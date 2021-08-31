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Финансы
Nazigul Jusupova

«Яндекс» выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотниках за $1 млрд Статьи редакции

Сделка будет закрыта до конца 2021 года.

  • «Яндекс» также приобретёт у Uber 4,5% акций совместного предприятия и доведёт свою долю в нём до 71%, включая акции, зарезервированные для опционной программы, сообщили vc.ru в компании.

  • Кроме того, «Яндекс» получит право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне $1,8-2 млрд.

  • Общая сумма сделки составит $1 млрд. Она будет закрыта до конца года.

  • В результате сделки «Яндекс» хочет ускорить темпы развития бизнеса на рынке электронной коммерции и фудтеха за счёт более тесной интеграции сервисов и упрощения процесса управления, сообщили в компании.

  • Компания вместе с Uber продолжит развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний «Яндекс.Такси». На фоне новости акции «Яндекса» на Мосбирже растут на 0,81% и стоят 5396 рублей за штуку.

#новости #яндекс

2532 просмотров
15 15 комментариев
9
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igogo

34

А в момент сделки Uber такой:
«У нас повышенный спрос, заплатите 1,5 млрд вместо 1»

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Евгений Дроздов

igogo
1

Вот фиг знает, я видел максимум х3 от обычной цены. Так что «предела нет»

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Следующий браслет

Евгений
0

Эт ты ещи из домодедово не уезжал, когда элки перестают ходить, там по - моему 7 к максимум было

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Амбиент Музыкантов

14

А ФАС так и продолжает откладывать решение по колдунщикам Яндекса.

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Следующий браслет

8

Интересно, эту сделку тоже никому неизвестный алгоритм пролоббировал?

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Роман Александров

Следующий
0

АП

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Сомнительный рубин

6

убер норм. без всяких свистелок-перделок, как в go

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StepanCapusta

Сомнительный
2

Ща все будет! (.. подумал яндекс)

Ответить

Сомнительный рубин

StepanCapusta
2

Идея им - пусть подписка Плюс дает баллы и за поездки убером! Но цена на 10% выше

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WAVEWITHME

Сомнительный
1

И цена в Новосибирске ниже на 20-50%, чем в Сити и Яндексе (по крайней мере, по вечерам так точно)

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Sergey Nikolaevich Gerasimov

3

Как так объединили два такси сервиса, что под замес попали и еда и доставка 🤣🤣🤣

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igogo

Sergey
0

У убера был Uber Eats вместе с такси сервисом. Его объединили с яндекс едой в свое время.

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Антон Штадлер

0

СП оценили примерно 9-10 млрд $
По высоким мультипликаторам

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Yaacov Ozer

0

Убер выходит из бизнеса на разных рынках, продает доли, отказался от беспилотных разработок. А откуда там капитализация в 74 миллиарда?

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Алексей Дымов

Yaacov
0

огромная доля на самом главном рынке

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Читать все 15 комментариев
Финансы
Nazigul Jusupova
«Яндекс» выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотниках за $1 млрд Статьи редакции

Сделка будет закрыта до конца 2021 года.

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