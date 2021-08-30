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Финансы
Маша Цепелева

Стартап-разработчик головоломок WowCube привлёк $4,5 млн от главы Xsolla Александра Агапитова и других Статьи редакции

Компания планирует открыть предзаказы на покупку устройств в сентябре.

37 37 комментариев
2163 просмотров

Разработчик головолок WowCube компания Cubios, создатель портативного игрового куба WowCube привлёк $1,5 млн от компании Hand of Midas основателя Xsolla Александра Агапитова и около $3 млн от фондов Dobro Capital, Starta Capital, InvestFest Network VC, Quonota и индивидуальных бизнес-ангелов, сообщает VentureBeat.

WowCube похож на кубик Рубика с дисплеями. Через приложение для iOS и Android по Bluetooth можно загрузить на устройство до 24 игр. У куба 24 экрана и восемь микропроцессоров.

Илья Осипов начал разрабатывать WowCube в Калифорнии в конце 2016 года, а в 2018 году показал первый прототип. По данным на август 2021 года, устройством заинтересовали дистрибуторы в 18 странах. Наибольший спрос — из Японии.

У компании есть предварительные бронирования на 155 тысяч устройств, это около $39 млн, по розничным ценам $250 за штуку. WowCube планирует открыть предварительные заказы в сентябре.

Пока компания собирает заявки без предварительной оплаты, потому что не известна дата начала поставок.

  • В 2019 году WowCube привлёк $1,4 млн от бизнес-ангелов на запуск производства и тестирование различных каналов продаж.

#новость #wowcube

37 37 комментариев
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37 комментариев
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Nikolay Belousov

17

В 2013 году на Кикстартере появился проект приставки Oura. За ним стояли ветераны игровой индустрии, во главу угла поставившие доступность ($ 99 за приставку) и широкие возможности дистрибуции игр для инди-разработчиков.
Проект на ура был воспринят сообществом, собрал более $ 5 млн ещё на этапе краудфандинга, но впоследствии печально сгорел.
Основной причиной провала Oura считают недостаточно большой каталог игр. Сотни студий пообещавших портировать свои разработки на новую платформу (на базе Андроид, к слову), куда-то исчезли, когда дело дошло до подсчетов потенциальной выручки от продаж в сторе Oura.

Я убеждён, что для инвесторов существует красочный питч дек с рассказом о создаваемой экосистеме и заработке на продаже софта, а не железок.
Но если взглянуть правде в глаза, имеем следующее (далее + и -):
+ революционный форм-фактор
- неконкурентная цена в $ 250 (Nintendo Switch Lite стоит $ 189)
- заведомо узкий каталог игр (особенность форм-фактора)

Отдельно отмечу, что 50 000 емейлов людей, которые не видели, что консоль будет стоить $ 250 не равно 50 000 предзаказов.
Это проявление интереса, с конверсией в заказ не более 10 %.
А предварительные заявки от крупных ритейлеров - это уже басни из прошлого века.
Поставить товар на полку - небольшая проблема.
Большая проблема - обеспечить уходимость товара с полок.

Сам гаджет наверняка окажется на полках музеев, как проявление изобретательной человеческой мысли, но как бизнес обернётся провалом с вероятностью 99 %.

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Илья Шишкунов

Nikolay
2

Можно короче, данный проект - обыкновенный скам дедов, которые не понимают, как работают современные технологии, но думают снова продать детям какую-то херню. 

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Valentin Dombrovsky

Илья
0

Агапитов вроде чо-т понимает. По крайней мере, про бигдату.

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Илья Шишкунов

Valentin
2

Обыкновенный мошенник (я про создателя кубика), который продает свою репутацию лохам. 
Ни продукта, ни выкладок на уровне дизайна даже нет, ни уже тем более инженерных патентов или разработок рабочих или промышленных мощностей для инвестирования в создание нового форм-фактора.
Слепит говно, сколько выйдет продаст под соусом государственных программ для детей, деньги распилит и сольётся после второй или третьей ревизии.
И это если запустится. Скриньте. 
Хотя, впрочем, только такой проект сейчас готов открыто принять инвестиции от такого компании с настолько убитой репутацией, плюс, скорее всего, круги общения там у ребят тоже общие (и я это не к тому, что мне не нравится технологии Ксоллы, просто владелец из-за своего гонора и самодурства серьезно насрал ей в репутацию, хотя я бы не назвал его решение по сокращению плохим, исключительно форма, в которой он всё это подал) 

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Андрей Лядков

Илья
0

Патенты у проекта вроде бы как есть. В том числе в Китае, австралии и Америке

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Илья Шишкунов

Андрей
0

Да? Покажите. Уверен, что там ничего, кроме внешнего дизайна не будет, проект на уровне железа просто слишком сложно оптимизировать, да и не нужно. 
Можно долго тут расписывать всё недостатки форм-фактора и задумки, но я даже не верю, что её технически возможно реализовать - у нас топ компании складные смартфоны с морщинами выпускают, а тут человек куб компаньон из игр Валв воссоздать пытается 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
0

К примеру, интерефейс подключения куба к Маку, который показан в видео, как он работает? Какие там порты? Как он сертифицирован? Как совместим с платформой? Кто разработал приложение? Как передаёт данные и в каком виде? Сколько реально памяти в кубе? Какие мощности чипов и как они могут скоординировано работать? Как перерабатывается пользовательский интерфейс под квадратный экран? 
Вопросов очень многое ответы на них должны быть уже сейчас в форме патентов, или это скам. 

