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Финансы
Маша Цепелева

Производитель фитнес-браслетов Whoop привлёк $200 млн при оценке в $3,6 млрд и стал самым дорогим в сегменте Статьи редакции

Компания хочет потратить инвестиции на международную экспансию, разработки и увеличение штата.

  • Раунд в $200 млн возглавил SoftBank, среди других инвесторов фонды IVP, Cavu Ventures, Thursday Ventures, GP Bullhound, Comeplice, NextView Ventures и Animal Capital, сообщает Financial TImes. По собственным данным, после оценки в $3,6 млрд Whoop стала «самой дорогой автономной компанией в мире, работающей с показателями человека».
  • После сделки инвестиционный директор SoftBank Кристин Бэннон войдет в совет директоров Whoop. Компания хочет потратить инвестиции на международную экспансию, исследования и разработки для своих продуктов, программ и аналитики. Whoop планирует покупку стартапов и расширение штата.
  • Браслеты Whoop отслеживают тренировки, сон и движения пользователя, за результатами можно следить через приложение. В России браслет стоит 9500 рублей. Подписка на приложение с рекомендациями — от $18 в месяц при оплате за 1,5 года.
  • В октябре 2020 года Whoop привлекла $100 млн с оценкой в $1,2 млрд. Кроме фондов в инвестициях участвовали игрок Национальной футбольной лиги Патрик Махоумс, игрок НБА Кевин Дюрант и другие спортсмены.
  • Компания основана в 2012 году. В Whoop работает более 500 сотрудников, 225 из них наняты за последний год. По данным Crunchbase, с момента основания компания привлекла $400 млн. В 2021 году компания планирует открыть офисы по всему миру.
Браслет Whoop Whoop

#новость #whoop

2129 просмотров
38 38 комментариев
5
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38 комментариев
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Миша Магадан

0

А зачем им офисы по всему миру?

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Ivan Petrov

Миша
9

Бабло инвесторское жечь, очередные бездельники

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Виктор Дубов

Ivan
0

Согласен на все 100%. Но такие суммы в какие то браслеты.. в голове не укладывается, мир с ума сошел или откаты.

Ответить

Дархан

Виктор
0

А яндекс всего 22 стоит. Кааак? Яндекс который из каждого утюга вылезает и какой то сраный браслет. Неужели рускоговорящий сегмент настолько маленький????

Ответить

Mark Krasnikh

Виктор
0

Херасе в какие-то)

Ответить

Павел Морозов

Миша
2

Деньги сами себя не потратят

Ответить

S G

2

Уже писал, повторюсь. Ношу whoop пятый месяц, ни одной фичи не добавили, функционал скудный. Подача продукта в медиа, product placement выглядит именно как машина по сжиганию бабла.

Для продвинутых спортсменов проще взять что-то от Garmin/Polar итд , а для обычных пользователей выгоднее и лучше будут Fitbit или MiBand.

Не холивара ради, до него носил Apple Watch, все нравилось кроме малого времени работы от батареи.

Ответить

Mark Krasnikh

S
0

У полар флоу конкретно отстойный в сравнении с гармин коннект и функционал хуже. Ремешки топ и восстановление как ни странно шикарно считает (очень похоже к соим ощущениям). Но свалю на гармин, плавание странно считает :(

Ответить

Павел Морозов

1

Чем они лучше мибендов

Ответить

ilia

Павел
2

Как минимум дизайном) мибэнди просто ужасно выглядят для штуки, которую носить на видимой части руки ("на вкус и цвет...", разумеется).

Ответить

Александр Ненадо

ilia
0

За дизайн дорого хотят. Да и не понятно за что подписку платить?

Ответить

brauchb

Павел
0

которую носить на видимой части руки

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Ответить

Mark Krasnikh

Павел
0

У них назначение разное.

Ответить

Игорь Овсейчук

1

Не знаю, как кому, но мне они чисто визуально не нравятся. Выглядит как то странно. 

