{"items":[{"comment_id":3206829,"subsite_id":199124,"user_id":714462,"type":"comment_add","id":3206829,"hash":"bd609920ca4ae7e25482bf22a3113a77","date":1630088589,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/286851-reg-ru-blokiruet-domen-i-ne-daet-vozmozhnosti-ego-razblokirovat?comment=3206829","text":"\u0418\u0445 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442 \u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c, \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442 \u0438\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0441\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":714462,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/714462-aleksandr-reznik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/77c1bbb0-2bc4-5d0f-8100-b04b04ee241b\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0420\u0435\u0437\u043d\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":286851,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/286851-reg-ru-blokiruet-domen-i-ne-daet-vozmozhnosti-ego-razblokirovat","title":"Reg.ru \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0434\u043e\u043c\u0435\u043d \u0438 \u043d\u0435 \u0434\u0430\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0435\u0433\u043e\u00a0\u0440\u0430\u0437\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206830,"subsite_id":199120,"user_id":801359,"type":"comment_add","id":3206830,"hash":"e6d1f37ac784868f72c210b84e0e12b9","date":1630088610,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/286681-fas-oshtrafovala-booking-com-na-1-3-mlrd-rubley-za-dominiruyushchee-polozhenie-na-rynke?comment=3206830","text":"\u0412 \u0440\u0430\u0448\u043a\u0435 \u0432\u044b \u0436\u0438\u0432\u0435\u0442\u0435 \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0447\u0442\u043e \u0432\u0430\u043c \u043a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0438 \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d. \u0410 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u044b \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0434\u0443\u043c\u0430\u043b \u043e \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u0435 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, \u0436\u0438\u0442\u044c \u0431\u044b \u0432 \u043d\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435. \u0410 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0431\u043b\u0438\u0437\u043e\u0440\u0443\u043a\u0438\u0445 \u00ab\u043f\u0443\u0441\u0442\u044c \u043c\u043d\u0435 \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e, \u0437\u0430\u0442\u043e \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0441 \u043a\u043e\u043b\u0435\u043d \u043f\u043e\u0434\u043d\u0438\u043c\u0435\u0442\u0441\u044f\u00bb, \u0432\u044b \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u0432 \u0440\u0430\u0448\u043a\u0435 \u0438 \u0436\u0438\u0432\u0435\u0442\u0435. \u0412\u0430\u0441 \u043e\u0431\u0432\u043e\u0440\u043e\u0432\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0438 \u0443\u0449\u0435\u043c\u043b\u044f\u044e\u0442, \u0430 \u0432\u044b \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0440\u0430\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":801359,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/801359-sergey-esipov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e06d56f3-6034-5cc3-9054-c222a14d154a\/","name":"Sergey Esipov","isVerified":false},"content":{"id":286681,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/286681-fas-oshtrafovala-booking-com-na-1-3-mlrd-rubley-za-dominiruyushchee-polozhenie-na-rynke","title":"\u0424\u0410\u0421 \u043e\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 Booking.com \u043d\u0430 1,3 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0434\u043e\u043c\u0438\u043d\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0435\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206832,"subsite_id":199123,"user_id":902568,"type":"comment_add","id":3206832,"hash":"6aeffcd5040abe3e95655aa68b6b6b07","date":1630088619,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/287006-pochemu-vzroslye-vhozhdency-v-it-chasto-pishut-istorii-uspeha?comment=3206832","text":"\u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0435 \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u044b, \u0413\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c \u0438 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u0430\u044f, \u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0435, \u0430 \u0442\u0443\u0442 \u0438\u0437 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u0443\u0442\u044e\u0433\u0430 \u043e\u0440\u0443\u0442 \"\u043d\u0430\u0443\u0447\u0443\". \u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u2014 \u0432\u0441\u0435 \u0441\u0445\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0440\u0430\u0437 \u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u044e\u0442 \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c, \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432-\u0442\u043e \u0442\u0430\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":902568,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/902568-tee-shark","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bb1d4c9b-a1b9-5351-8fec-1c5f5b5c46f8\/","name":"Tee Shark","isVerified":false},"content":{"id":287006,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/287006-pochemu-vzroslye-vhozhdency-v-it-chasto-pishut-istorii-uspeha","title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u044b\u0435 \u0432\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0446\u044b \u0432 IT \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u043f\u0438\u0448\u0443\u0442 \u00ab\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0430\u00bb?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206834,"subsite_id":199123,"user_id":137499,"type":"comment_add","id":3206834,"hash":"354852978981ac09b48a079468255248","date":1630088692,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/287006-pochemu-vzroslye-vhozhdency-v-it-chasto-pishut-istorii-uspeha?comment=3206834","text":"\u043d\u0443 \u044d\u0442\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u043e \"\u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u0435\".\u00a0 \u0418 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0441\u0435\u0431\u044f \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043e\u0431\u0448\u0438\u0440\u043d\u044b\u0435 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":137499,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/137499-john-doe","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9aab86f3-7ebb-8e58-8933-668aff82446c\/","name":"John Doe","isVerified":false},"content":{"id":287006,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/287006-pochemu-vzroslye-vhozhdency-v-it-chasto-pishut-istorii-uspeha","title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u044b\u0435 \u0432\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0446\u044b \u0432 IT \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u043f\u0438\u0448\u0443\u0442 \u00ab\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0430\u00bb?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206835,"subsite_id":199120,"user_id":323726,"type":"comment_add","id":3206835,"hash":"a809cf2fb8357d6701fc02ba37dbef71","date":1630088707,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/286940-anonimnyy-telegram-kanal-soobshchil-chto-v-oae-prigovorili-artema-maslova-korotko-o-rossiyskom-infobiznesmene?comment=3206835","text":"\u0417\u0434\u0440\u0430\u0432\u0441\u0442\u0432\u0443\u0439\u0442\u0435, \u0432\u0430\u043c \u0431\u0430\u043d!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":323726,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/323726-andrey-yazykov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2447afb6-83b9-1baa-ba59-f9002a32c9cf\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u042f\u0437\u044b\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":286940,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/286940-anonimnyy-telegram-kanal-soobshchil-chto-v-oae-prigovorili-artema-maslova-korotko-o-rossiyskom-infobiznesmene","title":"\u0410\u043d\u043e\u043d\u0438\u043c\u043d\u044b\u0439 Telegram-\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u041e\u0410\u042d \u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0438 \u0410\u0440\u0442\u0451\u043c\u0430 \u041c\u0430\u0441\u043b\u043e\u0432\u0430 \u2014 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e \u043e \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c \u0438\u043d\u0444\u043e\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043c\u0435\u043d\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206840,"subsite_id":199123,"user_id":609284,"type":"comment_add","id":3206840,"hash":"a3f4e5fc56fbfb5165bb07ec50fbc948","date":1630088749,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/287006-pochemu-vzroslye-vhozhdency-v-it-chasto-pishut-istorii-uspeha?comment=3206840","text":"\u042d\u0442\u043e \u0434\u0430 :)



\u041d\u043e \u044f \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u044d\u0442\u043e \u0432\u043e\u0442 \u043a \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443:

>\u041b\u0438\u0447\u043d\u043e \u044f \u043d\u0435 \u043f\u0438\u0442\u0430\u044e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430 \u043a \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u0438, \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043c\u043d\u0435 \u043d\u0435 \u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0442\u043e, \u0447\u0435\u043c \u044f \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0441\u044c

\u041f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0436\u0435, \u043d\u043e \u043c\u043e\u043b\u043e\u0434\u043e\u0439 \u2013 \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442.



