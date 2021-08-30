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Финансы
Маша Цепелева

Сервис управления клиентскими данными KonnektU привлёк 120 млн рублей от МТС Статьи редакции

Компания планирует вложить деньги в развитие платформы и инструментов, увеличение продаж и усиление команды.

6 6 комментариев
745 просмотров

МТС вложила 120 млн рублей в платформу управления клиентскими данными KonnektU для развития совместных проектов, рассказали vc.ru стороны сделки.

KonnektU планирует потратить деньги на развитие платформы, инструменты анализа данных, расширение каналов продаж и усиление команды, рассказали vc.ru в компании.

KonnektU — это платформа для сбора данных клиентов из разных каналов: операторов связи, систем трекинга посетителей, социальных сетей, мессенджеров и других. Она может собирать профили клиентов, помогать в настройке персонализированных рекламных кампаний.

Через сервис клиенты могут запускать программы лояльности и таргетинговую рекламу, анализировать результаты.

Среди клиентов KonnektU — Unilever, Michlen, Total, Nestle и другие. По собственным данным, в базах компании — более 60 млн ID потребителей. По данным базы «Контур.Фокус», выручка KonnektU (ООО «СРМ Солюшнс») в 2020 году составила 186,17 млн рублей, прибыль — 21,62 млн рублей.

Мы наблюдаем геометрический рост спроса на сбор и обработку доступных данных о потребителях для улучшения клиентского опыта и прогнозируем ежегодный рост отрасли в среднем на 35% в ближайшие пять лет. МТС и KonnektU имеют множество вариантов для партнерства.

Ислам Мидов
руководитель венчурного фонда МТС

В KonnektU добавили, что совместно с МТС планируют создавать новые продукты и сервисы для «анализа поведения потребителей в онлайн и офлайн каналах».

  • В июне МТС инвестировала в виртуальный банк с чат-ботом TalkBank, в январе — в сервис по оказанию бытовых услуг Airo, в сентябре 2020 года — в сервис для учета и управления личными финансами Coinkeeper и образовательную платформу «Академия перемен». Общая сумма сделок — более 500 млн рублей.

#мтс #инвестиции #konnektu #новость

6 6 комментариев
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6 комментариев
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Kuper Bad

1

Планирует, это как бы сказали, что сделаем или переведем отдельно в другие активы?

Звучит как планирую стать миллиардером, но не знаю когда.

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Илья Попов

Kuper
0

Думаю, заслуживает уважения, что планирует и хочет стать миллиардером.

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Константин Салахутдинов

1

Michelin неправильно написан

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Илья Попов

Константин
0

Вероятно она владеет французским языком. Пишется мишелин, говорится Мишлен.🙂

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Илья Попов

0

Это же отлично, когда планируют, стараются, не стоят на месте, а МТС как добрая фея всем помогает развиться. По сути так и должно быть. Рука руку моет, а руки лицо. Лицо, это общее благосостояние. 

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Andrey Kulin

0

как они будут таргетироваться в среде мобильных приложений в iOS? 

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