли на 66%, до $16,3 млрд — исследование Статьи редакции

Среди популярных у инвесторов проектов — доставка еды и производство новых продуктов.

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Количество сделок за первое полугодие 2021 года увеличилось — на 13%, до 521, следует из данных исследования фонда Fuel for Growth о мировых инвестициях в фудтех (есть у vc.ru).

За полугодие 41% сделок приходится на США. В Европе — 26% сделок, в Азии — 19%. В Канаде заключили 4% сделок, на Ближнем Востоке и в Южной Америке — по 3%.

Количество сделок по регионам Fuel for Growth

Из популярных направлений — доставка продуктов и еды (54%), разработка новых продуктов и напитков (18%), проекты в сфере гостиничной-ресторанного бизнеса (12%).

Объём инвестиций в фудтех-проекты Fuel for Growth

Одна из самых крупных сделок за первое полугодие 2021 года — инвестиции в индийскую платформу для заказа еды из ресторанов Swiggi. По данным CrunchBase, в июле 2021 года она получила $1,3 млрд от фондов SoftBank, Prosus Ventures и других.

«Мы видим активный интерес инвесторов к фудтех-сектору, который можно объяснить успешным выходом проектов на IPO», — рассказал управляющий партнер Fuel for Growth Андрей Зюзин. В мае шведская компания SavorEat привлекла $1,43 млрд в ходе IPО, сообщает фонд. В конце июля индийская Zomato провела IPO с оценкой в $12,2 млрд.

Fuel for Growth прогнозирует развитие рынка производства белка из водорослей. К 2026 году он достигнет $1 млрд, считают в фонде. В первом полугодии 2021 года инвестиции привлекли две компании, производящие продукты из микроводорослей: Qualitas Health — $18,5 млн, Algama — $8,3 млн.

#новость #инвестиции #фудтех

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