\u0410 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u0430\u0440\u0438\u0442 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u0438, \u0442\u0443\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u0440\u043e \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u0435\u0431\u044f \u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0442\u043e\u043d\u0443\u0441\u0435 \u0438 \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b\u0438\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438, \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u0432 \u044d\u043c\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0438 \u0443\u043c\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u043f\u043b\u0430\u043d\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":609284,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/609284-shizoidnaya-obezyana","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1468641d-58c3-14e6-adfd-060da3241119\/","name":"\u0428\u0438\u0437\u043e\u0438\u0434\u043d\u0430\u044f \u043e\u0431\u0435\u0437\u044c\u044f\u043d\u0430","isVerified":false},"content":{"id":287006,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/287006-pochemu-vzroslye-vhozhdency-v-it-chasto-pishut-istorii-uspeha","title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u044b\u0435 \u0432\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0446\u044b \u0432 IT \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u043f\u0438\u0448\u0443\u0442 \u00ab\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0430\u00bb?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206841,"subsite_id":199120,"user_id":182608,"type":"comment_add","id":3206841,"hash":"2df7780a2950fb6f2dea2ff17640b66e","date":1630088751,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/286940-anonimnyy-telegram-kanal-soobshchil-chto-v-oae-prigovorili-artema-maslova-korotko-o-rossiyskom-infobiznesmene?comment=3206841","text":"\u041f\u0430\u0446\u0430\u043d \u043a \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0443 \u0448\u0451\u043b, \u043d\u0435 \u0444\u0430\u0440\u0442\u0430\u043d\u0443\u043b\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":182608,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/182608-bastardos-no-pasaran","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/eef37651-b763-f633-4411-8e1b8652eb0f\/","name":"bastardos_no_pasaran","isVerified":false},"content":{"id":286940,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/286940-anonimnyy-telegram-kanal-soobshchil-chto-v-oae-prigovorili-artema-maslova-korotko-o-rossiyskom-infobiznesmene","title":"\u0410\u043d\u043e\u043d\u0438\u043c\u043d\u044b\u0439 Telegram-\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u041e\u0410\u042d \u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0438 \u0410\u0440\u0442\u0451\u043c\u0430 \u041c\u0430\u0441\u043b\u043e\u0432\u0430 \u2014 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e \u043e \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c \u0438\u043d\u0444\u043e\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043c\u0435\u043d\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206844,"subsite_id":199120,"user_id":802748,"type":"comment_add","id":3206844,"hash":"845bc551ad485955a2d1b8401ccac13c","date":1630088760,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/286783-apple-zayavila-v-sude-chto-gotova-razreshit-razrabotchikam-rasskazyvat-o-sposobah-oplaty-v-obhod-app-store?comment=3206844","text":"\u041d\u0435\u043c\u0430\u043b\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":802748,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/802748-adult-swim","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6ce02c01-59ea-5e01-8779-26967f1c5bb8\/","name":"Adult Swim","isVerified":false},"content":{"id":286783,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/286783-apple-zayavila-v-sude-chto-gotova-razreshit-razrabotchikam-rasskazyvat-o-sposobah-oplaty-v-obhod-app-store","title":"Apple \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u0441\u0443\u0434\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u0430\u043c \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u0430\u0445 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0432 \u043e\u0431\u0445\u043e\u0434 App Store"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206846,"subsite_id":199123,"user_id":902568,"type":"comment_add","id":3206846,"hash":"fd082f0dd57fa93c17356c1e5dae232e","date":1630088769,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/287006-pochemu-vzroslye-vhozhdency-v-it-chasto-pishut-istorii-uspeha?comment=3206846","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/39a17b59-fefd-526a-a557-57f82ff86464\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":902568,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/902568-tee-shark","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bb1d4c9b-a1b9-5351-8fec-1c5f5b5c46f8\/","name":"Tee Shark","isVerified":false},"content":{"id":287006,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/287006-pochemu-vzroslye-vhozhdency-v-it-chasto-pishut-istorii-uspeha","title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u044b\u0435 \u0432\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0446\u044b \u0432 IT \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u043f\u0438\u0448\u0443\u0442 \u00ab\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0430\u00bb?