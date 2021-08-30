Сделал сайт — пришли с обыском

Одним зимним утром молодому фрилансеру поступает звонок, что его автомобиль стукнули и необходимо спуститься к машине. Кружка с кофе остается остывать, а фрилансер спускается к автомобилю. При выходе из подъезда его встречают несколько человек, показывают корочки и без приглашения идут в гости, захватив с собой соседей понятых.