«Яндекс» оценил в $60,5 млн потенциальные расходы на решение правовых вопросов, в том числе дело по «колдунщикам» от ФАС Статьи редакции
Компания впервые оценила потенциальный ущерб от антимонопольного разбирательства.
- При этом компания не признаёт ответственность по этим делам, пишет РБК со ссылкой на отчёт Yandex N.V.
- «Яндекс» посчитал, что ему придётся потратить 4,377 млрд рублей на решение нормативно-правовых вопросов и 3,275 млрд рублей ($45,2 млн) на юридические дела, связанные с трудоустройством, конфиденциальностью данных, компенсациями из-за аварий в сегменте «Такси».
- По данным РБК, компания до этого не оценивала потенциальный ущерб от антимонопольного разбирательства и сообщала, что максимальный размер штрафа может составить 15% от годовой выручки на российском рынке.
- В 2020 году выручка «Яндекса» в сегменте «Поиск и портал» составила 124,3 млрд рублей, 15% от этого — 18,65 млрд рублей. Но этот показатель включает в себя выручку не только от рекламы, но и от размещения рекламы на площадках партнёров в России, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане, отмечает РБК.
- Летом 2020 года Avito, ivi, «Циан», «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за обогащённых ответов в поисковой выдаче, которые получали только сервисы компании.
- ФАС обязала прекратить давать преимущества сервисам «Яндекса» и дала месяц на исполнение решения. «Яндекс» подал в суд на ФАС, чтобы признать действия службы незаконными. Заседание назначено на 22 сентября.
- В мае «Яндекс» рассказал о принципах работы «колдунщиков» для партнёров — должны поддерживать Yandex Pay, «Метрику» и соответствовать другим требованиям.
- В июне он начал тестировать «колдунщиков» с HeadHunter. В июле «Яндекс» запустил универсальные обогащённые ответы — они позволяют в одном блоке увидеть данные разных компаний.
Бедные, давят на них..
Я бы пожелал, чтобы яндекса в данный момент вообще не было. Нигде, ни с чем.
Они даже поиск свой испортили - совсем недавно придумали "get-параметры" и забили на disallow и canonical(!!!)
У них теперь своя фишка - Clean-param
Такое чувство по комментариям, как будто боты не только оппозицию хейтят, но и Яндекс.
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Так не понятно какой ущерб от того что они свои сервисы из колдунщиков выкинут
Они на 50% живут чисто засчет колдунщиков
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ФАС обязала прекратить давать преимущества сервисам «Яндекса» и дала месяц на исполнение решения. Прям такие слова
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В эпичном аниме-дайджесте от Futura by red_mad_robot.
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