Квартальный отчёт «Тинькофф»: прибыль снова выросла до рекордных 16,1 млрд рублей, число клиентов — до 16,7 млн Статьи редакции
TCS Group Holding PLC («Тинькофф банк», «Тинькофф страхование») опубликовал финансовые результаты по МСФО за второй квартал и полугодие.
- Во втором квартале 2021 года общая выручка TCS Group Holding выросла на 37% год к году и составила 65 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 57%, до 16,1 млрд рублей.
- Общее количество клиентов «Тинькофф» выросло до 16,7 млн против 11,2 млн во втором квартале 2020 года. На конец квартала общее число клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса достигло 547 тысяч компаний.
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TCS Group Holding PLC («Тинькофф банк», «Тинькофф страхование») опубликовал финансовые результаты по МСФО за второй квартал и полугодие.