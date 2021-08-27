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Финансы
Nazigul Jusupova

Производитель электромобилей Rivian с инвестициями Amazon подал заявку на проведение IPO в США Статьи редакции

Цена размещения может составить $70-80 млрд, сообщили источники.

  • Подготовка к IPO начнётся после проверки Комиссии по ценным бумагам и биржам США и будет зависеть от рыночных и других условий.
  • Компания не назвала количество размещаемых акций и ценовой диапазон размещения. Reuters со ссылкой на источники пишет, что стоимость размещения может составлять около $70-80 млрд.
  • В феврале 2021 года Bloomerg со ссылкой на источники писал, что компания планирует выйти на биржу в сентябре 2021 года при оценке в $50 млрд. По данным CNBC, в последние месяцы Rivian расширила производство и запланировала строительство второго завода по сборке электромобилей.

  • В январе 2021 года Rivian привлекла $2,65 млрд от группы инвесторов во главе с Т. Rowe Price. Компания не раскрывает свою оценку, но по данным источников Bloomberg, она составляет около $27,6 млрд.

  • В декабре 2019 года компания привлекла $1,3 млрд от Amazon, Ford и других. По данным CrunchBase, с момента основания Rivian привлекла $8,2 млрд.

  • Компания сотрудничает с Amazon — в сентябре Rivian договорилась о производстве 100 тысяч электрических фургонов для ритейлера.

#новости #rivian

1130 просмотров
19 19 комментариев
4
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19 комментариев
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Kesha Pazzy

5

Без картинок читать не интересно.
Вот он, красавчик. Первенец Rivian.

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Мирослав Васильев

Kesha
2

Посмотреть в действии на первые прототипы Rivian если что можно в документалке "Долгий путь на Север (Long Way Up)". Там команда сопровождения на паре таких Rivian проделала путь от южной америки до северной.

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Илья Попов

Мирослав
0

Стоит покупать для коллекции.😁👍

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Alex Mont

Kesha
1

Чем-то напоминает Dodge RAM
И это хорошо

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Kesha Pazzy

1

Первенец стартапа Rivian по имени R1T. Автомобиль снабжён четырьмя электромоторами мощностью 200 л.с. каждый и может проехать на одной зарядке 640 км.

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Отечественный чайник

Kesha
0

Офигенный!

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Илья Попов

Kesha
0

Мечта для каждого автолюбителя.

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Тимофей Айрих

1

Цена размещения может составить $70-80 млрд, сообщили источники.
Это вообще разумно?

Ответить

A.K.

Тимофей
0

Это большой бизнес, там другое слово...

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Kesha Pazzy

0

Мне тут рассказали интересный факт:
В Шэньчжэне (Китай) уже так много электромобилей, что возникла проблема с заправками. Машины очень долго стоят, чтобы заправиться....

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Alex Mont

Kesha
1

Ну ждем прорыва в скорости зарядки
На самом деле, с быстрой зарядкой концептов батарей дофига, только все или сложны и дороги или опасны или недолговечны, или недолго держат заряд. Но это пока.

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Yaacov Ozer

Alex
0

Ну, как минимум есть эти ребята: https://vc.ru/206579

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Alex Mont

Yaacov
0

Звучит очень вкусно, но почему за ними не бегает тесла и не орет "это мое"? И как бы у всех производителей электрокаров сейчас проблема не только в том что это литий-ион, но так же в том, что это стандартные 18650 вроде, е следовательно лишний вес и много обьема занимают (оболочка каждого, круглые), хотя бы это решить-то уж точно можно без новых технологий, но видимо, настолько дороже выйдут специализированные форм-факторы, что никто и не пытается.

А производители телефонов где? Не слышно.
В общем, странно это все, надо проверять контору. По идее все сейчас за ней должны носиться как ошпаренные, от производителей фонариков до космоса и оборонки.

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A.K.

Alex
0

Про опасность как увидел, сразу вспомнил взорвавшийся самокат у нас в СНТ. Благо никто не пострадал и ничего не сгорело. Я сам думал купить, но больно много новостей нехороших, а мне хочется спать спокойно и не бдить во время зарядки.

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Alex Mont

A.K.
0

Один на несколько миллионов. С таким же успехом мог загореться айфон. У кого-то и загорелся в штатах кстати, один раз. Или проводка в обычном авто.

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A.K.

Alex
0

Да вот я все время и думаю поэтому о покупке. А потом то одна новость, то другая про то, как у людей в городе железную дверь вынесло. Прошло несколько месяцев, я только расслабился, а тут уже рядом бабах. Не то чтобы я суеверный, но как-то не шибко подобное мотивирует.

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Alex Mont

A.K.
0

Могу вас утешить: быть сбитым или вьехать с горки в бетонный столб шансов намного больше. Главное, брать у официальных ритейлеров, чтобы потом было с кем потом судиться на покупку инвалидки.

А если серьезно, возьмите прокат, попробуйте. Может оно вам нахрен не нужно. Я вон купил, покатался и продал, пешком удобней. Главная проблема - лень парковать у магазина и таскать эту дуру по лестницам в переходе (пандусов тогда нормальных не сделали еще, а в металлической колее царапается)

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Максим Валентиров

0

Компания не назвала количество размещаемых акций и ценовой диапазон размещения. Секретики) 

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Eugeneer

0

Так в итоге что? на все плечи?)

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