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Финансы
Nazigul Jusupova

«Яндекс» оценил в $60,5 млн потенциальные расходы на решение правовых вопросов, в том числе дело по «колдунщикам» от ФАС Статьи редакции

Компания впервые оценила потенциальный ущерб от антимонопольного разбирательства.

  • При этом компания не признаёт ответственность по этим делам, пишет РБК со ссылкой на отчёт Yandex N.V.
  • «Яндекс» посчитал, что ему придётся потратить 4,377 млрд рублей на решение нормативно-правовых вопросов и 3,275 млрд рублей ($45,2 млн) на юридические дела, связанные с трудоустройством, конфиденциальностью данных, компенсациями из-за аварий в сегменте «Такси».
  • По данным РБК, компания до этого не оценивала потенциальный ущерб от антимонопольного разбирательства и сообщала, что максимальный размер штрафа может составить 15% от годовой выручки на российском рынке.
  • В 2020 году выручка «Яндекса» в сегменте «Поиск и портал» составила 124,3 млрд рублей, 15% от этого — 18,65 млрд рублей. Но этот показатель включает в себя выручку не только от рекламы, но и от размещения рекламы на площадках партнёров в России, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане, отмечает РБК.
  • Летом 2020 года Avito, ivi, «Циан», «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за обогащённых ответов в поисковой выдаче, которые получали только сервисы компании.
  • ФАС обязала прекратить давать преимущества сервисам «Яндекса» и дала месяц на исполнение решения. «Яндекс» подал в суд на ФАС, чтобы признать действия службы незаконными. Заседание назначено на 22 сентября.
  • В мае «Яндекс» рассказал о принципах работы «колдунщиков» для партнёров — должны поддерживать Yandex Pay, «Метрику» и соответствовать другим требованиям.
  • В июне он начал тестировать «колдунщиков» с HeadHunter. В июле «Яндекс» запустил универсальные обогащённые ответы — они позволяют в одном блоке увидеть данные разных компаний.

#новости #яндекс

1431 просмотров
10 10 комментариев
3
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10 комментариев
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Seller of Happiness

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Бедные, давят на них..

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Юрий Другач

Seller
1

На народном кэшбэке+ заработают

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Александр _

0

Я бы пожелал, чтобы яндекса в данный момент вообще не было. Нигде, ни с чем.
Они даже поиск свой испортили - совсем недавно придумали "get-параметры" и забили на disallow и canonical(!!!)
У них теперь своя фишка - Clean-param

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Дмитрий Башкиров

0

Такое чувство по комментариям, как будто боты не только оппозицию хейтят, но и Яндекс.

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BLVCK SQUARE

putki
1

@Инспектор 🌚

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Ivan Zenkov

0

Не зря они наоборот как "херня" читаются.

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Георгий Станков

0

Так не понятно какой ущерб от того что они свои сервисы из колдунщиков выкинут

Они на 50% живут чисто засчет колдунщиков

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Андрей Языков

0

Ути пути
Ахуенно ахуевать, с ахуенной ахуенностью

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Комментарий удален

Ксения Долина

0

ФАС обязала прекратить давать преимущества сервисам «Яндекса» и дала месяц на исполнение решения. Прям такие слова  

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Юрий Другач

0

Рынок отреагировал

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