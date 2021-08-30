Совладельцы Wildberries впервые возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes Статьи редакции
Татьяне Бакальчук принадлежит 99% компании, её супругу Владиславу Бакальчуку — 1%.
- Forbes составил рейтинг десяти богатейших семей России: их суммарное состояние выросло на $16,1 млрд, до $42,9 млрд.
- В список впервые попала семья основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук и сразу же возглавила его. Совокупное состояние семьи оценивается в более чем $13 млрд.
- Компания строилась как семейная, но формально все 100% принадлежали Татьяне Бакальчук. 31 декабря 2019 года она передала мужу Владиславу Бакальчуку 1%. Это позволило включить их семью в рейтинг, пишет издание.
- По данным ритейлера, передача доли была «чисто технической», так как по законодательству компания с одним владельцем не имеет права создавать 100%-ые дочерние предприятия.
- В августе Татьяна Бакальчук названа самой богатой женщиной России по версии Forbes. Её состояние выросло на 1200% за год до $13 млрд. В марте она возглавила первый рейтинг self-made женщин России с состоянием в $10,1 млрд.
- Рейтинг богатых семей 2020 года возглавляла семья Ротенбергов, в 2021 году они на третьем месте. За год состояние семьи увеличилось на $500 млн, до $5,95 млрд. На втором месте основатели производителя удобрений «Фосагро» семья Гурьевых. Их состояние оценивается в $6,9 млрд.
Ох уж эти self-made..)
Торговать ширпотребом, браком и неликвидом + 2% Сливки с платежей делают богатейшими люди в нашей стране. На честности видимо только беднеешь. ИМХО. Если к примеру богатейший по мнению Forbes, к этому рейтингу так же есть вопрос, открываешь фонд с социальными проектами и кармически возвращаешь помощью детям.
Ширпотреб это очень плохо, кошмар вообще. Это так нечестно, ширпотребом торговать. Нет, чтобы торговать тем, что никому не нужно...
открываешь фонд с социальными проектами и кармически возвращаешь
Согласитесь, вы выбрали странноватую глагольную форму: переходный + время ...
Можете другими словами хоть какой-то смысл внести?
Тем более что она страшная как ядерная война
Подъехала конструктивная критика
На конструктив я не претендовал. Если вам нравится типаж толстой якутки - ваше право.
Умница Татьяна! Так жержать!
Также ржать? Как же?
1% ($150 млн.) тоже неплохо :)
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Завидки берут, что простая женщина, не знающая ни языков программирования, ни прочих абстрактных вещей просто номер один в e-commerce в России на долгие годы? С чего такой хейт?
Преамбула
В сфере культуры и креативных индустрий назрела потребность в новом подходе к оказанию государственной поддержки. К такому выводу пришли эксперты деловой сессии «Утро с фондами», которая состоялась 27 августа 2021 года в рамках Российской креативной недели в Москве.
23 июля сделал заказ 5012318431562532, продавец его отправил через курьерскую службу IML с трекингом 5498732332011. 2 августа мне приходит оповещение что заказ получен, я понятно в недоумении, т.к. заказ не получал и со мной никто не связывался для доставки, звоню в IML, представляюсь, там говорят, что этот трекинг не мои данные и не на мой…
Очередная самая хитрая компания воспользовалась крутыми (нет) технологиями flocktory, вскрывает куки пользователя, вычленяет оттуда почту и от имени flocktory присылает спам в виде скидки, задействовав еще и Henderson (интересно, они то в курсе вообще?)
Добрый вечер! Хочу рассказать как меня заблокировал юдрайв за моё же уведомление.
Почему первые шаги в заведомо выигрышной войне в Instargam с конкурентами не стоит начинать с эмоциями и быстрыми неправильными решениями?
Татьяне Бакальчук принадлежит 99% компании, её супругу Владиславу Бакальчуку — 1%.
Управляющая компания объединила крупнейшие российские лейблы, издательства и перезапустила российскую платформу доставки музыкального контента на витрины
В прошлой статье мы описали первые шаги от "технического" сервиса к "продажному" и как пришло понимание, что широкий функционал не помогает бизнесу. Бизнесу помогают инструменты, решающие конкретные ежедневные задачи. Именно изучение той работы, которую ведут менеджеры даёт понимание куда и как надо идти в разработке и создании продукта, которым…