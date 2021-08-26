Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Nazigul Jusupova

Стартап для оптимизации сайтов интернет-магазинов DataMilk привлёк $1,7 млн от RTP Global Леонида Богуславского и других Статьи редакции

Это первые инвестиции для компании.

  • Кроме RTP Global, раунд возглавили big_bets и Angel Invest, также в сделке участвовали частные инвесторы, пишет Finsmes. Условия сделки не раскрываются.
  • Это первые инвестиции для компании, следует из данных Crunchbase. Средства она направит на выход на новые рынки. Для этого стартап наберёт сотрудников для продвижения и разработки.
  • DataMilk основал в США в 2021 году бывший сотрудник Google Питер Салонтай. По данным стартапа, он сотрудничает с более чем 50 компаниями, в числе которых лондонский косметический бренд Revolution, магазин очков Barner и другие.
  • Сервис использует искусственный интеллект для измерения эффективности дизайна интернет-магазина. ИИ-алгоритм подбирает размер кнопок, цвет, шрифт, порядок элементов и другое, чтобы генерировать тысячи различных вариантов дизайна. Затем сервис выбирает наиболее эффективный интерфейс для увеличения продаж.
  • RTP Global специализируется на инвестициях в ИТ-компании, работающие в секторах искусственного интеллекта, фудтеха, электронной коммерции, транспорта, финтеха. Среди инвестиций компании — «2ГИС», Dasha AI, Datadog и другие.
  • В марте 2020 года компания объявила о создании нового фонда объёмом до $650 млн для поддержки технологических стартапов на ранней стадии.

#новости #datamilk #rtpglobal

756 просмотров
6 6 комментариев
2
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["datamilk","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","rtpglobal"], "comments": 6, "likes": 2, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 286589, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 26 Aug 2021 17:03:55 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alex Mont

–1

Ну наконец-то, может хоть теперь поубавится магазинов из фильмов ужасов, с балками, полумраком и интерьером из подвала из фильма про зомби. А то мода на суперэконом такая пошла, но даже суперэконом можно сделать прилично..

Ответить

Sht_Anton

Alex
1

речь про интернет-магазины

Ответить

Alex Mont

Sht_Anton
1
Ответить

Иван Плахов

Alex
0

Это все не очень хорошо

Ответить

Комментарий удален

Jaroslav Michailov

0

а могли бы нанять компьютерного мастера Володю, а не вот это вот всё

Ответить

Светлана Анциферова

0

ИИ-алгоритм подбирает размер кнопок, цвет, шрифт, порядок элементов и другое, чтобы генерировать тысячи различных вариантов дизайна.

Ни на официальном сайте, ни на видео я не поняла как DatMilk это делает. Понятно, что стартап упрощает тестирование мультивариативное и A/B. Понятно, что скрипт показывает покупателям разные варианты страниц, а потом даёт менеджерам статистику по конверсии и т.п.

Но как это работает? Сперва дизайнер должен создать эту кучу тмплейтов, а разработчику нужно разметит все шаблоны специально для DataMilk, чтобы система знала где какой элемент?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Первая грузовая компания
Стоимость перевозки за пару минут: новый инструмент личного кабинета ПГК

Сколько стоит перевозка груза по железной дороге? Производители разной продукции задаются этим вопросом в первую очередь, когда планируют поставки товара. Рассказываем из чего складывается цена и как узнать ее размер за пару минут в личном кабинете клиента Первой грузовой компании.

2 2 комментария
3
Финансы
Таня Боброва
Квартальный отчёт «Тинькофф»: прибыль снова выросла до рекордных 16,1 млрд рублей, число клиентов — до 16,7 млн Статьи редакции

TCS Group Holding PLC («Тинькофф банк», «Тинькофф страхование» и другие) опубликовал финансовые результаты по МСФО за второй квартал и полугодие.

135 135 комментариев
43
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Константин Зимен
Основателям сети доставки роллов «Ёбидоёби» угрожают из-за рекламы с темнокожим мужчиной в соцсетях

Представители движения «Мужское государство» недовольны новыми рекламными креативами: в качестве модели для фотографий мы пригласили темнокожего мужчину.

Казалось бы, что может пойти не так
195 195 комментариев
49
Финансы
Лиана Липанова
Что меняет «Сбер» в купленных компаниях и почему иногда портится сервис — разбор от Frank Media Статьи редакции

Издание изучило, сколько теряет «Сбер» на экосистемных проектах, почему их убыточность не беспокоит банк и что об этом думает ЦБ.

18 18 комментариев
11
Приёмная
Иван Разборов
Яндекс отключил умные колонки JBL от приложения Яндекс музыка

Являюсь пользователем колонки JBL Link music с Алисой уже не один месяц. И все меня в принципе устраивало, пока несколько дней назад она исчезла из приложения Яндекс музыка на моей IPhone. Я подумал, ну мало ли, может глюк версии для IOS, достал Xiaomi, такая-же ерунда. Начал перебирать варианты, проверять Wi-Fi, переустанавливать приложения,…

24 24 комментария
5
Истории
Альберт Хабибрахимов
Тофиг против: житель Ростова три года судился в США с гигантами музбизнеса из-за сервиса для скачивания треков из видео Статьи редакции

Он нанял юристов, которые пытались перевести суд из Штатов в Ростов-на-Дону и выиграли в одной инстанции — но под давлением мейджеров решил закрыть проект сам и начать другой.

Variety
1 1 комментарий
10
O2 Consulting
O2 Consulting в списке лидеров направления M&A

Конец августа 2021 года – дождливая погода в Москве, но очередная отличная новость в О2 Consulting!

0 Обсудить
0
AliExpress Россия
Продавцы товаров из российских регионов находят новую аудиторию на AliExpress

Количество российских продавцов на AliExpress с начала 2021 года выросло вдвое до 61 тысячи, самые колоритные из отечественных товаров собраны в отдельном разделе сайта «Сделано в России». Предприниматели из регионов рассказали, зачем пришли на маркетплейс и как это отразилось на их бизнесе.

11 11 комментариев
3
Образование
Маша Цепелева
Skillbox начал тестировать бесплатное обучение в обмен на процент от зарплаты при трудоустройстве Статьи редакции

И открыл бюджетные места на 19 специальностей.

99 99 комментариев
15
Техника
DTF
TSMC повысила цены на производство чипов на 10-20% — это отразится на конечной стоимости устройств Статьи редакции

Компания — крупнейший поставщик процессоров на рынке.

32 32 комментария
20
Азбука вкуса
Юлия Золотарева стала новым вице-президентом по IT в «Азбуке вкуса»

На этой позиции она сменила Андрея Попкова, который принял решение покинуть компанию. Юлия работает в «Азбуке вкуса» уже 7 лет и за это время прошла путь от должности программиста до начальника управления развития информационных систем.Теперь Юлия является одним из самых молодых топ-менеджеров в российском IT.

0 Обсудить
Больше статей
null