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Финансы
Nazigul Jusupova

Zoom впервые отчиталась об $1 млрд выручки за квартал Статьи редакции

Несмотря на рекордную выручку, темпы роста компании замедлились — из-за этого акции компании упали на 12% на постмаркете.

  • Прибыль Zoom во втором квартале 2021 года выросла примерно до $317 млн по сравнению с $186 млн во втором квартале 2020 года, а выручка — с $663,5 млн на 54%, пишет The Wall Street Journal.
  • По итогам квартала сервисом пользуются 505 тысяч человек, в апреле их было 497 тысяч. Компания ожидает, что годовая выручка достигнет $4,01-4,02 млрд и $4,75-4,79 в пересчёте за акцию.
  • По данным издания, результаты превзошли прогнозы Zoom и Уолл-стрит, но они ниже, чем в 2020 году, когда выручка выросла в четыре раза из-за перехода на удалёнку во время пандемии.
  • В компании объяснили замедление темпов роста тем, что у людей появляется возможность проводить личные встречи. Послу публикации отчётности акции Zoom упали на 12% на постмаркете, отмечает CNBC.
  • Согласно прогнозу исследовательской компании International Data, к 2025 году рынок приложений для совместной работы составит примерно $51 млрд, что почти вдвое больше, чем в 2020 году.
  • При этом аналитики задаются вопросом, сможет ли Zoom удерживать платежеспособных клиентов и поддерживать темпы роста, которые были у него во время пандемии, когда откроются офисы, пишет The Wall Street Journal.
Выручка Zoom за год WSJ

#новости #zoom

887 просмотров
8 8 комментариев
7
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Дмитрий Макеев

4

А почему все так уверены, что офисы вообще откроются? Во всяком случае массово. У удаленной работы есть куча плюсов и, уверен, что часть компаний просто не станут обратно перестраиваться. Не говоря уже о том, что пока пандемии конца и края не видно. 

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Антон Штадлер

Дмитрий
0

Эти компании, которые останутся на фрилансе, не того уровня, чтобы говорить о них в контексте формирования новой глобальной парадигмы

Ответить

John Doe

Антон
0

А Твиттер того уровня?

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Антон Штадлер

John
0

А что Твиттер? Он отказался от "вечной" удаленки в начале лета

Ответить

Yury Kotov

1

Google meet удобней стал

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Дмитрий Дронов

Yury
0

Пока конкуренция не клюнет монополист не пошевелиться? )) И ресурсы есть, а мотивации ставить задачи нет. Фиджи рулит )

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Rodeus

1

Да просто сейчас уже почтовики, мессенджеры или соц. сети предоставляют возможности групповых видео-чатов, зачастую бесплатно, вот и замедлился Zoom. Схлынула менее требовательная и неохотно готовая платить аудитория.

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Дмитрий Дронов

0

Красавчики

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Читать все 8 комментариев
Финансы
Nazigul Jusupova
Zoom впервые отчиталась об $1 млрд выручки за квартал Статьи редакции

Несмотря на рекордную выручку, темпы роста компании замедлились — из-за этого акции компании упали на 12% на постмаркете.

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