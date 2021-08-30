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Финансы
Nazigul Jusupova

Совладельцы Wildberries впервые возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes Статьи редакции

Татьяне Бакальчук принадлежит 99% компании, её супругу Владиславу Бакальчуку — 1%.

  • Forbes составил рейтинг десяти богатейших семей России: их суммарное состояние выросло на $16,1 млрд, до $42,9 млрд.
  • В список впервые попала семья основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук и сразу же возглавила его. Совокупное состояние семьи оценивается в более чем $13 млрд.
  • Компания строилась как семейная, но формально все 100% принадлежали Татьяне Бакальчук. 31 декабря 2019 года она передала мужу Владиславу Бакальчуку 1%. Это позволило включить их семью в рейтинг, пишет издание.
  • По данным ритейлера, передача доли была «чисто технической», так как по законодательству компания с одним владельцем не имеет права создавать 100%-ые дочерние предприятия.
  • В августе Татьяна Бакальчук названа самой богатой женщиной России по версии Forbes. Её состояние выросло на 1200% за год до $13 млрд. В марте она возглавила первый рейтинг self-made женщин России с состоянием в $10,1 млрд.
  • Рейтинг богатых семей 2020 года возглавляла семья Ротенбергов, в 2021 году они на третьем месте. За год состояние семьи увеличилось на $500 млн, до $5,95 млрд. На втором месте основатели производителя удобрений «Фосагро» семья Гурьевых. Их состояние оценивается в $6,9 млрд.

#новости #wildberries #татьянабакальчук

2370 просмотров
23 23 комментария
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23 комментария
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Pepe Smoke

18

поднялись на 2% комиссии 

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Никита Грачёв

13

Ох уж эти self-made..)

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badResistor

Никита
0

"фсб-майд"

Ответить

Передний мангал

Никита
–1

Синдерелла с Подмосковья!

Ответить

Victor Buzin

0

Торговать ширпотребом, браком и неликвидом + 2% Сливки с платежей делают богатейшими люди в нашей стране. На честности видимо только беднеешь. ИМХО. Если к примеру богатейший по мнению Forbes, к этому рейтингу так же есть вопрос, открываешь фонд с социальными проектами и кармически возвращаешь помощью детям.

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И.В. Тараканов

Victor
18

Ширпотреб это очень плохо, кошмар вообще. Это так нечестно, ширпотребом торговать. Нет, чтобы торговать тем, что никому не нужно...

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Yuriy Voznesenskiy

Victor
0

Так и есть

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Борис Васильев

Victor
0

открываешь фонд с социальными проектами и кармически возвращаешь

Согласитесь, вы выбрали странноватую глагольную форму: переходный + время ...
Можете другими словами хоть какой-то смысл внести?

Ответить

mnktlux

6

А всего то надо было ввести 2% комиссии

Ответить

Илья Попов

4

Молодчина! Всегда рад, когда кто-то добивается успеха.

Ответить

Сердечный бас

2

Бедный мужик, наверное дома сидит с пивком и не знает что делать, заработать больше не сможет, но и уходить не хочется от такой женщины

Ответить

Борис Агафонцев

Сердечный
0

Тем более что она страшная как ядерная война 

Ответить

Walter Kovacs

Борис
7

Подъехала конструктивная критика

Ответить

Борис Агафонцев

Walter
0

На конструктив я не претендовал. Если вам нравится типаж толстой якутки - ваше право. 

Ответить

Вася Иванов

1

Умница Татьяна! Так жержать!

Ответить

Михаил Стерлин

Вася
0

Также ржать? Как же?

Ответить

Вася Иванов

Михаил
0

Сорри, «ТАК ДЕРЖАТЬ!» 😉

Ответить

Sergey Khohlachev

1

Хорошо.

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Nikolay Kenig

1

Просто зашел за комментами

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Артём Палённый

0

1% ($150 млн.) тоже неплохо :)

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3216q114

Артём
0

Только это цена активов, по факту у него у 150млн рублей на счету может не быть, в отличии от жены.

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Амбиент Музыкантов

0

"Вот на эти два процента и живу".

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Gleb Tyutikov

0

Завидки берут, что простая женщина, не знающая ни языков программирования, ни прочих абстрактных вещей просто номер один в e-commerce в России на долгие годы? С чего такой хейт?

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