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206847,"subsite_id":199132,"user_id":663414,"type":"comment_add","id":3206847,"hash":"d4f1cb33690cf468dd991b920112543b","date":1630088779,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/287045-ilya-sotonin-prodal-ligu-zhkh-on-schitaet-chto-rynok-ne-gotov-k-vyboru-upravlyayushchih-kompaniy-v-domah?comment=3206847","text":"\u0425\u0443\u0436\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043d\u044b\u0442\u044c \u0438 \u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0430. \u041d\u044b\u0442\u044c\u0435 \u0438 \u043d\u0438\u0445\u0435\u0440\u0430\u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u044c\u0435 \u044d\u0442\u043e \u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u044f \u0437\u0430\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435\u0432\u0438\u0441\u0442\u0441\u043a\u0438\u043c \u0443\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u043c. \u0418 \u0423\u041a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0441\u044f, \u043d\u043e \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442 \u043d\u0430 \u043e\u0442\u044c\u0435\u0431\u0438\u0441\u044c \u043a \u0441\u043e\u0436\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":663414,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/663414-aleksey-telyshev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/56d61aff-22c1-5591-bf95-76f0d765aaf1\/","name":"Aleksey Telyshev","isVerified":false},"content":{"id":287045,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/287045-ilya-sotonin-prodal-ligu-zhkh-on-schitaet-chto-rynok-ne-gotov-k-vyboru-upravlyayushchih-kompaniy-v-domah","title":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0421\u043e\u0442\u043e\u043d\u0438\u043d \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b \u00ab\u041b\u0438\u0433\u0443 \u0416\u041a\u0425\u00bb \u2014 \u043e\u043d \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u043a \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0443 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u0434\u043e\u043c\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206848,"subsite_id":199124,"user_id":714462,"type":"comment_add","id":3206848,"hash":"8b67df96a05e3fb7c0a5f3d371e66c70","date":1630088786,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/286851-reg-ru-blokiruet-domen-i-ne-daet-vozmozhnosti-ego-razblokirovat?comment=3206848","text":"\u041c\u043d\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435 \u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e, \u0441 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435\u0433\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0438\u0434\u0451\u0442 \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u0430 \u043d\u0430 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443?

\u041f\u043e \u0441\u0443\u0442\u0438 \u0426\u0411 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u044c \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 (\u043c\u043e\u0442\u0438\u0432\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0438 \u043e\u0431\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e) \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u043f\u043e \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u044b\u043c \u0430\u043a\u0442\u043e\u043c.\u00a0

\u0412 \u0441\u0432\u043e\u044e \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u044c \u0412\u044b \u0435\u0433\u043e \u0432\u043f\u0440\u0430\u0432\u0435 \u043e\u0431\u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c.\u00a0

\u041e\u0431\u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043d\u043e \u0438\u0437 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u044f\u0441\u043d\u044b \u043c\u043e\u0442\u0438\u0432\u044b.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":714462,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/714462-aleksandr-reznik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/77c1bbb0-2bc4-5d0f-8100-b04b04ee241b\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0420\u0435\u0437\u043d\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":286851,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/286851-reg-ru-blokiruet-domen-i-ne-daet-vozmozhnosti-ego-razblokirovat","title":"Reg.ru \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0434\u043e\u043c\u0435\u043d \u0438 \u043d\u0435 \u0434\u0430\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0435\u0433\u043e\u00a0\u0440\u0430\u0437\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206849,"subsite_id":199121,"user_id":95865,"type":"comment_add","id":3206849,"hash":"7a14685356a785a2c43526587497b959","date":1630088795,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/286931-kak-vlyubit-v-korporativ?comment=3206849","text":"\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u044e, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0434\u0440\u0443\u0433 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u0442 \u0432\u0430\u0441 \u0443\u0448\u0435\u043b \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442-\u0438\u043d\u0442\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0442 - \u0437\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0439\u0442\u0435 \u0435\u0433\u043e \u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":95865,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/95865-a-k","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f0b52dc3-f43d-e2a4-7cfe-ec46897be9de\/","name":"A.K.","isVerified":false},"content":{"id":286931,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/286931-kak-vlyubit-v-korporativ","title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u043b\u044e\u0431\u0438\u0442\u044c \u0432 \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206852,"subsite_id":199132,"user_id":663414,"type":"comment_add","id":3206852,"hash":"4853a0a3c4386d6cad1017f8c3721f77","date":1630088871,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/287045-ilya-sotonin-prodal-ligu-zhkh-on-schitaet-chto-rynok-ne-gotov-k-vyboru-upravlyayushchih-kompaniy-v-domah?comment=3206852","text":"\u0412\u043e\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u0430 \u043d\u043e\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043d\u0438\u0445\u0435\u0440\u0430\u043d\u0435\u0436\u0435\u043b\u0449\u0438\u0445 \u0441\u043e\u0441\u0435\u0434\u0435\u0439","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":663414,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/663414-aleksey-telyshev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/56d61aff-22c1-5591-bf95-76f0d765aaf1\/","name":"Aleksey Telyshev","isVerified":false},"content":{"id":287045,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/287045-ilya-sotonin-prodal-ligu-zhkh-on-schitaet-chto-rynok-ne-gotov-k-vyboru-upravlyayushchih-kompaniy-v-domah","title":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0421\u043e\u0442\u043e\u043d\u0438\u043d \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b \u00ab\u041b\u0438\u0433\u0443 \u0416\u041a\u0425\u00bb \u2014 \u043e\u043d \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u043a \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0443 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u0434\u043e\u043c\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206853,"subsite_id":199132,"user_id":357845,"type":"comment_add","id":3206853,"hash":"baed7a39a622f1b851c7ffdec20bcd6f","date":1630088874,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/287045-ilya-sotonin-prodal-ligu-zhkh-on-schitaet-chto-rynok-ne-gotov-k-vyboru-upravlyayushchih-kompaniy-v-domah?comment=3206853","text":"\u0421\u043f\u0440\u0430\u0432\u0435\u0434\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0440\u0430\u0434\u0438, \u0437\u0430\u0447\u0430\u0441\u0442\u0443\u044e, \u0423\u041a \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0442\u0430\u043a \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442. \u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c \u0412\u044b \u0432\u0441\u0435 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u0438 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u0442\u044c \u0423\u041a \u0432 \u0431\u0435\u0437\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043f\u043e \u0444\u0430\u043a\u0442\u0443 \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":357845,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/357845-mihail-zolotov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/460385ae-1e8f-0080-1c9e-d57a6ef2608d\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u0417\u043e\u043b\u043e\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":287045,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/287045-ilya-sotonin-prodal-ligu-zhkh-on-schitaet-chto-rynok-ne-gotov-k-vyboru-upravlyayushchih-kompaniy-v-domah","title":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0421\u043e\u0442\u043e\u043d\u0438\u043d \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b \u00ab\u041b\u0438\u0433\u0443 \u0416\u041a\u0425\u00bb \u2014 \u043e\u043d \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u043a \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0443 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u0434\u043e\u043c\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206856,"subsite_id":199129,"user_id":587797,"type":"comment_add","id":3206856,"hash":"d6601d00afe73e8486cd2e3fe46071db","date":1630088912,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/287080-vkontakte-ogranichit-besplatnoe-proslushivanie-muzyki-ona-budet-dostupna-tolko-so-vklyuchennym-ekranom-ili-na-pk?comment=3206856","text":"\u0412\u043e \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u043c \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0435\u043d - \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u043b\u044e\u0434\u0438 \u043e\u0440\u0443\u0442 \u043f\u0440\u043e \"\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443 (\u0434\u0430\u0436\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 100\u0440) - \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\/\u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430!\" \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0435\u0437\u0434\u0438\u0442\u044c \"\u0437\u0430\u0439\u0446\u0435\u043c\", \u043d\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0438\u0436\u043a\u0438 \u0438 \u043f\u0438\u0432\u0430\u0441\u0438\u043a \u043d\u0430\u0439\u0434\u0443\u0442.



