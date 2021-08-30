Акции игровых компаний из Китая упали после ограничения на видеоигры для детей до трёх часов в неделю Статьи редакции
Раньше компании ограничивали время игр детей до 1,5 часов в день.
Власти Китая ограничили время, которое несовершеннолетние могут потратить на видеоигры. Подросткам разрешено играть только с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни, сообщает Bloomberg со ссылкой на государственное информационное агентство Xinhua.
- Для проверки возраста пользователи при регистрации должны вводить реальное имя и номер телефона. А регулирующие органы усилят проверки.
- «Это решение является самым строгим из всех принятых в Китае, и сведёт на нет большую часть расходов несовершеннолетних, которые и так были чрезвычайно низкими», — пояснил изданию аналитик Niko Partners Дэниел Ахмад.
- После решения властей акции разработчика игр NetEase падали на минимуме на 9,3% на предварительных торгах на бирже Nasdaq. Котировки крупнейшего акционера Tencent, компании Prosus NV упали на 2,35% на бирже в Амстердаме.
- Крупнейшая игровая компания в Китае Tencent заявила, что её выручка от несовершеннолетних составляет менее 3%. Компания и раньше ограничивала время игр детей и подростков до одного часа в будние дни и не более двух часов во время каникул и праздников.
- В июле инвесторы продали акции китайских компаний на $2 млрд на фоне ограничений китайских властей.
- В августе акции китайских игровых компаний падали на 10% после того, как государственные СМИ сравнили игры с наркотиками
Будут ездить погамать в Благовещенск:)
даешь гейм-туризм!
Скоро вместо туалетной бумаги можно будет покупать акции китайских it компаний. Существенная экономия.
Жестоко. Давать гамать по 3 часа в неделю в эти их любимые ммо, это как нарику шприц давать раз в неделю. Сразу бы просто запретили что ли. Нелюди. Сволочи.
*смотрит на свой шорт, который предательски растет".
Жесть, а как же киберспортсмены?
Хотя, зависимость от игр с детства тормозит развитие других навыков. Ещё с соцсетями есть похожая проблема. Тема очень неоднозначная, непонятно, где большее зло
Не согласен с вами. Думаю наоборот - развивается интеллект детей.
Интеллект да, я про другие навыки, например, коммуникативные, спортивно-физические. Но это не точно)
В этом смысле, да, знаете, дети есть дети. Они с удовольствием играют и спортивные и интеллектуальные игры. Мы тоже были детьми и знаем что как.
Почему только видеоигры интересно. По мне так те же тиктоки куда пагубнее влияют на мозг ребёнка из-за постоянного переключения между роликами. Но в целом направление правильное. Я бы вообще запретил несовершеннолетним владеть смартфонами, только кнопочные телефоны для звонков и переписки.
Да чего мелочиться - и компьютер запретить. А писать только пером на пергаменте, не иначе.😅
Жесткач :)
Расцвет черного рынка будет в этой сфере в китае: подпольные игровые клубы, левые аккаунты "взрослые". И за всё это башляет с мамкиных карманных денег тинейджер.
З.Ы. а Тенцент не упал сильно? чуток прикупить бы.
Наконец-то Raid SL - пизда?
Один китаец - одно дерево
Зато они на первом месте по поставку лесоматериалов в Европу и США. Маленький нюанс - вырубка леса в Китай запрещено.
Всё это свидетельствует о мудрости КПК.
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