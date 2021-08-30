Что дизайнеру написать в резюме, чтобы его заметили

Мягкие навыки порой недооценивают, в резюме их ставят в самый конец, после опыта работы, считая зачастую и вовсе необязательным элементом. Никита Черемисинов, Product Design Lead в Kaspersky, рассуждает, каких мягких навыков порой не хватает в резюме дизайнера (и не только) и почему и как о них стоит говорить.