\u0421 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b, \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b \u0432 \u0412\u041a \u0438 \u0442\u0430\u043a - \u0445\u043e\u0442\u044c \u043f\u043e\u043f\u043e\u0439 \u0436\u0443\u0439, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0438 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0412\u041a \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0439 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0441 \u0442\u0435\u0445 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443 \u0438 \u043d\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0442\u0430\u043c. \u041b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u0431\u044b \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0431\u044b\u043b\u043e \u043b\u0435\u0433\u0447\u0435 \u043b\u044e\u0434\u044f\u043c \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u044b\u043a\u0430\u0442\u044c \u044d\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c (\u0442\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043c \u0431\u0435\u0434\u043b\u0430\u043c \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u0442\u043e \u0441 \u043c\u0443\u0437.\u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044f\u043c\u0438), \u0438\u043b\u0438 \u0432\u043e\u0432\u0441\u0435 \u0441\u0430\u043c\u0438\u043c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043b\u0435\u0439\u0431\u043b\u0430\u043c \u0438\u0437 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":587797,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/587797-ilia","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f6dc86f5-3b6c-6cef-5b37-15109bc705ec\/","name":"ilia","isVerified":false},"content":{"id":287080,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/287080-vkontakte-ogranichit-besplatnoe-proslushivanie-muzyki-ona-budet-dostupna-tolko-so-vklyuchennym-ekranom-ili-na-pk","title":"\u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0442 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043b\u0443\u0448\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0438 \u2014 \u043e\u043d\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0430 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u043e \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0451\u043d\u043d\u044b\u043c \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u043e\u043c \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u041f\u041a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206861,"subsite_id":199124,"user_id":608945,"type":"comment_add","id":3206861,"hash":"9669cef6ad52a3e8d9a41f9c473b46b9","date":1630088974,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/283404-geekbrains-ne-oformlyaet-vozvrat-sredstv-i-otkazyvaetsya-rastorgat-dogovor?comment=3206861","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2d3b8949-a7ba-51ec-954c-269e738407c9\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":608945,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/608945-revizor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a2e2eac8-a93d-9254-7bc3-1c33f3ca07ac\/","name":"\u0420\u0435\u0432\u0438\u0437\u043e\u0440","isVerified":false},"content":{"id":283404,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/283404-geekbrains-ne-oformlyaet-vozvrat-sredstv-i-otkazyvaetsya-rastorgat-dogovor","title":"Geekbrains \u043d\u0435 \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0440\u0430\u0441\u0442\u043e\u0440\u0433\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206863,"subsite_id":199130,"user_id":587797,"type":"comment_add","id":3206863,"hash":"1f227ca04c84ac521cf896a7cc211a5e","date":1630089010,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/287035-sber-zapustil-prilozhenie-dlya-muzykantov-studio-tam-mozhno-sozdavat-audiokomnaty-so-slushatelyami-i-prodvigat-treki?comment=3206863","text":"\u0422\u0430\u043a, \u0430 \u043a\u0442\u043e-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f \u0421\u0431\u0435\u0440\u0437\u0432\u0443\u043a\u043e\u043c? \u0410 \u0442\u043e \u0442\u0430\u043c \u0438 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443 \u0432 \u0412\u041a \u0432\u043e\u043d - \u0447\u0442\u043e \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0430\u0442..)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":587797,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/587797-ilia","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f6dc86f5-3b6c-6cef-5b37-15109bc705ec\/","name":"ilia","isVerified":false},"content":{"id":287035,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/287035-sber-zapustil-prilozhenie-dlya-muzykantov-studio-tam-mozhno-sozdavat-audiokomnaty-so-slushatelyami-i-prodvigat-treki","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043b\u044f \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u00ab\u0421\u0442\u0443\u0434\u0438\u043e\u00bb \u2014 \u0442\u0430\u043c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0430\u0443\u0434\u0438\u043e\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0442\u044b \u0441\u043e \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u044c \u0442\u0440\u0435\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206864,"subsite_id":199132,"user_id":60441,"type":"comment_add","id":3206864,"hash":"bf1987068df7922c2fff4d0c5254dd3f","date":1630089015,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/287045-ilya-sotonin-prodal-ligu-zhkh-on-schitaet-chto-rynok-ne-gotov-k-vyboru-upravlyayushchih-kompaniy-v-domah?comment=3206864","text":">\u0418\u043c\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u0421\u043e\u0442\u043e\u043d\u0438\u043d \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442.

