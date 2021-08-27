Власти Китая предложили запрет на IPO в США для компаний, работающих с персональными данными — WSJ Статьи редакции
Под заперт могут попасть все крупнейшие интернет-компании страны.
- Власти Китая планируют запретить IPO в США всем компаниям, которые обрабатывают большое количество персональных данных, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на близкие к ситуации источники.
- По словам источника, представители регулятора сообщили об этом некоторым компаниям. Предприятия с меньшим объёмом персональных данных, например, фармацевтические, могут получить одобрение властей на размещение акций за рубежом.
- Alibaba, Didi и Tencent использовали для выхода на иностранную биржу схему с переменной долей участия — власти хотят её запретить, сообщает издание. По схеме, инвесторы покупают доли в офшорных подразделениях китайских компаний, часто они зарегистрированы на Каймановых островах.
- Источники утверждают, что регулятор потребует от компаний оформления разрешения на IPO за рубежом от специального комитета. Его создадут в ближайшие месяцы.
- Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая планирует реализовать планы в четвёртом квартале 2021 года и попросила до этого времени отложить IPO компаний за рубежом, по данным издания.
- Власти Китая начали менять правила IPO за границей для местных компаний после того, как Didi вышла на Нью-Йоркскую биржу в обход предупреждения властей. После приложение удалили из магазинов, а компания задумалась о делистинге.
Я же еще в прошлых новостях писал, что все просто, виннипух зашортил всю ит-экономику и ловит профит, а меня минусуют (((
Правильно, убивайте свои hi-tech компании, освобождайте рынок для других 😊 зачем вообще нужна конкуренция со стороны Китая, правда?
все верно, я думаю что КПК просто никаких профитов не увидела в том что по-факту компании с каймановых островов продают американским инвесторам свои доли, условно связанные с долями в китайских компаниях неким соглашением. Деньги с таких IPO могли весьма опосредованно заходить в Китай или не заходить вовсе оставаясь в оффшорах.
Так, если правильно понимаю, произойдёт просто делистинг существующих компаний, а далее spo и новые компании будут идти просто через китайские и гонконгские биржи, нет? Тогда в чём убийство, если американские инвесторы и так с опаской смотрят на них из-за торговых войн?
DIDI вышел на рынок по 14 баксов, сейчас стоит 8,4, выкупят у всех по 9-10 и переведут торговлю на Шанхай или Гонконг. А 40-50% себе в карман )
Комментарий удален
КПК (миллиардеры старой формации) сейчас держится на зомбоящике, который молодые не смотрят, они любо скрутят свой IT а бараний рог, либо потеряют власть, такие мелочи как риск уничтожить собственный IT отрасль их не волнует. На кону все.
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