Рестораторы попросили упростить наём иностранных работников — они хотят самостоятельно их оформлять и оплачивать расходы Статьи редакции
Это ускорит процесс найма и сделает его прозрачным, считают эксперты.
- Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (АПТПРР) и основатель сети магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев также предложил трудоустраивать мигрантов до официального оформления, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации премьеру Михаилу Мишустину.
- До получения разрешительных документов работодатель будет перечислять в бюджет обеспечительный платёж, который будет возвращен после официального оформления.
- В аппарате правительства сообщили «Ъ», что письмо направлено для проработки в МВД и Минтруд. В МВД на запрос «Ъ» не ответили, в Минтруде сообщили, что предложения ассоциации прорабатываются.
- В России работодатели могут привлекать иностранцев, если не смогли набрать сотрудников внутри региона, а с властями Узбекистана и Таджикистана достигнута договоренность об организованном наборе трудовых мигрантов, ответили в ведомстве.
По словам главы комитета по ресторанному бизнесу московской «Деловой России» Сергея Миронова, доля иностранных сотрудников в общепите Москвы и Петербурга составляет 20–90%, а из-за пандемии отрасль потеряла около 30% всех сотрудников.
- Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что из-за длительного процесса получения разрешения многие мигранты работают нелегально. Поэтому предложения АПТПРР ускорят процесс найма и сделают его прозрачным, считают они.
- По словам профессора Европейского университета в Санкт-Петербурга Сергея Абашина, следует четко закрепить права мигрантов о количестве рабочих часов, оплате и возможности сменить работу, чтобы исключить риски эксплуатации труда.
- Руководитель практики частного права НЮС Amulex Елена Проскурова считает, что будет проблематично изменить правила приёма на работу мигрантов, так как миграционное законодательство затрагивает огромное количество федеральных законов и административных регламентов.
Идут на что угодно, лишь бы не улучшать условия труда, привлекая местных работников.
то есть мысль платить людям деньги, чтобы вакансии стали интересны местным, отбрасывается как неуместная
Потому что русский работать не хочет!
Ему нужно что-то эфемерное, чтобы не работать, но типа что-то делать и получать в три раза больше.. А мыть котлы и жирные противни, грузить и чистить овощи, отмывать кухню каждую смену, это не для русских, у них видите ли кость белая!
Кто не согласен - приезжайте! Обеспечу проверку по факту!
Работать-то они будут, только все клиенты внезапно уйдут в соседнее заведение с мигрантами и ценами в два раза ниже.
20–90%?
Вижу хорошо знает ситуацию.
Животный динозавр
Не удивлюсь, если проведут дополнительные исследования и выяснят, что 0-100%
В Москве мало дурачков за 20к работать.
В мореманию больше ни ногой, очень жадный владелец.
Комментарий удален
Лет через пять начнут мигрантов из ЦАР и Афганистана завозить, только бы не платить выше сакральных 30 тысяч
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