\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0421\u0435\u043c\u0451\u043d\u043e\u0432\u0438\u0447.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":60441,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/60441-johnny-vorony","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6546840d-8dae-55c6-84df-9b71c5130bca\/","name":"Johnny Vorony","isVerified":false},"content":{"id":287045,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/287045-ilya-sotonin-prodal-ligu-zhkh-on-schitaet-chto-rynok-ne-gotov-k-vyboru-upravlyayushchih-kompaniy-v-domah","title":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0421\u043e\u0442\u043e\u043d\u0438\u043d \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b \u00ab\u041b\u0438\u0433\u0443 \u0416\u041a\u0425\u00bb \u2014 \u043e\u043d \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u043a \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0443 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u0434\u043e\u043c\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206865,"subsite_id":199123,"user_id":902568,"type":"comment_add","id":3206865,"hash":"45ad20e378a0221827f6c457a5201ce6","date":1630089022,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/287006-pochemu-vzroslye-vhozhdency-v-it-chasto-pishut-istorii-uspeha?comment=3206865","text":"\u041d\u0435. \u041d\u0443 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0436\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0440\u044b\u0439 \u0418\u0422-\u0448\u043d\u0438\u043a, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0443 \u0412\u0430\u0441 \u041c\u041a-61 \u0441\u043e \u0437\u043c\u0435\u0439\u043a\u043e\u0439 \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0432 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0435. \u0411\u043e\u043d\u0443\u0441\u044b \u043a \u0431\u043b\u0435\u0441\u0442\u044f\u0449\u0435\u0439 \u0448\u0451\u0440\u0441\u0442\u043a\u0435 \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0430\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":902568,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/902568-tee-shark","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bb1d4c9b-a1b9-5351-8fec-1c5f5b5c46f8\/","name":"Tee Shark","isVerified":false},"content":{"id":287006,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/287006-pochemu-vzroslye-vhozhdency-v-it-chasto-pishut-istorii-uspeha","title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u044b\u0435 \u0432\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0446\u044b \u0432 IT \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u043f\u0438\u0448\u0443\u0442 \u00ab\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0430\u00bb?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3206866,"subsite_id":199120,"user_id":703803,"type":"comment_add","id":3206866,"hash":"7af37a17b673a98680b270baacb21cfd","date":1630089025,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/286681-fas-oshtrafovala-booking-com-na-1-3-mlrd-rubley-za-dominiruyushchee-polozhenie-na-rynke?comment=3206866","text":"\u0411\u043e\u0440\u0436\u043e\u043c\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0443\u0436\u0435 \ud83d\ude15","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":703803,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/703803-ar-abdurashid","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/181dbfe6-dded-5814-b0cc-84b682d716f7\/","name":"Ar AbduRashid","isVerified":false},"content":{"id":286681,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/286681-fas-oshtrafovala-booking-com-na-1-3-mlrd-rubley-za-dominiruyushchee-polozhenie-na-rynke","title":"\u0424\u0410\u0421 \u043e\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 Booking.com \u043d\u0430 1,3 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0434\u043e\u043c\u0438\u043d\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0435\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435"},"isAnonymous":false}]}