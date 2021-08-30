Стартап-разработчик головоломок WowCube привлёк $4,5 млн от главы Xsolla Александра Агапитова и других Статьи редакции
Компания планирует открыть предзаказы на покупку устройств в сентябре.
Разработчик головолок WowCube компания Cubios, создатель портативного игрового куба WowCube привлёк $1,5 млн от компании Hand of Midas основателя Xsolla Александра Агапитова и около $3 млн от фондов Dobro Capital, Starta Capital, InvestFest Network VC, Quonota и индивидуальных бизнес-ангелов, сообщает VentureBeat.
WowCube похож на кубик Рубика с дисплеями. Через приложение для iOS и Android по Bluetooth можно загрузить на устройство до 24 игр. У куба 24 экрана и восемь микропроцессоров.
Илья Осипов начал разрабатывать WowCube в Калифорнии в конце 2016 года, а в 2018 году показал первый прототип. По данным на август 2021 года, устройством заинтересовали дистрибуторы в 18 странах. Наибольший спрос — из Японии.
У компании есть предварительные бронирования на 155 тысяч устройств, это около $39 млн, по розничным ценам $250 за штуку. WowCube планирует открыть предварительные заказы в сентябре.
Пока компания собирает заявки без предварительной оплаты, потому что не известна дата начала поставок.
- В 2019 году WowCube привлёк $1,4 млн от бизнес-ангелов на запуск производства и тестирование различных каналов продаж.
В 2013 году на Кикстартере появился проект приставки Oura. За ним стояли ветераны игровой индустрии, во главу угла поставившие доступность ($ 99 за приставку) и широкие возможности дистрибуции игр для инди-разработчиков.
Проект на ура был воспринят сообществом, собрал более $ 5 млн ещё на этапе краудфандинга, но впоследствии печально сгорел.
Основной причиной провала Oura считают недостаточно большой каталог игр. Сотни студий пообещавших портировать свои разработки на новую платформу (на базе Андроид, к слову), куда-то исчезли, когда дело дошло до подсчетов потенциальной выручки от продаж в сторе Oura.
Я убеждён, что для инвесторов существует красочный питч дек с рассказом о создаваемой экосистеме и заработке на продаже софта, а не железок.
Но если взглянуть правде в глаза, имеем следующее (далее + и -):
+ революционный форм-фактор
- неконкурентная цена в $ 250 (Nintendo Switch Lite стоит $ 189)
- заведомо узкий каталог игр (особенность форм-фактора)
Отдельно отмечу, что 50 000 емейлов людей, которые не видели, что консоль будет стоить $ 250 не равно 50 000 предзаказов.
Это проявление интереса, с конверсией в заказ не более 10 %.
А предварительные заявки от крупных ритейлеров - это уже басни из прошлого века.
Поставить товар на полку - небольшая проблема.
Большая проблема - обеспечить уходимость товара с полок.
Сам гаджет наверняка окажется на полках музеев, как проявление изобретательной человеческой мысли, но как бизнес обернётся провалом с вероятностью 99 %.
Можно короче, данный проект - обыкновенный скам дедов, которые не понимают, как работают современные технологии, но думают снова продать детям какую-то херню.
Агапитов вроде чо-т понимает. По крайней мере, про бигдату.
Обыкновенный мошенник (я про создателя кубика), который продает свою репутацию лохам.
Ни продукта, ни выкладок на уровне дизайна даже нет, ни уже тем более инженерных патентов или разработок рабочих или промышленных мощностей для инвестирования в создание нового форм-фактора.
Слепит говно, сколько выйдет продаст под соусом государственных программ для детей, деньги распилит и сольётся после второй или третьей ревизии.
И это если запустится. Скриньте.
Хотя, впрочем, только такой проект сейчас готов открыто принять инвестиции от такого компании с настолько убитой репутацией, плюс, скорее всего, круги общения там у ребят тоже общие (и я это не к тому, что мне не нравится технологии Ксоллы, просто владелец из-за своего гонора и самодурства серьезно насрал ей в репутацию, хотя я бы не назвал его решение по сокращению плохим, исключительно форма, в которой он всё это подал)
Патенты у проекта вроде бы как есть. В том числе в Китае, австралии и Америке
Да? Покажите. Уверен, что там ничего, кроме внешнего дизайна не будет, проект на уровне железа просто слишком сложно оптимизировать, да и не нужно.
