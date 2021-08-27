Как превратить аналитику и отчетность рекрутинга в инструмент для роста бизнеса

Для многих рекрутеров квартальный отчет о проделанной работе — это «никому не нужная рутина» и «минус два продуктивных рабочих дня». Действительно, зачем работать над несколькими страницами, которые руководитель лишь бегло просмотрит, когда вам нужно закрывать горы вакансий? Рассказываем, почему на деле все далеко не так и как аналитика и отчеты…