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Финансы
Маша Цепелева

ЦБ включил в «чёрный список» ещё 108 организаций — среди них финансовые пирамиды, ломбарды и микрокредитные компании Статьи редакции

Регулятор ведёт базу с 1 июня — у участников нет лицензии ЦБ или они отсутствуют в реестре.

  • 31 августа ЦБ обновил список организаций, в деятельности которых выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
  • Среди добавленных компании с признаками финансовые пирамиды Reddit.trading, Roy Club, AssetG, Dirham Invest и другие. С признаками нелегального кредитора — ломбард-комиссионка «Радуга», комиссионный магазин «Красная цена», «Группа компаний ЕК» и другие ломбарды и микрокредитные организации. С признаками нелегального участника рынка ценных бумаг — NY-trader, CityBroker, Intela и другие.
  • Всего в списке Банка России 2226 компаний. ЦБ публикует его с 1 июня 2021 года. Регулятор находит компании с помощью своей системы мониторинга и после обращений граждан. Принимает меры для блокировки сайтов и работает с правоохранительными органами и иностранными регуляторами для других мер.
  • С 10 апреля 2021 года Банк России начал ограничивать работу ломбардов, которые в срок не подали документы для внесения сведений в реестр. Они не могут заключать новые договоры потребительского займа, сообщает агентство «Прайм».
  • В июне представители ЦБ рассказали, что подозрительные организации могут попасть в список на основе своей рекламы и по другим критериям.

#новость #цб

5272 просмотров
38 38 комментариев
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38 комментариев
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Иван Шеметов

9

Финансовую пирамиду Switips до сих пор не добавили , а я им на почту столько доказательств скинул, плюс еще микрокредитная организация гурукеш которые плюют на договоры и рисуют цифры на уровне +50к за неделю , а кто не платит просто живут в аду из-за коллекторов
Зато Reddit.trading в списке

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Kot Wild

Иван
2

Никогда не понимал людей кто берет микрозайм и говорит свой настоящий адрес,а потом живут в аду

Ответить

Иван Шеметов

Kot
0

Так сейчас на адреса никто не ездит, просто звонят везде и всем

Ответить

Kot Wild

Иван
–2

Номера сами в блок уходят,я вижу что они звонили только когда в вызовы захожу)бесплатная фича на МТС кстати

Ответить

Egas Lys

Kot
1

Судя по скриншоту, это бесплатная фича в стоковой звонилке от гугла.

Ответить

Александр Иванов

Egas
0

Совершенно верно, это Гугл

Ответить

Kot Wild

Алексан…
0

Да наверно,от МТС просто тоже стоит и там регулярно они отчитываются сколько звонко в поблочили,отображаются одинаково

Ответить

Kot Wild

Иван
0

И в чем проблема тогда? В чем ад?

Ответить

Иван Шеметов

Kot
0

звонят не тебе
а всему твоему окружению

Ответить

Kot Wild

Иван
0

Где номера берут?

Ответить

Kot Wild

Иван
0

И вообще сейчас это все легко решается,это незаконно

Ответить

eLeFury Qwerty

Kot
0

Не думайте, что у вас так легко получится уделать коллекторов.

Ответить

Владислав Пучков

Иван
0

Да, gurucash отмороженные ребята. Я не знаю как их ещё не закрыли. Такие "чудеса" творит компания с лицензией ЦБ.
У них ещё много сейчас сайтов двойников.
Люди берут 20-30 т.р. им переводят 7 т.р и по 10 наверное процентов в день пишут. И ещё комиссия за оплату через сайт 20%
Даже те кто платит, им ничего не списывают.

Ответить

Kot Wild

0

ЦБ хуйней страдает,вот пример
Ломбард "Виолан"

Организация ликвидирована ещё в 2020 году,зачем ее включили в список?

Ответить

Maxim Stroganoff

Kot
8

Награждённые посмертно обычно не против, а этим галочка в стату

Ответить

Московский мангал

2

Ля никогда не понимал людей, которые берут кредиты и не возвращают или не платят вовремя. А их достают коллекторы. Ну типа, взял - отдай. Вот не понимаю честно

Ответить

Kot Wild

Московский
0

А если нечем отдавать?

Ответить

Kot Wild

Московский
0

Может не надо давать всем подряд? Вот чем думали люди когда при двух просроченных займах,один на год,другой на три,выдали мне снова займ? Чем они думали?

Ответить

Дархан Нұрғабылов

Kot
0

 Но зачем ты взял с таким финансовым положением?

Ответить

Kot Wild

Дархан
–1

Я взял потому что денег нет

Ответить

Дархан

Kot
0

А как отдавать думал? Или заранее предпологал кидок? Дают потому что ты лох, а лоха доют. Не обижайся, но там люди только так и рассуждают

Ответить

Kot Wild

Дархан
0

А чего обижаться,с меня они ничего получать все равно

Ответить

Дархан

Kot
0

Почему? Те же взял чужое и твой святой долг вернуть ему. Как тебя не мучает совесть?

Ответить

Kot Wild

Дархан
–1

Ростовщичество это грех,я наказал грешников,дебаты окончены

Ответить

Kot Wild

Дархан
–1

Это же очевидно

Ответить

Kot Wild

Дархан
–1

Зачем мне дали,я не понимаю

Ответить

naiades

Московский
0

Вот не понимаю честно

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Ответить

Московский мангал

naiades
0

@Инспектор спам тут

Ответить

Kek Man

1

Немного непонял - Reddit.trading это целый подсайт реддита, или какая-то пирамида которая не гуглится?

Ответить

Kot Wild

Kek
2

Это все имитация бурной деятельности и защиты граждан от врагов,все думаю когда мы достигнем дна???

Ответить

Emil Ramazanov

Kek
0

В Яндексе находится, кратко - это очередной FAST HYIP живущий пару месяцев. Этот жил с марта по июнь.

Ответить

Kot Wild

1

Ломбарды?

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Павел Морозов

Kot
1

Нечего технику у народа скупать за бесценок💵💵💵

Ответить

naiades

Kot
0

Нечего технику у народа

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Ответить

Vasiliy Ivanov

0

Дебильные запретительные законы , дебильного правительства.

Ответить

Стас Иванов

Vasiliy
0

А при чем тут правительство?

Ответить

Марго Фельдшер

0

Регулятор ведёт базу с 1 июня — у участников нет лицензии ЦБ или они отсутствуют в реестре. Хм.

Ответить

Сергей Иванов

0

Чёрный список в приоритете

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