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Илья

Илья
0

Или вот сказано, что управлять можно сенсором, кручением, тряской - где датчики тогда расположены? Какие используются? Кто разработал? Где информацию взять? А нигде, это всё фейк 

Ответить

Ivan Zenkov

Nikolay
1

Ouya

Ответить

Лев Щенин

Nikolay
0

Отличный анализ !
Когда же стартаперы запустят сервис прогнозов на VC по принципу:
- Взлетит или не взлетит ?

Ответить

Илья Шишкунов

Лев
0

Уже запустил, обращайтесь 

Ответить

Всвиторе

Илья
0

Ссылку.

Ответить

Илья Шишкунов

Всвиторе
0

Обращайтесь 
https://vc.ru/u/49928-ilya-shishkunov

Ответить

Лев Щенин

Илья
0

есть прямая ссылка на сервис прогнозов ?

Ответить

Илья Шишкунов

Лев
0

Могу на курсы КВН записать

Ответить

Dennis Gooddeni

Nikolay
0

Может, ты тогда сделаешь пару предположение, почему выделяют деньги вот на такие проекты…. стирка бабла?

Ответить

Maksim

16

Вот куда финансовая доля 150 уволенных работников пошла, на стартап 😎

Ответить

Дмитрий Лукашов

6

Видно пацаны вьебывают

Ответить

Ivan Zenkov

3

Короче, я придумал эту, как её, джангу... Или как её? Ну ты знаешь. Ну, блядь, башня такая, которая из палок. Но типа каждая палка это электронной прибор с Bluetooth и экраном и короче... Ээээ... Короче там, животные, складываешь/вынимаешь они там  гыгыгы ебуца. Не ну не ебуца конечно. Детское что-то делают. Слова английские говорят, ещё всякая хуйня. Софт я в принципе найду кому написать тут у меня есть человечек. Ты там китайцев подряди которые любое говно делают, предварительное бронирование лямов на 50 баксов. Так. Самое главное.

Куда за деньгами зайти?

Ответить

Valentin Dombrovsky

2

Хэнд оф бигдата. 

Ответить

Илья М

0

Зумеры открыли для себя кубик-рубик? только кастрированный по сегментам.
Хотя ролик ниче так.

Ответить

Ivan Zenkov

Илья
3

Они с этим кубом носятся уже лет десять. Помню их по ТВ показывали, когда люди ещё смотрели ТВ "русский Стив Джобс от мира игрушек", " наш ответ" и вот это всё.

Ответить

Функциональный завод

Илья
1

Не зумеры )) там работает моя первая шеф )) они крутые нереально )

Ответить

Илья М

Функциональный
1

Идея-то красивая в ролике. Но 4 грани? что там можно накрутить такого.
Будем посмотреть результат.

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

1

 Hand of Midas

угар

Ответить

Alex Suv

0

Эта штука не отвечает на один важный вопрос. Зачем? Весь этот функционал можно уместить в обычном приложении, а смысл разве что в развитии мелкой моторики рук у детей. Но и для этих целей можно приобрести что-то покруче и подешевле. Гавно без задач. Будет лежать в пыли через неделю уже.

Ответить

Nikolay Vavilov

Alex
1

смысл, что телефоны есть у всех, а кубик ребенок понесет в школу. А оттуда вау-эффект и "хочу хочу купи купи". 
А если его еще можно на парту ставить, как аксессуар - то вообще. 

Вспомни тамагочи.

Ответить

Alex Suv

Nikolay
0

Ну Тамагочи на волне хайпа прокатились и всё. И нет больше никаких Тамагочи. Так что как долгосрочная инвестиция – это по моему очень идиотская затея. Хотя если человек увольняет сотрудников основываясь на сырых данных своей "бигдаты", то наверняка с долгосрочным планированием у него есть проблемка.

Ответить

Ruslan Sharapov

Alex
2

И нет больше никаких Тамагочи

Вы же в курсе, что Bandai до сих пор производит их? Включая кобрендинг-версии с Disney, Hello Kitty и другими популярными франшизами? Я уж не говорю, что новые версии содержат камеру, стоят по $60 и, похоже, неплохо раскупаются даже по этой цене.

Ответить

Nikolay Vavilov

Alex
0

вообще не понимаю причем тут действия собственника по отношению к работникам, которых он считает не эффективными и его инвестиции в продукты? 
он может завтра пойти, 100% долю в компании заложить в казино и проиграть-  его выбор. 

Волна хайпа тамогочи была достаточна,  чтобы на ней заработать, как и спиннеров, сипл-дипов и прочих вещей). 

Ответить

Ruslan Sharapov

Nikolay
0

Ну там такая "волна хайпа", что аж с 1996 и по сей день продажи идут, выпускаются всё новые и новые версии, рисуются аниме-сериалы и делаются игры для консолей и смартфонов. Нехилый такой хайп, получается :) Всем бы так хайпануть на 25 лет.

Ответить

Илья Шишкунов

0

Моча инвестировала в говно 

Ответить

Vladimir F.

0

Как по мне - классная стартап, наблюдаю за Ильей в ФБ.
Рынок детского онлайн образования растет и это то направление куда они идут.

Ответить

Дмитрий Беленов

0

Но он слишком мало будет проявлять активности в чатах, поэтому Агапитов эти бабки заберёт обратно

Ответить

Pronob Saha

0

Hi

Ответить

Pronob Saha

0

https://usamusiclivestream.com/bangladesh-vs-new-zealand/

Bangladesh VS New Zealand
Bangladesh VS New Zealand
usamusiclivestream.com
Ответить

badResistor

0

подождите, а в чем разница с обычным телефоном? Что не сможет заменить там телефон? Или тут как соковыжималка из пакетов? специально урезать приложения чтобы они шли не на телефоне а на этой ерунде?

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