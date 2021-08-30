Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Nazigul Jusupova

Рестораторы попросили упростить наём иностранных работников — они хотят самостоятельно их оформлять и оплачивать расходы Статьи редакции

Это ускорит процесс найма и сделает его прозрачным, считают эксперты.

  • Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (АПТПРР) и основатель сети магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев также предложил трудоустраивать мигрантов до официального оформления, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации премьеру Михаилу Мишустину.
  • До получения разрешительных документов работодатель будет перечислять в бюджет обеспечительный платёж, который будет возвращен после официального оформления.
  • В аппарате правительства сообщили «Ъ», что письмо направлено для проработки в МВД и Минтруд. В МВД на запрос «Ъ» не ответили, в Минтруде сообщили, что предложения ассоциации прорабатываются.
  • В России работодатели могут привлекать иностранцев, если не смогли набрать сотрудников внутри региона, а с властями Узбекистана и Таджикистана достигнута договоренность об организованном наборе трудовых мигрантов, ответили в ведомстве.

  • По словам главы комитета по ресторанному бизнесу московской «Деловой России» Сергея Миронова, доля иностранных сотрудников в общепите Москвы и Петербурга составляет 20–90%, а из-за пандемии отрасль потеряла около 30% всех сотрудников.

  • Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что из-за длительного процесса получения разрешения многие мигранты работают нелегально. Поэтому предложения АПТПРР ускорят процесс найма и сделают его прозрачным, считают они.
  • По словам профессора Европейского университета в Санкт-Петербурга Сергея Абашина, следует четко закрепить права мигрантов о количестве рабочих часов, оплате и возможности сменить работу, чтобы исключить риски эксплуатации труда.
  • Руководитель практики частного права НЮС Amulex Елена Проскурова считает, что будет проблематично изменить правила приёма на работу мигрантов, так как миграционное законодательство затрагивает огромное количество федеральных законов и административных регламентов.

#новости #рестораторы

498 просмотров
15 15 комментариев
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 15, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 287610, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 30 Aug 2021 10:08:12 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Изя Слоу

17

Идут на что угодно, лишь бы не улучшать условия труда, привлекая местных работников.

Ответить

Denis Fedorets

5

то есть мысль платить людям деньги, чтобы вакансии стали интересны местным, отбрасывается как неуместная

Ответить

Сердечный бас

3

Дурачки, почему нельзя платить русским в 3 раза больше и пойдут все толпой работать? Всего-то надо не покупать себе новый инфинити

Ответить

Termit Development

Сердечный
–1

Потому что русский работать не хочет!
Ему нужно что-то эфемерное, чтобы не работать, но типа что-то делать и получать в три раза больше.. А мыть котлы и жирные противни, грузить и чистить овощи, отмывать кухню каждую смену, это не для русских, у них видите ли кость белая!
Кто не согласен - приезжайте! Обеспечу проверку по факту!

Ответить

Изя Слоу

Termit
1

Ох уж эти ленивые русские, не желающие трудиться за троих, а получать за одного, да-да.

Ответить

Nikitinz

Сердечный
0

Если в одном месте прибыло (на Инфинити), то в другом месте убыло (хватает денег только на ребят с Узбекистана и Таджикистана). Совсем не дурачки))

Ответить

Masha Kovalyova

Сердечный
0

Работать-то они будут, только все клиенты внезапно уйдут в соседнее заведение с мигрантами и ценами в два раза ниже.

Ответить

Igor Fedorov

2

Ох уж эта нежная и трепетная любовь работодателей к мигрантам ...

Ответить

Непростой нос

1

Моя хотеть ашельбе кешельме патент работать получить до

Ответить

Хозяин

1

20–90%?

Вижу хорошо знает ситуацию.

Ответить

Животный динозавр

Хозяин
0

Не удивлюсь, если проведут дополнительные исследования и выяснят, что 0-100%

Ответить

Григорий Догонин

1

В Москве мало дурачков за 20к работать.
В мореманию больше ни ногой, очень жадный владелец.

Ответить

Sergei Timofeyev

Григорий
0

На чём он на вас сэкономил?

Ответить

Комментарий удален

hakhagmon

0

KFC походу именно так и делает

Ответить

Андрей Петров

0

Лет через пять начнут мигрантов из ЦАР и Афганистана завозить, только бы не платить выше сакральных 30 тысяч

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
Финансы
Nazigul Jusupova
Совладельцы Wildberries впервые возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes Статьи редакции

Татьяне Бакальчук принадлежит 99% компании, её супругу Владиславу Бакальчуку — 1%.

75 75 комментариев
11
Право
Nazigul Jusupova
Китайский регулятор призвал ужесточить контроль за ресторанами, продвигающими себя онлайн Статьи редакции

За использование просроченных продуктов и антисанитарные способы готовки власти хотят усилить надзор за ресторанами и СМИ.

16 16 комментариев
3
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Личный опыт
Ospanov Serik
«Ranbu»: как я стал «Комитетом»

История о том, как увлечение разработкой сервиса заставило человека изучить множество вещей, начиная от написания кода — до написания статей, что в итоге вылилось в «основу» целого проекта.

11 11 комментариев
12
IPQuorum
Глава лейбла «Первое Музыкальное» Мария Опарина: «У нас партнерские отношения с артистами»
0 Обсудить
0
Финансы
Кирилл Балахонов
Топ-5 новостей фондового рынка, которыми трейдеры активнее всего делились за неделю

Еженедельная подборка новостей, которые чаще всего репостили трейдеры и инвесторы в телеграм-каналах об инвестициях.

0 Обсудить
3
МегаФон
«Устройство для обмена мыслями»: как в МегаФоне помогают развивать идеи сотрудников

С помощью менторов и коучей любой специалист может выбрать новое направление работы внутри компании и реализовать свои идеи.

5 5 комментариев
1
IPQuorum
РСПП: диалог с государством – это главный креативный лифт

В сфере культуры и креативных индустрий назрела потребность в новом подходе к оказанию государственной поддержки. К такому выводу пришли эксперты деловой сессии «Утро с фондами», которая состоялась 27 августа 2021 года в рамках Российской креативной недели в Москве.

Пресс-служба ZVONKO GROUP
10 10 комментариев
0
Приёмная
Андрей Гирняк
Divan.ru нарушает политику конфиденциальности и рассылает спам пользователям

Очередная самая хитрая компания воспользовалась крутыми (нет) технологиями flocktory, вскрывает куки пользователя, вычленяет оттуда почту и от имени flocktory присылает спам в виде скидки, задействовав еще и Henderson (интересно, они то в курсе вообще?)

4 4 комментария
2
IPQuorum
От плёнки до цифры: эксперты Российской креативной недели подвели итоги развития музыкальной индустрии за четверть века
Пресс-служба  ZVONKO GROUP
0 Обсудить
0
Приёмная
Jonni P
YouDrive: я обнаружил повреждение, сообщил о нём, а потом мой аккаунт заблокировали

Добрый вечер! Хочу рассказать, как меня заблокировал «ЮДрайв» за моё же уведомление.

26 26 комментариев
41
IPQuorum
ZVONKO GROUP займет пятую часть рынка российского музыкального стриминга

Управляющая компания объединила крупнейшие российские лейблы, издательства и перезапустила российскую платформу доставки музыкального контента на витрины

0 Обсудить
1
Больше статей
null