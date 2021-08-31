ЦБ включил в «чёрный список» ещё 108 организаций — среди них финансовые пирамиды, ломбарды и микрокредитные компании Статьи редакции
Регулятор ведёт базу с 1 июня — у участников нет лицензии ЦБ или они отсутствуют в реестре.
- 31 августа ЦБ обновил список организаций, в деятельности которых выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
- Среди добавленных компании с признаками финансовые пирамиды Reddit.trading, Roy Club, AssetG, Dirham Invest и другие. С признаками нелегального кредитора — ломбард-комиссионка «Радуга», комиссионный магазин «Красная цена», «Группа компаний ЕК» и другие ломбарды и микрокредитные организации. С признаками нелегального участника рынка ценных бумаг — NY-trader, CityBroker, Intela и другие.
- Всего в списке Банка России 2226 компаний. ЦБ публикует его с 1 июня 2021 года. Регулятор находит компании с помощью своей системы мониторинга и после обращений граждан. Принимает меры для блокировки сайтов и работает с правоохранительными органами и иностранными регуляторами для других мер.
- С 10 апреля 2021 года Банк России начал ограничивать работу ломбардов, которые в срок не подали документы для внесения сведений в реестр. Они не могут заключать новые договоры потребительского займа, сообщает агентство «Прайм».
- В июне представители ЦБ рассказали, что подозрительные организации могут попасть в список на основе своей рекламы и по другим критериям.
Финансовую пирамиду Switips до сих пор не добавили , а я им на почту столько доказательств скинул, плюс еще микрокредитная организация гурукеш которые плюют на договоры и рисуют цифры на уровне +50к за неделю , а кто не платит просто живут в аду из-за коллекторов
Зато Reddit.trading в списке
Так сейчас на адреса никто не ездит, просто звонят везде и всем
Совершенно верно, это Гугл
звонят не тебе
а всему твоему окружению
Да, gurucash отмороженные ребята. Я не знаю как их ещё не закрыли. Такие "чудеса" творит компания с лицензией ЦБ.
У них ещё много сейчас сайтов двойников.
Люди берут 20-30 т.р. им переводят 7 т.р и по 10 наверное процентов в день пишут. И ещё комиссия за оплату через сайт 20%
Даже те кто платит, им ничего не списывают.
ЦБ хуйней страдает,вот пример
Ломбард "Виолан"
Организация ликвидирована ещё в 2020 году,зачем ее включили в список?
Может не надо давать всем подряд? Вот чем думали люди когда при двух просроченных займах,один на год,другой на три,выдали мне снова займ? Чем они думали?
Но зачем ты взял с таким финансовым положением?
Вот не понимаю честно
Немного непонял - Reddit.trading это целый подсайт реддита, или какая-то пирамида которая не гуглится?
В Яндексе находится, кратко - это очередной FAST HYIP живущий пару месяцев. Этот жил с марта по июнь.
Ломбарды?
Нечего технику у народа
Дебильные запретительные законы , дебильного правительства.
Регулятор ведёт базу с 1 июня — у участников нет лицензии ЦБ или они отсутствуют в реестре. Хм.
В свежей версии операционной системы на релизе не будет заявленной ранее поддержки приложений Android — её добавят позже.
Комната передаёт энергию устройствам через безопасные для людей магнитные поля.
Команда сервиса BlaBlaTalk об опыте интеграции с фестивалем Geek Picnic, которая помогла собрать публикации в СМИ, UGC и обратную связь от потенциальных пользователей.
Российские компании регулярно публикуют отчетность: операционную и финансовую, аудированную и неаудированную, по стандартам МСФО и РСБУ, годовую и промежуточную. Чтобы помочь разобраться во всем этом многообразии, мы подготовили специальный материал.
В эпоху стриминга и социальных сетей спрятать хит невозможно. Тренд на DIY-контент (Do It Yourself) продолжает набирать обороты — как на глобальном музыкальном рынке, так и на российском
В апреле 2021 года «Яндекс» купил банк «Акрополь» — его могут переименовать.
Сегодня «Инвитро» – одна из немногих медицинских компаний в России, которая развивает информационные технологии. К глобальной цифровизации компания начала двигаться в 2018 году, но в 2021 году приняла новую стратегию развития, по которой IT-направление усилится ещё больше.
Восстановить их проблематично — нужно обращаться к бывшему работодателю, либо просить ПФР отправить запрос в архив.
Привет! Мы — дизайн-студия «Логомашина», 25 августа мы бесплатно делали логосы для проектов комментаторов vc.ru.
Он проработал в Google 14 лет.