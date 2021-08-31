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Финансы
Nazigul Jusupova

Акции Robinhood упали на 6,8% на фоне новостей о возможном запрете оплаты брокерам за перенаправление заказов Статьи редакции

Регулятор США считает, что эта практика представляет собой конфликт интересов.

  • Акция компании на 31 августа 7:50 мск стоит $43,64.
  • 30 августа председатель комиссии по ценными бумагам и биржам (SEC) Гэри Гэнслер сообщил изданию Barron’s о возможном запрете оплаты за поток заказов (PFOF, payment for order flow) — сборов, которые маркет-мейкеры платят онлайн-брокерам за пакеты заявок на сделки с акциями.
  • По словам Гэнслера, эта практика может быть полностью запрещена, а документ об этом готов и лежит «на столе» у главы SEC. Оплата потока заказов на покупку и продажу акций представляет собой «конфликт интересов», отметил Гэнслер.
  • Маркет-мейкеры зарабатывают на разнице между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени на какие-либо акции, но это не всё что они получают, сказал Генслер.
  • Как поясняет CNBC, при PFOF брокерская компания получает от клиента заявку, но направляет её не сразу на биржу, а сначала маркет-мейкерам. Это компании, которые выступают в качестве продавцов и покупателей на бирже и платят онлайн-брокеру процент.
  • В SEC отказались комментировать CNBC. В течение нескольких месяцев Гэнслер заявлял, что регулятор может ввести полный запрет оплаты за поток заказов, пишет CNBC. В качестве альтернативы запрету SEC рассмотрит также более четкое и строгое раскрытие брокерской информации.
  • В Robinhood сообщили, что если бы модель PFOF изменилась, брокерская компания и отрасль смогли бы адаптироваться. Оплата за поток заказов — один из крупнейших источников дохода Robinhood, а также способ обеспечить торговлю с нулевой комиссией.
  • 1 июля Robinhood подал заявку на публичное размещение 20-35% акций на бирже Nasdaq под символом «HOOD». 29 июля Robinhood вышел на биржу с капитализацией $31,8 млрд и привлёк $2,1 млрд.

#новости #robinhood

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3 3 комментария
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Артём Шкуренко

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Да шщо

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Alexander Klimanskiy

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А как же невидимая рука рынка?

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Raimond Vladimirov

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Видимо они думают, что так они обратят время вспять и робингуд ( и все подобные ему) обанкротятся. Нет ребята, хомяки теперь навсегда :)

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