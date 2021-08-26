Стартап для оптимизации сайтов интернет-магазинов DataMilk привлёк $1,7 млн от RTP Global Леонида Богуславского и других Статьи редакции
Это первые инвестиции для компании.
- Кроме RTP Global, раунд возглавили big_bets и Angel Invest, также в сделке участвовали частные инвесторы, пишет Finsmes. Условия сделки не раскрываются.
- Это первые инвестиции для компании, следует из данных Crunchbase. Средства она направит на выход на новые рынки. Для этого стартап наберёт сотрудников для продвижения и разработки.
- DataMilk основал в США в 2021 году бывший сотрудник Google Питер Салонтай. По данным стартапа, он сотрудничает с более чем 50 компаниями, в числе которых лондонский косметический бренд Revolution, магазин очков Barner и другие.
- Сервис использует искусственный интеллект для измерения эффективности дизайна интернет-магазина. ИИ-алгоритм подбирает размер кнопок, цвет, шрифт, порядок элементов и другое, чтобы генерировать тысячи различных вариантов дизайна. Затем сервис выбирает наиболее эффективный интерфейс для увеличения продаж.
- RTP Global специализируется на инвестициях в ИТ-компании, работающие в секторах искусственного интеллекта, фудтеха, электронной коммерции, транспорта, финтеха. Среди инвестиций компании — «2ГИС», Dasha AI, Datadog и другие.
- В марте 2020 года компания объявила о создании нового фонда объёмом до $650 млн для поддержки технологических стартапов на ранней стадии.
Ну наконец-то, может хоть теперь поубавится магазинов из фильмов ужасов, с балками, полумраком и интерьером из подвала из фильма про зомби. А то мода на суперэконом такая пошла, но даже суперэконом можно сделать прилично..
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ИИ-алгоритм подбирает размер кнопок, цвет, шрифт, порядок элементов и другое, чтобы генерировать тысячи различных вариантов дизайна.
Ни на официальном сайте, ни на видео я не поняла как DatMilk это делает. Понятно, что стартап упрощает тестирование мультивариативное и A/B. Понятно, что скрипт показывает покупателям разные варианты страниц, а потом даёт менеджерам статистику по конверсии и т.п.
Но как это работает? Сперва дизайнер должен создать эту кучу тмплейтов, а разработчику нужно разметит все шаблоны специально для DataMilk, чтобы система знала где какой элемент?
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