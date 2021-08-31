Zoom впервые отчиталась об $1 млрд выручки за квартал Статьи редакции
Несмотря на рекордную выручку, темпы роста компании замедлились — из-за этого акции компании упали на 12% на постмаркете.
- Прибыль Zoom во втором квартале 2021 года выросла примерно до $317 млн по сравнению с $186 млн во втором квартале 2020 года, а выручка — с $663,5 млн на 54%, пишет The Wall Street Journal.
- По итогам квартала сервисом пользуются 505 тысяч человек, в апреле их было 497 тысяч. Компания ожидает, что годовая выручка достигнет $4,01-4,02 млрд и $4,75-4,79 в пересчёте за акцию.
- По данным издания, результаты превзошли прогнозы Zoom и Уолл-стрит, но они ниже, чем в 2020 году, когда выручка выросла в четыре раза из-за перехода на удалёнку во время пандемии.
- В компании объяснили замедление темпов роста тем, что у людей появляется возможность проводить личные встречи. Послу публикации отчётности акции Zoom упали на 12% на постмаркете, отмечает CNBC.
- Согласно прогнозу исследовательской компании International Data, к 2025 году рынок приложений для совместной работы составит примерно $51 млрд, что почти вдвое больше, чем в 2020 году.
- При этом аналитики задаются вопросом, сможет ли Zoom удерживать платежеспособных клиентов и поддерживать темпы роста, которые были у него во время пандемии, когда откроются офисы, пишет The Wall Street Journal.
А почему все так уверены, что офисы вообще откроются? Во всяком случае массово. У удаленной работы есть куча плюсов и, уверен, что часть компаний просто не станут обратно перестраиваться. Не говоря уже о том, что пока пандемии конца и края не видно.
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