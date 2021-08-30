ЦБ упростит получение кредитов для самозанятых: справка из приложения «Мой налог» будет подтверждением дохода Статьи редакции
Сейчас банки часто кредитуют самозанятых как физлиц.
- Центробанк планирует внести изменения в свои документы до конца 2021 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на регулятора. Сейчас для получения кредита физлицам нужно предоставить справку с места работы, НДФЛ и иные документы. Банки выдают кредиты самозанятым, как физлицам, не учитывая статус.
- По словам заместителя руководителя Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсения Беленького, в перечне есть формулировка «иные документы», но банки не спешат принимать документы, которые прямо не указаны в положении.
- В Центробанке сообщили, что справка из налоговой снимет с самозанятых необходимость предъявлять справки с места работы и о доходах. Таким образом ЦБ хочет стимулировать финансирование самозанятых.
- По данным замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой, в России зарегистрировано уже 2,9 млн самозанятых. Предлагаемые изменения сделают для самозанятых доступными льготные программы кредитования малого и среднего предпринимательства.
Кредитование самозанятых имеет высокие риски, так как у большинства самозанятых нестабильный доход и нужно ускорить обмен данными об их доходах между госсервисами и платформами, считают банкиры. Кроме этого, по их словам, нет репрезентативной статистики по самозанятым.
- Для получения статуса самозанятого нужно зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог». Налог самозанятых при предоставлении услуг физлицам составляет 4%, юрлицам и ИП – 6%.
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