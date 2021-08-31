Запрет смены номера по дистанционным каналам в Тинькофф и других банках

Обращение прежде всего к представителям @Тинькофф, т.к. считаю его одним из лучших по отзывчивости и нововведениям. Хотя другим банкам, которые заботятся о своей репутации и деньгах клиентов тоже неплохо было бы поучаствовать в дискуссии и повысить таким же образом свою безопасность