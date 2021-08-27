Разработчик игр Nexters вышел на биржу с оценкой бизнеса в $1,9 млрд Статьи редакции
После сделки акционеры получат около $132 млн.
Компания-разработчик игр Nexters вышла на биржу Nasdaq после слияния со SPAC-компанией Kismet Acquisition One Corp бывшего гендиректора «Мегафона» и владельца «Муз ТВ» Ивана Таврина. Акции торгуются под тикером GDEV по цене $10,50 за штуку.
- Слияние принесёт Nexters и её акционерам около $132 млн — это средства доверительного управления Kismet, инвестиции Kismet Sponsor Limited и инвестиции в акции от Mubadala Investment Company и VPE Capital, сообщили vc.ru представители компании.
Компания хочет потратить деньги на новые разработки и экспансию в более распространённые жанры, запуск игр в новых регионах и сделки с игровыми компаниями.
- Сооснователи Андрей Фадеев и Борис Герцовский продолжат руководить компанией. Кроме них в совет директоров войдут совладельцы Nexters Игорь и Дмитрий Бухманы, менеджер в сфере видеоигр Эндрю Шеппард, эксперт по инвестициям Наташа Брагински Мунье и Иван Таврин.
- В 2019 году компания заняла десятое место по размеру заработка среди мобильных разработчиков Европы, по данным DataMagic. В 2020 году Nexters вошла в пятерку крупнейших независимых разработчиков игр в Европе, по данным AppMagic, которая приводит компания. Самые известные игры студии — Throne Rush и Hero Wars.
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