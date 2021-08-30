Компания планирует открыть предзаказы на покупку устройств в сентябре.

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Разработчик головолок WowCube компания Cubios, создатель портативного игрового куба WowCube привлёк $1,5 млн от компании Hand of Midas основателя Xsolla Александра Агапитова и около $3 млн от фондов Dobro Capital, Starta Capital, InvestFest Network VC, Quonota и индивидуальных бизнес-ангелов, сообщает VentureBeat.

WowCube похож на кубик Рубика с дисплеями. Через приложение для iOS и Android по Bluetooth можно загрузить на устройство до 24 игр. У куба 24 экрана и восемь микропроцессоров.

Илья Осипов начал разрабатывать WowCube в Калифорнии в конце 2016 года, а в 2018 году показал первый прототип. По данным на август 2021 года, устройством заинтересовали дистрибуторы в 18 странах. Наибольший спрос — из Японии.

У компании есть предварительные бронирования на 155 тысяч устройств, это около $39 млн, по розничным ценам $250 за штуку. WowCube планирует открыть предварительные заказы в сентябре.

Пока компания собирает заявки без предварительной оплаты, потому что не известна дата начала поставок.