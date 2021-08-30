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Финансы
Маша Цепелева

Акции игровых компаний из Китая упали после ограничения на видеоигры для детей до трёх часов в неделю Статьи редакции

Раньше компании ограничивали время игр детей до 1,5 часов в день.

  • Власти Китая ограничили время, которое несовершеннолетние могут потратить на видеоигры. Подросткам разрешено играть только с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни, сообщает Bloomberg со ссылкой на государственное информационное агентство Xinhua.

  • Для проверки возраста пользователи при регистрации должны вводить реальное имя и номер телефона. А регулирующие органы усилят проверки.
  • «Это решение является самым строгим из всех принятых в Китае, и сведёт на нет большую часть расходов несовершеннолетних, которые и так были чрезвычайно низкими», — пояснил изданию аналитик Niko Partners Дэниел Ахмад.
  • После решения властей акции разработчика игр NetEase падали на минимуме на 9,3% на предварительных торгах на бирже Nasdaq. Котировки крупнейшего акционера Tencent, компании Prosus NV упали на 2,35% на бирже в Амстердаме.
Котировки акций Netease Bloomberg
  • Крупнейшая игровая компания в Китае Tencent заявила, что её выручка от несовершеннолетних составляет менее 3%. Компания и раньше ограничивала время игр детей и подростков до одного часа в будние дни и не более двух часов во время каникул и праздников.
  • В июле инвесторы продали акции китайских компаний на $2 млрд на фоне ограничений китайских властей.
  • В августе акции китайских игровых компаний падали на 10% после того, как государственные СМИ сравнили игры с наркотиками

#новость #китай #tencent #netease #prosus

1609 просмотров
25 25 комментариев
7
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25 комментариев
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Непростой нос

13

КПК, конечно, ебанулись на отлично -) 

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Denis Kolesnikov

7

Будут ездить погамать в Благовещенск:)

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Илья М

Denis
1

В Макао большинству будет ближе и проще наверное. Или в гонконгском диснейленде кибер-клубы откроют.
Новость же коснется только материкового Китая наверняка.
Но идея в целом хорошая, пущай поспособствует развитию экономики Дальнего Востока :)

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Nikita Krestyanikov

3

даешь гейм-туризм!

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Иван Драго

Nikita
10

Буква М важна как никогда! 

Ответить

evilnw

4

Скоро вместо туалетной бумаги можно будет покупать акции китайских it компаний. Существенная экономия.

Ответить

Alex Mont

3

Жестоко. Давать гамать по 3 часа в неделю в эти их любимые ммо, это как нарику шприц давать раз в неделю. Сразу бы просто запретили что ли. Нелюди. Сволочи.

*смотрит на свой шорт, который предательски растет".

Ответить

Павел Морозов

Alex
0

Маленький китайчонок не должен играть

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Konstantin Gevorkov

1

Жесть, а как же киберспортсмены?
Хотя, зависимость от игр с детства тормозит развитие других навыков. Ещё с соцсетями есть похожая проблема. Тема очень неоднозначная, непонятно, где большее зло

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Илья Попов

Konstantin
2

Не согласен с вами. Думаю наоборот - развивается интеллект детей.

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Konstantin Gevorkov

Илья
1

Интеллект да, я про другие навыки, например, коммуникативные, спортивно-физические. Но это не точно)

Ответить

Илья Попов

Konstan…
0

В этом смысле, да, знаете, дети есть дети. Они с удовольствием играют и спортивные и интеллектуальные игры. Мы тоже были детьми и знаем что как.

Ответить

Харухи

1

Почему только видеоигры интересно. По мне так те же тиктоки куда пагубнее влияют на мозг ребёнка из-за постоянного переключения между роликами. Но в целом направление правильное. Я бы вообще запретил несовершеннолетним владеть смартфонами, только кнопочные телефоны для звонков и переписки. 

Ответить

Александр Хрусталев

Харухи
1

Да чего мелочиться - и компьютер запретить. А писать только пером на пергаменте, не иначе.😅

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Павел Морозов

Александр
0

Ручка и бумага наше все

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Павел Дан

1

Страшно

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Илья М

1

Жесткач :)
Расцвет черного рынка будет в этой сфере в китае: подпольные игровые клубы, левые аккаунты "взрослые". И за всё это башляет с мамкиных карманных денег тинейджер.
З.Ы. а Тенцент не упал сильно? чуток прикупить бы.

Ответить

Artur Fedorov

1

Детства лишили детей

Ответить

Infinity Trap

0

Наконец-то Raid SL - пизда?

Ответить

Andre Macareno

Infinity
2

Геншину с милыми тянками тоже

Ответить

Павел Морозов

Infinity
0

Она разве китайская?

Ответить

Олег Asti

0

Вот же везёт им в Китае.

Ответить

Виктор Булов

0

Они весь год падают

Ответить

Илья Попов

0

Один китаец - одно дерево
Зато они на первом месте по поставку лесоматериалов в Европу и США. Маленький нюанс  - вырубка леса в Китай запрещено. 
Всё это свидетельствует о мудрости КПК.

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3216q114

Илья
0

Ну так правильно переправляют российский лес.
Или почему у нас экспорт кругляша запретили (ограничили ?)

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