Можно долго тут расписывать всё недостатки форм-фактора и задумки, но я даже не верю, что её технически возможно реализовать - у нас топ компании складные смартфоны с морщинами выпускают, а тут человек куб компаньон из игр Валв воссоздать пытается
К примеру, интерефейс подключения куба к Маку, который показан в видео, как он работает? Какие там порты? Как он сертифицирован? Как совместим с платформой? Кто разработал приложение? Как передаёт данные и в каком виде? Сколько реально памяти в кубе? Какие мощности чипов и как они могут скоординировано работать? Как перерабатывается пользовательский интерфейс под квадратный экран?
Вопросов очень многое ответы на них должны быть уже сейчас в форме патентов, или это скам.
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https://vc.ru/u/49928-ilya-shishkunov
Может, ты тогда сделаешь пару предположение, почему выделяют деньги вот на такие проекты…. стирка бабла?
Короче, я придумал эту, как её, джангу... Или как её? Ну ты знаешь. Ну, блядь, башня такая, которая из палок. Но типа каждая палка это электронной прибор с Bluetooth и экраном и короче... Ээээ... Короче там, животные, складываешь/вынимаешь они там гыгыгы ебуца. Не ну не ебуца конечно. Детское что-то делают. Слова английские говорят, ещё всякая хуйня. Софт я в принципе найду кому написать тут у меня есть человечек. Ты там китайцев подряди которые любое говно делают, предварительное бронирование лямов на 50 баксов. Так. Самое главное.
Куда за деньгами зайти?
Зумеры открыли для себя кубик-рубик? только кастрированный по сегментам.
Хотя ролик ниче так.
Они с этим кубом носятся уже лет десять. Помню их по ТВ показывали, когда люди ещё смотрели ТВ "русский Стив Джобс от мира игрушек", " наш ответ" и вот это всё.
Функциональный завод
Не зумеры )) там работает моя первая шеф )) они крутые нереально )
Идея-то красивая в ролике. Но 4 грани? что там можно накрутить такого.
Будем посмотреть результат.
Эта штука не отвечает на один важный вопрос. Зачем? Весь этот функционал можно уместить в обычном приложении, а смысл разве что в развитии мелкой моторики рук у детей. Но и для этих целей можно приобрести что-то покруче и подешевле. Гавно без задач. Будет лежать в пыли через неделю уже.
смысл, что телефоны есть у всех, а кубик ребенок понесет в школу. А оттуда вау-эффект и "хочу хочу купи купи".
А если его еще можно на парту ставить, как аксессуар - то вообще.
Вспомни тамагочи.
Ну Тамагочи на волне хайпа прокатились и всё. И нет больше никаких Тамагочи. Так что как долгосрочная инвестиция – это по моему очень идиотская затея. Хотя если человек увольняет сотрудников основываясь на сырых данных своей "бигдаты", то наверняка с долгосрочным планированием у него есть проблемка.
И нет больше никаких Тамагочи
Вы же в курсе, что Bandai до сих пор производит их? Включая кобрендинг-версии с Disney, Hello Kitty и другими популярными франшизами? Я уж не говорю, что новые версии содержат камеру, стоят по $60 и, похоже, неплохо раскупаются даже по этой цене.
вообще не понимаю причем тут действия собственника по отношению к работникам, которых он считает не эффективными и его инвестиции в продукты?
он может завтра пойти, 100% долю в компании заложить в казино и проиграть- его выбор.
Волна хайпа тамогочи была достаточна, чтобы на ней заработать, как и спиннеров, сипл-дипов и прочих вещей).
Ну там такая "волна хайпа", что аж с 1996 и по сей день продажи идут, выпускаются всё новые и новые версии, рисуются аниме-сериалы и делаются игры для консолей и смартфонов. Нехилый такой хайп, получается :) Всем бы так хайпануть на 25 лет.
Как по мне - классная стартап, наблюдаю за Ильей в ФБ.
Рынок детского онлайн образования растет и это то направление куда они идут.
Но он слишком мало будет проявлять активности в чатах, поэтому Агапитов эти бабки заберёт обратно
подождите, а в чем разница с обычным телефоном? Что не сможет заменить там телефон? Или тут как соковыжималка из пакетов? специально урезать приложения чтобы они шли не на телефоне а на этой ерунде?
В общем и целом, нужна помощь ибо я не знаю, что делать. С правом знаком не очень, а мне прислали судебное заключение (или это не оно, не знаю).
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Компания планирует открыть предзаказы на покупку устройств в сентябре.
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