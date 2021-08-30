ВТБ запланировал вернуть операционный контроль над «Почта банком» Статьи редакции
Госбанк отказался от него из-за угрозы санкций, но теперь риски снизились.
- Компания хочет выкупить две акции у председателя правления «Почта банка» Дмитрия Руденко и довести свою долю до 50% плюс одна акция, пишет РБК со ссылкой на члена правления ВТБ Дмитрия Пьянова.
- По его словам точные сроки и условия сделки ещё не определены. Ожидается, что выкуп состоится в течение ближайших нескольких месяцев. Также Пьянов не уточнил, согласована ли сделка с «Почтой России».
- По словам Пьянова, ВТБ намерен получить контрольную долю из-за снижения санкционных рисков. По его словам, увеличив долю, ВТБ сможет включить все показатели «Почта банка» в отчётность группы, а не указывать как прибыль дочернего банка. Это не повлияет на итоговый финансовый результат, но усилит розничную часть баланса ВТБ, отметил он.
- Созданный ВТБ и «Почтой России» «Почта Банк» заработал в 2016 году на базе «Лето банка». В конце 2017 года ВТБ продал две акции «Почта банка» председателю правления Дмитрию Руденко и потерял операционный контроль над активом. С тех пор ВТБ и «Почта России» стали паритетными владельцами банка — по 50% минус одна акция.
- «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одного из банков писали, что ВТБ избавилась от акций из-за санкций. С 2014 года ВТБ находится под санкциями США и Евросоюза. Запрет распространяется на все компании и организации, которые на 50% или больше принадлежат попавшим под санкции компаниям.
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Любопытно, во сколько Руденко оценит свои акции.
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