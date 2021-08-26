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Финансы
Таня Боброва

Квартальный отчёт «Тинькофф»: прибыль снова выросла до рекордных 16,1 млрд рублей, число клиентов — до 16,7 млн Статьи редакции

TCS Group Holding PLC («Тинькофф банк», «Тинькофф страхование») опубликовал финансовые результаты по МСФО за второй квартал и полугодие.

  • Во втором квартале 2021 года общая выручка TCS Group Holding выросла на 37% год к году и составила 65 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 57%, до 16,1 млрд рублей.
  • Общее количество клиентов «Тинькофф» выросло до 16,7 млн против 11,2 млн во втором квартале 2020 года. На конец квартала общее число клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса достигло 547 тысяч компаний.

#новость #тинькофф

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