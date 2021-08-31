Производитель фитнес-браслетов Whoop привлёк $200 млн при оценке в $3,6 млрд и стал самым дорогим в сегменте Статьи редакции
Компания хочет потратить инвестиции на международную экспансию, разработки и увеличение штата.
- Раунд в $200 млн возглавил SoftBank, среди других инвесторов фонды IVP, Cavu Ventures, Thursday Ventures, GP Bullhound, Comeplice, NextView Ventures и Animal Capital, сообщает Financial TImes. По собственным данным, после оценки в $3,6 млрд Whoop стала «самой дорогой автономной компанией в мире, работающей с показателями человека».
- После сделки инвестиционный директор SoftBank Кристин Бэннон войдет в совет директоров Whoop. Компания хочет потратить инвестиции на международную экспансию, исследования и разработки для своих продуктов, программ и аналитики. Whoop планирует покупку стартапов и расширение штата.
- Браслеты Whoop отслеживают тренировки, сон и движения пользователя, за результатами можно следить через приложение. В России браслет стоит 9500 рублей. Подписка на приложение с рекомендациями — от $18 в месяц при оплате за 1,5 года.
- В октябре 2020 года Whoop привлекла $100 млн с оценкой в $1,2 млрд. Кроме фондов в инвестициях участвовали игрок Национальной футбольной лиги Патрик Махоумс, игрок НБА Кевин Дюрант и другие спортсмены.
- Компания основана в 2012 году. В Whoop работает более 500 сотрудников, 225 из них наняты за последний год. По данным Crunchbase, с момента основания компания привлекла $400 млн. В 2021 году компания планирует открыть офисы по всему миру.
А зачем им офисы по всему миру?
Бабло инвесторское жечь, очередные бездельники
Согласен на все 100%. Но такие суммы в какие то браслеты.. в голове не укладывается, мир с ума сошел или откаты.
Уже писал, повторюсь. Ношу whoop пятый месяц, ни одной фичи не добавили, функционал скудный. Подача продукта в медиа, product placement выглядит именно как машина по сжиганию бабла.
Для продвинутых спортсменов проще взять что-то от Garmin/Polar итд , а для обычных пользователей выгоднее и лучше будут Fitbit или MiBand.
Не холивара ради, до него носил Apple Watch, все нравилось кроме малого времени работы от батареи.
У полар флоу конкретно отстойный в сравнении с гармин коннект и функционал хуже. Ремешки топ и восстановление как ни странно шикарно считает (очень похоже к соим ощущениям). Но свалю на гармин, плавание странно считает :(
Чем они лучше мибендов
которую носить на видимой части руки
Не знаю, как кому, но мне они чисто визуально не нравятся. Выглядит как то странно.
Простите, а рекомендации какого рода, типа увеличьте кардионагрузку? Да что происходит то ребята, как так быстро пульсометры с весьма херовой регистрацией перемещения тела в пространстве превратились в так называемые фитнес браслеты да ещё и с рекомендациями к моему досугу и тренировкам, по какому б..ть праву и на каких б..ть основаниях))) Сплошной сюр.
Есть пользователи? Видите плюсы в сравнении с Apple Watch и Oura?
Да, эппловские круче - они же круглые, как и глаза. А Oura - квадратные, на них смотреть круглыми глазами неудобно.
p.s.
Честно стырено с баша.
Услышал про баш - прослезился
е круглые, как и глаза
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Oura - я кольцо имел в виду. Круглое)
Это оно в анфас круглое, а в профиль - прямоугольное.
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Кому интересен функционал - посмотрите на ютубе канал "Бег Вреден", там делали обзор небольшой
была с реферальной
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Заказал себе whoop через посредника. Очень интересно потестить эту модель подписки на данные, ну и датчик их потестить интересно (в сравнении с Apple Watch).
Они же работают совсем по другому, там по-моему реал-тайм нельзя чекать, только в разрезе дня и т.д
На Apple Watch есть пункт пульс, можно зайти, и они начнут мерить и показывать в реалтайме. В течении дня они измеряют пульс не постоянно, а с перерывами минут в 10, как многие другие фитнес часы. Whoop светит датчиком и измеряет постоянно, поэтому живет без экрана на BLE дня 4. Но это по-прежнему оверпрайс штука, за 200$ есть масса хороших девайсов без подписок или с опциональными.
по другому, там по-моему
https://nearpod.instructure.com/courses/994/pages/watch-the-suicide-squad-2021-online-movie-full-hd-free-download
https://nearpod.instructure.com/courses/994/pages/watch-f9-fast-and-furious-9-2021-online-movie-full-hd-free-download
Они почти как Эппл Вотч стоят и там никаких подписок не надо. Непонятно в чём прогресс
Компания хочет потратить инвестиции на международную экспансию, разработки и увеличение штата. Можно пожелать удачи
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