Ответить

Вася Михеев

Игорь
1

Как жгут, который в больнице накладывают при заборе крови из вены.

Ответить

Ivan Petrov

1

Простите, а рекомендации какого рода, типа увеличьте кардионагрузку? Да что происходит то ребята, как так быстро пульсометры с весьма херовой регистрацией перемещения тела в пространстве превратились в так называемые фитнес браслеты да ещё и с рекомендациями к моему досугу и тренировкам, по какому б..ть праву и на каких б..ть основаниях))) Сплошной сюр.

Ответить

Сергей Щукин

1

Капец. Мибэнд уже не торт что ли?
Хочется потратить в 10 раз дороже? 😵

Ответить

Ivan Susanin

0

Есть пользователи? Видите плюсы в сравнении с Apple Watch и Oura?

Ответить

Вася Михеев

Ivan
1

Да, эппловские круче - они же круглые, как и глаза. А Oura - квадратные, на них смотреть круглыми глазами неудобно.

p.s.
Честно стырено с баша.

Ответить

Владимир FRUITSY

Вася
0

Услышал про баш - прослезился 

Ответить

Talim Kalim

Владимир
0

е круглые, как и глаза
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Ivan Susanin

Вася
0

Oura - я кольцо имел в виду. Круглое)

Ответить

Вася Михеев

Ivan
0

Это оно в анфас круглое, а в профиль - прямоугольное. 

Ответить

Talim Kalim

Вася
0

осмотрите на ютубе канал
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Talim Kalim

Ivan
0

посмотрите на ютубе канал 
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Ответить

Sergey Shevchenko

0

Кому интересен функционал - посмотрите на ютубе канал "Бег Вреден", там делали обзор небольшой

Ответить

Rodeus

Sergey
1

Там по сути реклама была с реферальной ссылкой. Видео и браслет в комментах раскритиковали.

Ответить

Talim Kalim

Sergey
0

была с реферальной
https://web.sites.google.com/imaxstore.club/download-hd-shang-chi-and-the
https://web.sites.google.com/imaxstore.club/hd-candyman-hq

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Ответить

Марина Ковель

0

Я за. Это очень хорошая штука.

Ответить

Rodeus

Марина
1

Это хлам

Ответить

Talim Kalim

Марина
0

реферальной ссылкой. Видео 
https://web.sites.google.com/imaxstore.club/hd-paw-patrol-the-movie-hq
https://web.sites.google.com/imaxstore.club/hd-shang-chi-and-the-legend-hq

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web.sites.google.com
Ответить

Alan Tolubay

0

Заказал себе whoop через посредника. Очень интересно потестить эту модель подписки на данные, ну и датчик их потестить интересно (в сравнении с Apple Watch).

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Sergey Shevchenko

Alan
0

Они же работают совсем по другому, там по-моему реал-тайм нельзя чекать, только в разрезе дня и т.д 

Ответить

S G

Sergey
0

На Apple Watch есть пункт пульс, можно зайти, и они начнут мерить и показывать в реалтайме. В течении дня они измеряют пульс не постоянно, а с перерывами минут в 10, как многие другие фитнес часы. Whoop светит датчиком и измеряет постоянно, поэтому живет без экрана на BLE дня 4. Но это по-прежнему оверпрайс штука, за 200$ есть масса хороших девайсов без подписок или с опциональными.

Ответить

Talim Kalim

Alan
0

по другому, там по-моему
https://nearpod.instructure.com/courses/994/pages/watch-the-suicide-squad-2021-online-movie-full-hd-free-download
https://nearpod.instructure.com/courses/994/pages/watch-f9-fast-and-furious-9-2021-online-movie-full-hd-free-download

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Виктор Булов

0

Они почти как Эппл Вотч стоят и там никаких подписок не надо. Непонятно в чём прогресс

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Виктор Дубов

0

Как Карл?!!!!!!!!!!! 

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Тимофей Айрих

0

Компания хочет потратить инвестиции на международную экспансию, разработки и увеличение штата. Можно пожелать удачи 

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