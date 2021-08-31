«Яндекс» выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотниках за $1 млрд Статьи редакции
Сделка будет закрыта до конца 2021 года.
«Яндекс» также приобретёт у Uber 4,5% акций совместного предприятия и доведёт свою долю в нём до 71%, включая акции, зарезервированные для опционной программы, сообщили vc.ru в компании.
- Кроме того, «Яндекс» получит право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне $1,8-2 млрд.
Общая сумма сделки составит $1 млрд. Она будет закрыта до конца года.
В результате сделки «Яндекс» хочет ускорить темпы развития бизнеса на рынке электронной коммерции и фудтеха за счёт более тесной интеграции сервисов и упрощения процесса управления, сообщили в компании.
- Компания вместе с Uber продолжит развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний «Яндекс.Такси». На фоне новости акции «Яндекса» на Мосбирже растут на 0,81% и стоят 5396 рублей за штуку.
А в момент сделки Uber такой:
«У нас повышенный спрос, заплатите 1,5 млрд вместо 1»
Вот фиг знает, я видел максимум х3 от обычной цены. Так что «предела нет»
Следующий браслет
Эт ты ещи из домодедово не уезжал, когда элки перестают ходить, там по - моему 7 к максимум было
Ща все будет! (.. подумал яндекс)
Сомнительный рубин
Идея им - пусть подписка Плюс дает баллы и за поездки убером! Но цена на 10% выше
И цена в Новосибирске ниже на 20-50%, чем в Сити и Яндексе (по крайней мере, по вечерам так точно)
Как так объединили два такси сервиса, что под замес попали и еда и доставка 🤣🤣🤣
Убер выходит из бизнеса на разных рынках, продает доли, отказался от беспилотных разработок. А откуда там капитализация в 74 миллиарда?
Сделка будет закрыта до конца 2021 года.
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