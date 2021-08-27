Кто такие страшные пираты интернета киберсквоттеры

Вот бывает же так, что вы решили зарегистрировать домен, а он уже занят кем-то, помимо вас. Знайте, в этот момент где-то на другом конце сервера, сидя на доменах и кучке золотых монет, хихикает киберсквоттер. Он, потирая руки, ждет, когда вы напишете ему, чтобы запросить за домен миллион рублей.