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Финансы
Nazigul Jusupova

ЦБ упростит получение кредитов для самозанятых: справка из приложения «Мой налог» будет подтверждением дохода Статьи редакции

Сейчас банки часто кредитуют самозанятых как физлиц.

  • Центробанк планирует внести изменения в свои документы до конца 2021 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на регулятора. Сейчас для получения кредита физлицам нужно предоставить справку с места работы, НДФЛ и иные документы. Банки выдают кредиты самозанятым, как физлицам, не учитывая статус.
  • По словам заместителя руководителя Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсения Беленького, в перечне есть формулировка «иные документы», но банки не спешат принимать документы, которые прямо не указаны в положении.
  • В Центробанке сообщили, что справка из налоговой снимет с самозанятых необходимость предъявлять справки с места работы и о доходах. Таким образом ЦБ хочет стимулировать финансирование самозанятых.
  • По данным замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой, в России зарегистрировано уже 2,9 млн самозанятых. Предлагаемые изменения сделают для самозанятых доступными льготные программы кредитования малого и среднего предпринимательства.

  • Кредитование самозанятых имеет высокие риски, так как у большинства самозанятых нестабильный доход и нужно ускорить обмен данными об их доходах между госсервисами и платформами, считают банкиры. Кроме этого, по их словам, нет репрезентативной статистики по самозанятым.

  • Для получения статуса самозанятого нужно зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог». Налог самозанятых при предоставлении услуг физлицам составляет 4%, юрлицам и ИП – 6%.

#новости #самозанятые

668 просмотров
3 3 комментария
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Окончательный паркур

5

Хорошая новость. Банки в целом не очень хорошо выдают кредиты для ИП, владельцев бизнеса и самозанятых. 

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Большой жёлтый робот

3

Мой налог

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Павел Морозов

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Как они заставят Сбер это сделать?

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