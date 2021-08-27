Производитель электромобилей Rivian с инвестициями Amazon подал заявку на проведение IPO в США Статьи редакции
Цена размещения может составить $70-80 млрд, сообщили источники.
- Подготовка к IPO начнётся после проверки Комиссии по ценным бумагам и биржам США и будет зависеть от рыночных и других условий.
- Компания не назвала количество размещаемых акций и ценовой диапазон размещения. Reuters со ссылкой на источники пишет, что стоимость размещения может составлять около $70-80 млрд.
- В феврале 2021 года Bloomerg со ссылкой на источники писал, что компания планирует выйти на биржу в сентябре 2021 года при оценке в $50 млрд. По данным CNBC, в последние месяцы Rivian расширила производство и запланировала строительство второго завода по сборке электромобилей.
В январе 2021 года Rivian привлекла $2,65 млрд от группы инвесторов во главе с Т. Rowe Price. Компания не раскрывает свою оценку, но по данным источников Bloomberg, она составляет около $27,6 млрд.
В декабре 2019 года компания привлекла $1,3 млрд от Amazon, Ford и других. По данным CrunchBase, с момента основания Rivian привлекла $8,2 млрд.
- Компания сотрудничает с Amazon — в сентябре Rivian договорилась о производстве 100 тысяч электрических фургонов для ритейлера.
Без картинок читать не интересно.
Вот он, красавчик. Первенец Rivian.
Посмотреть в действии на первые прототипы Rivian если что можно в документалке "Долгий путь на Север (Long Way Up)". Там команда сопровождения на паре таких Rivian проделала путь от южной америки до северной.
Первенец стартапа Rivian по имени R1T. Автомобиль снабжён четырьмя электромоторами мощностью 200 л.с. каждый и может проехать на одной зарядке 640 км.
Цена размещения может составить $70-80 млрд, сообщили источники.
Это вообще разумно?
Мне тут рассказали интересный факт:
В Шэньчжэне (Китай) уже так много электромобилей, что возникла проблема с заправками. Машины очень долго стоят, чтобы заправиться....
Ну, как минимум есть эти ребята: https://vc.ru/206579
Звучит очень вкусно, но почему за ними не бегает тесла и не орет "это мое"? И как бы у всех производителей электрокаров сейчас проблема не только в том что это литий-ион, но так же в том, что это стандартные 18650 вроде, е следовательно лишний вес и много обьема занимают (оболочка каждого, круглые), хотя бы это решить-то уж точно можно без новых технологий, но видимо, настолько дороже выйдут специализированные форм-факторы, что никто и не пытается.
А производители телефонов где? Не слышно.
В общем, странно это все, надо проверять контору. По идее все сейчас за ней должны носиться как ошпаренные, от производителей фонариков до космоса и оборонки.
Могу вас утешить: быть сбитым или вьехать с горки в бетонный столб шансов намного больше. Главное, брать у официальных ритейлеров, чтобы потом было с кем потом судиться на покупку инвалидки.
А если серьезно, возьмите прокат, попробуйте. Может оно вам нахрен не нужно. Я вон купил, покатался и продал, пешком удобней. Главная проблема - лень парковать у магазина и таскать эту дуру по лестницам в переходе (пандусов тогда нормальных не сделали еще, а в металлической колее царапается)
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Компания не назвала количество размещаемых акций и ценовой диапазон размещения. Секретики)
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Сумма сделки превысила 60 млн рублей, рассказал источник vc.ru.
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